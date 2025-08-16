Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Петроградской стороне – району, где за фасадами величественных зданий скрываются тихие дворы-колодцы, роскошные парадные лестницы и истории, которые не рассказывают в путеводителях.
Забудьте о стандартных туристических маршрутах – мы откроем для вас настоящий, нетуристический Петербург, полный очарования и тайн!
Забудьте о стандартных туристических маршрутах – мы откроем для вас настоящий, нетуристический Петербург, полный очарования и тайн!
Описание экскурсииПетроградская сторона – это уникальный район, сочетающий в себе величие истории и очарование современности. Здесь сосредоточено множество архитектурных шедевров, каждый из которых хранит свои тайны и легенды. За пышными фасадами зданий скрываются тихие дворы-колодцы, изысканные парадные лестницы и истории о людях, живших и творивших в этом удивительном месте. На этой экскурсии вы:
- Погрузитесь в историю: узнаете о первых постройках Петербурга, о роли Петроградской стороны в развитии города и о людях, которые внесли вклад в его становление.
- Откроете для себя архитектурные шедевры: восхититесь разнообразием архитектурных стилей, от барокко до модерна, и узнаете об особенностях каждого из них.
- Раскроете тайны дворов-колодцев: заглянете в тихие дворы, где время словно остановилось, и узнаете, какие секреты они хранят.
- Полюбуетесь роскошью парадных лестниц: восхититесь изяществом парадных лестниц, украшенных лепниной, витражами и коваными перилами.
- Узнаете о знаменитых жителях Петроградской стороны: услышите истории о писателях, художниках, ученых и других выдающихся личностях, которые жили и работали в этом районе.
- Почувствуете неповторимую атмосферу Петроградской стороны: Прогуляетесь по тихим улочкам, насладитесь архитектурой и ощутите дух старого Петербурга.
Каждый день в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитые доходные дома
- Дворы - колодцы
- Проходные дворы
- Парадные лестницы
- Черные лестницы
- Арт-дворы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
16 авг 2025
Интересная экскурсия, гид Максим показал парадные и дома.
К
Ксения
12 авг 2025
Егор очень подробно рассказал про парадные, витражи, видно что человек заинтересован сам в своей профессии. Длилась экскурсия 2,5 часа. Было увлекательно, рекомендуем!
Т
Татьяна
8 авг 2025
Великолепная экскурсия по парадным с великолепным экскурсоводом Максимом! Прекрасный эрудированный увлеченный рассказчик,ходили 2,5 часа!
Рекомендую! Действительно Небанальный Петербург!
Рекомендую! Действительно Небанальный Петербург!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Завтра в 11:30
21 ноя в 11:30
999 ₽
1998 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Секретные места Васильевского острова: дворы, парадные и легенды
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
955.20 ₽
1194 ₽ за человека
-
35%
Групповая
до 25 чел.
Секреты и лабиринты Петроградской стороны: дворы, парадные, легенды
Два часа настоящего города: места, куда без гида не попасть
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
845 ₽
1300 ₽ за человека