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Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки

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1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Совершите увлекательную самостоятельную экскурсию ⛳ с нашим приложением по парадным проспектам, запутанным улицам, атмосферным дворам-лабиринтам, увидите обратную сторону нарядных фасадов.

Вам предстоит узнать, чем уникальна Петроградка и почему она похожа на лабиринт!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • ☀️Летняя
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки

Что вы увидите

  • площадь Льва Толстого (начало маршрута)
  • «Зеленый дом»
  • дом с совами
  • дом с башнями
  • дом трех Бенуа
  • дворы из «Улицы разбитых фонарей» и «Петербургских тайн»
  • «Бермудский треугольник»
  • музыкальный сквер с его артхаусными скрипками
  • главные магистрали Петроградки
  • дворы-лабиринты
  • двор Нельсона
  • многое другое
Экскурсия начинается от Дома с башнями, пролегает через роскошный Каменноостровский проспект, проводит по музыкальному скверу, «ныряет» в знаменитые дворы дома Бенуа, запечатленные в культовых кинофильмах, и приводит в настоящий Бермудский треугольник. Что вас ждёт:• Площадь Льва Толстого (начало маршрута);
  • Самые выразительные здания города: «Зеленый дом», Дом с совами, Дом с башнями, Дом трех Бенуа и др. ;
  • Дворы из «Улицы разбитых фонарей» и «Петербургских тайн»;
  • «Бермудский треугольник» и его секреты;
  • Музыкальный сквер с его артхаусными скрипками;
  • Главные магистрали Петроградки;
  • Тихие мрачноватые дворы-лабиринты;
  • Атмосферный стрит-арт в колоритном дворе Нельсона — знаменитого художника и музыканта;
  • Улицу с обратной нумерацией и многое другое.
  • Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 площадь Льва Толстого (Большой пр. П. С, 75)
Место завершения
🏁 метро Горьковская, Санкт-Петербург
Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Экскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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