Экскурсия начинается от Дома с башнями, пролегает через роскошный Каменноостровский проспект, проводит по музыкальному скверу, «ныряет» в знаменитые дворы дома Бенуа, запечатленные в культовых кинофильмах, и приводит в настоящий Бермудский треугольник. Что вас ждёт:• Площадь Льва Толстого (начало маршрута);

Самые выразительные здания города: «Зеленый дом», Дом с совами, Дом с башнями, Дом трех Бенуа и др. ;

Дворы из «Улицы разбитых фонарей» и «Петербургских тайн»;

«Бермудский треугольник» и его секреты;

Музыкальный сквер с его артхаусными скрипками;

Главные магистрали Петроградки;

Тихие мрачноватые дворы-лабиринты;

Атмосферный стрит-арт в колоритном дворе Нельсона — знаменитого художника и музыканта;

Улицу с обратной нумерацией и многое другое.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем.