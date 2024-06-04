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Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 15 часов 1765 отзывов Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде Начало: Площадь Искусств Расписание: ежедневно от 5 900 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 6 часов 81 отзыв Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань Расписание: Понедельник, последний вторник месяца. от 5 500 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 6 часов 1145 отзывов В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца Начало: Дворцовая площадь Расписание: Понедельник, последний вторник месяца. от 5 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 920 отзывов Вечерний Петербург: автобусная экскурсия Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30 900 ₽ за человека

🎶 Музыкальные теплоходы ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 72 отзыва Популярное предложение «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой Начало: Английская набережная, 28 Расписание: ежедневно в 23.30 от 1 450 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 618 отзывов Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30 от 1 150 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками Начало: В районе метро Площадь Восстания от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 6 часов 586 отзывов Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» Начало: Площадь Восстания д. 1 Расписание: Ежедневно в 11:30 от 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 694 отзыва Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной Начало: Невский просп., д. 110 1100 935 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Финский Петербург Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период Начало: У церкови Святой Марии 3 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 58 отзывов Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами Начало: Садовая улица, 2, Центральный район Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной от 1 290 ₽ за билет

🚌 На автобусе Мини-группа 4.5 часа 98 отзывов Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) Начало: Дворцовая площадь Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно. 2 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 17 отзывов Экскурсия по Владимирскому дворцу Начало: Дворцовая набережная, 26 Расписание: По средам и субботам 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 91 отзыв Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения Расписание: Ежедневно в 07:00 2 990 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Кронштадт в рассказах русского офицера Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания 15 980 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 70 отзывов Популярное предложение Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр» Начало: Площадь Искусств, дом 1 Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 95 отзывов Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Начало: Дворцовая площадь Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

🚀 На метеоре Групповая 9 часов 14 отзывов Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри) от 7 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 12 минут 76 отзывов Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро Начало: Пл. Искусств Расписание: Четверг и суббота в 19:30 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 104 отзыва Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 090 ₽ за билет

Индивидуальная 1 час 46 отзывов Эрмитаж: тайны Египетского зала Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей Начало: У входа в Египетский зал 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 13 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2 отзыва Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк) от 1 390 ₽ за билет

Квест 1 час 50 отзывов Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа» Начало: Эрмитаж, Главное здание от 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚀 На метеоре Групповая 7 часов 27 отзывов В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30 4 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 2 отзыва Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2 Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 2 часа 167 отзывов Мистика, история и архитектура Васильевского острова Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32 Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00 от 1200 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 105 отзывов Популярное предложение Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов Расписание: По расписанию в календаре от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 138 отзывов Экскурсия по Академии Штиглица Начало: Соляной переулок, д. 15 Расписание: Согласно календарю 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 8 отзывов Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» Начало: Галерная ул., 20-22 Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 900 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 2 часа 3 отзыва Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина Начало: Ул. Декабристов, 21а Расписание: Вторник, воскресенье 10:00 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 47 отзывов Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская Расписание: По расписанию в календаре 1 390 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 6 отзывов Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова Начало: Набережная реки Малой Невки, 11 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 4 отзыва Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа Начало: Дворцовая площадь Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых Начало: Фонтан у Адмиралтейства Расписание: Это частный тур 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда) Начало: У отеля от 17 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 9 отзывов Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75) Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы Начало: Каменноостровский проспект, 83 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков Начало: Невский проспект, 15 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 6 отзывов Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом Начало: Дворцовая площадь, 2 Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 090 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1 отзыв Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона Начало: Иоанновский мост Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды 1 740 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва «Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00 990 ₽ за билет