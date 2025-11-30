«Маршрут желаний» — это интерактивное путешествие по Санкт-Петербургу, где оживает история города и исполняются мечты. Идеально для романтического свидания, компании друзей или незабываемой прогулки по-новому.
Описание экскурсии
Магия Петербурга, которую вы проживёте! Забудьте о стандартных прогулках — вас ждёт интерактивное путешествие, где каждый поворот улицы раскрывает тайны города, а каждое остановленное мгновение приближает исполнение самого сокровенного желания. Этот маршрут — как первая встреча с Петербургом, даже если вы здесь не впервые. Вы узнаете город по-новому, почувствуете его сердце, услышите шёпот его истории и загадок. Подходит для всех, кто ищет нечто большее:
романтическое свидание • оригинальный досуг с друзьями • душевный маршрут для туристов и жителей города Маршрут желаний можно пройти по 3-м основным тарифам: 1. Тариф «Стандарт» Продолжительность: до 2.5 часов Индивидуальный набор участника: • мешочек с монетами + бонус одна коллекционная; • онлайн — поддержка на всем маршруте; • скидка на напиток 50%; • красная нить — талисман, чтобы запечатать желание; 2. Тариф «Талисман MAX» Продолжительность: до 4 часов Индивидуальный набор участника: • мешочек с коллекционными монетами; • онлайн — поддержка на всем маршруте; • бесплатный напиток на выбор; • мастер-класс по витражам (*подробности у консультанта); • красная нить — талисман, чтобы запечатать желание; 3. Тариф «Маршрут любви» Продолжительность: до 4 часов Индивидуальная прогулка для парочек и идеальный вариант СВИДАНИЙ! • Индивидуальный мешочек с коллекционными монетами; • Сопровождающий и онлайн — поддержка на всем маршруте; • мастер-класс по витражам на двоих; • напиток на выбор; ПОДАРОК — при покупке маршрута, вы получаете подборку ресторанов для ужина и персональную скидку, в самом сердце Петербурга! «Маршрут желаний» — это путь, в конце которого желания сбываются! Важная информация: Возьмите с собой заряженный телефон с доступом в интернет (для взаимодействия с маршрутными заданиями).
Ответы на вопросы
Что включено
- Мешочек с коллекционными монетами
- Онлайн поддержка на всем маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Гостинный двор, Екатерининский сквер
Завершение: Чижик пыжик
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница: 15:30,18:00,20:30 Суббота, воскресенье: 12:00, 14:30, 17:00,19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возьмите с собой заряженный телефон с доступом в интернет (для взаимодействия с маршрутными заданиями)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
