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1 отзыв
Леонид О.
Леонид О. – Гид из Санкт-Петербурга
История 📖 города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра.

Изначально Петр I думал лишь о выходе к европейским морям, верфях и флоте, но к 1712 году царь принимает решение о переносе столицы ⭐️, а вместе с ней и всех функций государства.

Наш маршрут пройдет по той части исторического Петербурга, где город 🏙️ зарождался.

Поговорим и о возрождении этого района спустя две сотни лет, когда к городовому острову был проложен постоянный мост через Неву.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Как всё начиналось
Как всё начиналось

Что вы увидите

  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Заячьего острова
  • Александровский парк
  • Большая Соборная мечеть
  • Особняк Матильды Кшесинской
  • Дом Политкаторжан
  • Домик Петра I
  • Крейсер «Аврора»
История города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра. Изначально Пётр I думал лишь о выходе к европейским морям, верфях и флоте, но к 1712 году царь принимает решение о переносе столицы ⭐️, а вместе с ней и всех функций государства. В какой-то степени на том участке истории 📖 страны, идея не лишена смысла, ведь где находится государь, там и государство.
В строительство нового города вкладывались все силы и возможности страны. Невзирая на сложности, капризный балтийский климат, суровые бытовые условия жизни, в которых работали и жили крепостные, город 🏙️ на глазах претворялся в жизнь, удивляя заморских гостей темпами развития. Но как это часто бывает со смертью правителя — инициатора перемен, движущая сила его идей постепенно стала сходить на нет. С другой стороны, стране после петровского скачка нужно было выдохнуть и передохнуть.

Наш маршрут пройдёт по той части Петербурга, где город зарождался — это:

  • Петропавловская крепость
  • Троицкая площадь
  • Петровская набережная
  • Большая Дворянская (ныне Куйбышева)
  • Малая и Большая Посадские улицы, сохранившие свои названия с первого посада, образовавшегося рядом с крепостью и первой городской площадью.
  • Поговорим и о возрождении этого района спустя две сотни лет, когда к городовому острову был проложен постоянный мост через Неву.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Петропавловский собор и Тюрьму Трубецкого бастиона (750 р. - взрослый, 400 р. - школьник)
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Горьковская
Как всё начиналось
Как всё начиналось
Как всё начиналось
Как всё начиналось

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леонид О.
Леонид О.
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1 отзыв оставили туристы

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