дворы из «Улицы разбитых фонарей» и «Петербургских тайн»
«Бермудский треугольник»
музыкальный сквер с его артхаусными скрипками
главные магистрали Петроградки
дворы-лабиринты
двор Нельсона
многое другое
Экскурсия начинается от Дома с башнями, пролегает через роскошный Каменноостровский проспект, проводит по музыкальному скверу, «ныряет» в знаменитые дворы дома Бенуа, запечатленные в культовых кинофильмах, и приводит в настоящий Бермудский треугольник. Что вас ждёт:• Площадь Льва Толстого (начало маршрута);
Самые выразительные здания города: «Зеленый дом», Дом с совами, Дом с башнями, Дом трех Бенуа и др. ;
Дворы из «Улицы разбитых фонарей» и «Петербургских тайн»;
«Бермудский треугольник» и его секреты;
Музыкальный сквер с его артхаусными скрипками;
Главные магистрали Петроградки;
Тихие мрачноватые дворы-лабиринты;
Атмосферный стрит-арт в колоритном дворе Нельсона — знаменитого художника и музыканта;
Улицу с обратной нумерацией и многое другое.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 площадь Льва Толстого (Большой пр. П. С, 75)
Место завершения
🏁 метро Горьковская, Санкт-Петербург
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.