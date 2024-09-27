Когда: в понедельник в 15:45, во вторник в 12:00, в среду в 13:30, в четверг в 11:30, 15:00 и 16:30, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу в 11:30, в воскресенье в 16:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала