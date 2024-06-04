Интересные экскурсии для подростков в Санкт-Петербурге

Найдено 121 экскурсия в категории «Для подростков» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Петербург детям и их родителям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
На автобусе по вечернему Петербургу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
920 отзывов
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Завтра в 16:45
9 июня в 16:45
900 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
694 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Финский Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Финский Петербург
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 000 за всё до 3 чел.
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
58 отзывов
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290 за билет
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
98 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Экскурсия по Владимирскому дворцу
🚶 Пешая
Групповая
1 час
17 отзывов
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Кронштадт в рассказах русского офицера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
70 отзывов
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 12 минут
76 отзывов
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
104 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Индивидуальная
1 час
46 отзывов
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Начало: У входа в Египетский зал
Завтра в 17:00
18 июня в 12:00
5 400 за всё до 4 чел.
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390 за билет
Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа»
Квест
1 час
50 отзывов
Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа»
Начало: Эрмитаж, Главное здание
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
от 1 000 за человека
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
27 отзывов
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ
Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900 за человека
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000 за человека
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2 часа
167 отзывов
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900 за человека
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Академии Штиглица
🚶 Пешая
Групповая
1 час
138 отзывов
Экскурсия по Академии Штиглица
Начало: Соляной переулок, д. 15
Расписание: Согласно календарю
11 июня в 15:30
14 июня в 16:30
2 500 за человека
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
8 отзывов
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Галерная ул., 20-22
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
900 за билет
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300 за человека
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390 за человека
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Начало: Набережная реки Малой Невки, 11
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
Начало: Фонтан у Адмиралтейства
Расписание: Это частный тур
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Начало: Невский проспект, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
6 отзывов
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740 за билет
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990 за билет
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виолетта
    4 июня 2024
    Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
    Замечательный гид, было очень интересно 🧐, не скучно. Вернёмся к Анне ещё.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
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    не только мне, но и ребятам. Хочу подписаться под каждым нижеприведенным положительным отзывом. Увидели интереснейшие уголки города, услышали удивительные факты о городе и о жителях. Прекрасная «небанальная» экскурсия, замечательный человек, получили невероятное удовольствие! Огромная благодарность и от меня и от моих детей!

    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Эрмитаж: тайны Египетского зала
    Экскурсия очень понравилась. Интересный, содержательный, познавательный и увлекательный материал. Дети 9 и 12 лет слушали на одном дыхании. Да и взрослому было интересно слушать. Очень приятный, внимательный экскурсовод. При не назойливом повторении,, думаю, информация отложится надолго. Спасибо.
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Организация трансфера была отличной, сопровождение НеваТревэл была на высшем уровне, Петергоф встретил нас яркими красками и солнечным днём, экскурсоводом оказалась
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    милая бабуля, с сорокалетним стажем, она наверняка много знает, но вещает довольно заунывно и монотонно, хотелось бы более живого сопровождения. От экскурсии в Нижнем Парке пришлось отказаться и быстро обследовать его самостоятельно, чтобы всё успеть и не остаться голодными. Но в целом, большое спасибо за организацию и настроение, которое мы получили от этого дня!

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
    Долго выбирала теплоход, на котором хотела бы посмотреть развод мостов. Боялась шансона или диких плясок). И не прогадала! Первый же
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    саунд- трек, поставленный гидом- Дэвид Ковердейл- просто тронул глубокие струны души, и я поняла, что экскурсия состоится, как в лучших мечтах. Отдельное огромное спасибо экскурсоводу- ведущему легендарного радио "Рокс", без лажи, чувак! Мы на одной волне, и все было чудесно- чудесно- потрясающе! Рекомендую!!!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
    Сегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всех нас и мы с удовольствием прошли весь намеченный маршрут. Эрмитаж удивителен, уникальный, и с Анной он раскрылся в полной мере. ❤️
    Сегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всехСегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всехСегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всехСегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всехСегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всехСегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всехСегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всехСегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всех

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для подростков»

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Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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