1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Завтра в 16:45
9 июня в 16:45
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450₽ за человека
Групповая
3 часа
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Финский Петербург
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 000₽ за всё до 3 чел.
Билеты
2 часа
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290₽ за билет
Мини-группа
4.5 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Билеты
3 часа
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Групповая
1 час 12 минут
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Индивидуальная
1 час
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Начало: У входа в Египетский зал
Завтра в 17:00
18 июня в 12:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа»
Начало: Эрмитаж, Главное здание
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
7 часов
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ
Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Академии Штиглица
Начало: Соляной переулок, д. 15
Расписание: Согласно календарю
11 июня в 15:30
14 июня в 16:30
2 500₽ за человека
Билеты
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Галерная ул., 20-22
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
900₽ за билет
Групповая
2 часа
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Начало: Набережная реки Малой Невки, 11
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
Начало: Фонтан у Адмиралтейства
Расписание: Это частный тур
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Начало: Невский проспект, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Билеты
2 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
2 часа
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740₽ за билет
Билеты
2 часа
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Мини-группа
2 часа
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиолетта4 июня 2024Замечательный гид, было очень интересно 🧐, не скучно. Вернёмся к Анне ещё.
- ЕЕлена3 июня 2024Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
- ННадежда2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Интересный, содержательный, познавательный и увлекательный материал. Дети 9 и 12 лет слушали на одном дыхании. Да и взрослому было интересно слушать. Очень приятный, внимательный экскурсовод. При не назойливом повторении,, думаю, информация отложится надолго. Спасибо.
- ААнастасия30 мая 2024Организация трансфера была отличной, сопровождение НеваТревэл была на высшем уровне, Петергоф встретил нас яркими красками и солнечным днём, экскурсоводом оказалась
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ССветлана30 мая 2024Долго выбирала теплоход, на котором хотела бы посмотреть развод мостов. Боялась шансона или диких плясок). И не прогадала! Первый же
- ААндрей29 мая 2024Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!
- ССветлана29 мая 2024Сегодня были в Эрмитаже с замечательным гидом Анной. Очень интересно, маршрут был познавательный. анна заинтересовала всех нас и мы с удовольствием прошли весь намеченный маршрут. Эрмитаж удивителен, уникальный, и с Анной он раскрылся в полной мере. ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для подростков»
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