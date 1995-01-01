История города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра. Изначально Пётр I думал лишь о выходе к европейским морям, верфях и флоте, но к 1712 году царь принимает решение о переносе столицы ⭐️, а вместе с ней и всех функций государства. В какой-то степени на том участке истории 📖 страны, идея не лишена смысла, ведь где находится государь, там и государство.

В строительство нового города вкладывались все силы и возможности страны. Невзирая на сложности, капризный балтийский климат, суровые бытовые условия жизни, в которых работали и жили крепостные, город 🏙️ на глазах претворялся в жизнь, удивляя заморских гостей темпами развития. Но как это часто бывает со смертью правителя — инициатора перемен, движущая сила его идей постепенно стала сходить на нет. С другой стороны, стране после петровского скачка нужно было выдохнуть и передохнуть.

Наш маршрут пройдёт по той части Петербурга, где город зарождался — это: