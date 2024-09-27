Эта прогулка по Петроградке для тех, кто не любит шумных улиц.
Кто хотел бы открыть для себя другой Петербург и узнать, как всё было устроено для простых обитателей доходных домов в столице Российской империи.
Простым и доступным языком я расскажу об истории города и его жителях и открою для вас места, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали.
Кто хотел бы открыть для себя другой Петербург и узнать, как всё было устроено для простых обитателей доходных домов в столице Российской империи.
Простым и доступным языком я расскажу об истории города и его жителях и открою для вас места, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 13:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию на Троицкой площади. Вы узнаете, где началась ресторанная история императорской столицы и что за удивительные события видел самый первый собор
- Найдём домик Петра I, поговорим об устройстве быта в первом и последнем дворцах династии Романовых, об особенностях императорской кухни и поставщиках двора. А также сфотографируем лучший вид на первую дачу Петербурга
- Рассмотрим здание пожарной части 19 века. Я расскажу, как тушили пожары до революции и почему огнеборцы спали в сапогах
- Прогуляемся по улочкам Петроградской стороны. Вы узнаете, кого можно было там встретить в 19 веке
- Увидим особняк, связавший знаменитую балерину, великого вождя и Шерлока Холмса. Полюбуемся на соборную мечеть и раскроем, кто случайно вернул её верующим
- Заглянем в петербургские дворики и парадные. Какие продукты можно было купить не выходя из дома и кто их доставлял? Обсудим на экскурсии!
- Зайдём в крошечную кофейню в бывшей дворницкой и поговорим об этих замечательных людях — дворниках
- Прогуляемся по части территории «Ленфильма» и разберёмся в развлечениях публики в начале 20 века
- Закончим прогулку около удивительного маленького бара в шикарном доходном доме, где в вечернее время можно выпить бокал вина
Я расскажу вам о жизни простых горожан, чем жил город до революции и как развивался этот интереснейший район. Какие напитки и яства подавали в первом трактире, как боролись с пожарами, где продавали китайские шелка, голландские селёдки и выборгские крендели. А также — где можно было весело провести время и чем заканчивались лихие пирушки…
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- По желанию можно дополнительно приобрести чашку кофе в кофейне или бокал вина в баре
- Программа подойдёт участникам старше 15 лет
в понедельник в 15:45, во вторник в 12:00, в среду в 13:30, в четверг в 11:30, 15:00 и 16:30, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу в 11:30, в воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Троицкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:45, во вторник в 12:00, в среду в 13:30, в четверг в 11:30, 15:00 и 16:30, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу в 11:30, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 103 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там былоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 сен 2024
Экскурсия полностью оправдала ожидания! Когда посетил все «обязательные» места Петербурга, прогулка по Пертроградке, как глоток воздуха свежего воздуха.
Евгения прекрасный рассказчик! Интересно было узнать как жили, как живут горожане, зайти во дворы, прогуляться по улицам без толп туристов. Спасибо.
Евгения прекрасный рассказчик! Интересно было узнать как жили, как живут горожане, зайти во дворы, прогуляться по улицам без толп туристов. Спасибо.
Е
Елена
27 сен 2024
Хотим выразить благодарность Евгении за увлекательный рассказ о совершенно разных событиях нашей истории. Много интересных фактов,мелких но очень интересных,много нового узнали. Спасибо большое!
Е
Евгения
25 сен 2024
Отличная атмосферная экскурсия, много полезной интересной информации, исторические справки, гиду Евгении отдельный респект
О
Оксана
24 сен 2024
Экскурсия просто восторг! Ведь так важно передать настроение, увлечь. И это Евгении сто процентов удалось. Прекрасный маршрут, не перегруженный лишними деталями, а только все самое интересное. И хочется задавать вопросы, а как там дальше было)) и очень настроенченский такой маршрут увлекающий и дальше изучать этот уникальный район Петроградской стороны! Секретные кофейни и бар отдельный восторг! Спасибо!!
М
Марина
22 сен 2024
Потрясающая экскурсия, потрясающая экскурсовод, рекомендуем изо всех сил! Подача материала интересная, структурированная, все легко укладывается в голове, слушается на одном дыхании, а знания Евгении поражают. Видно, что человек искренне увлечен своим делом, побольше бы таких экскурсоводов! Очень хотим попасть теперь к Евгении и на другие экскурсии
Ольга
16 сен 2024
Нас познакомили с другим Питером, с таким какой он был,с его переулками и домами - колодцами, рассказали кучу захватывающих историй. Прогулка была очень насыщенная, но на одном дыхании. Огромное спасибо Евгении за прекрасный вечер!
С
Светлана
13 сен 2024
12 сентября была на экскурсии у Евгении по Петроградской стороне. Я опаздывала, но меня все-таки дождались. Огромная благодарность! Маршрут очень удобный, наполненный смыслами и историей, которую Евгения знает и любит
Вера
29 авг 2024
Уже не в первый раз у Евгении на экскурсии 🌿 и знаете - снова в восторге!
Петроградка открылась совсем с другой стороны. Живая и уютная, как и сама экскурсия. Тихие улочки
Петроградка открылась совсем с другой стороны. Живая и уютная, как и сама экскурсия. Тихие улочки
Ксения
28 авг 2024
Если уже посетил роскошные петербургские дворцы или квартиры советских руководителей, то логическим продолжением погружения в Петербург будет прогулка по дворам, попытка представить, как здесь жили раньше, как история переходит в сегодняшнюю реальность.
Узнали много нового, благодаря Евгении, ощутили атмосферу старого города, посетили места, в которых раньше никогда не бывали.
Спасибо.
Узнали много нового, благодаря Евгении, ощутили атмосферу старого города, посетили места, в которых раньше никогда не бывали.
Спасибо.
И
Ирина
17 авг 2024
Невероятная экскурсия про быт Петербурга дореволюционного времени. Нетипичный маршрут и захватывающий рассказ Евгении, максимально погружает в ту эпоху. Для себя открыла очень много нового про дворы колодцы, про доходные дома, профессии, еду, традиции. Время пролетело незаметно. Прогулка получилась классной. Евгения, вы супер!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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