Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства

Эрмитаж

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1 отзыв
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства

Что вы увидите 🤩

  • Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
  • Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
  • Залы испанской и итальянской живописи
  • И многое другое!
Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас!
Маршрут начнется с посещения парадных залов Зимнего дворца, где вы увидите грандиозный Большой Тронный зал, пройдете по Галерее 1812 года и рассмотрите знаменитые Часы-Павлин. Затем вы осмотрите залы итальянского искусства, узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской, рассмотрите менее известные произведения искусства, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея.
На экскурсии вы также осмотрите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других известных на весь мир мастеров. Вы узнаете подробности о жизни художников, откуда они брали вдохновение и кто служил моделями при создании мировых шедевров.
Приготовьтесь полностью погрузиться в мир искусства и живописи. Экскурсия рассчитана на 3-3, 5 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
🚩 Начало: Дворцовая площадь
🏁 Место завершения: Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)
 Что входит
  • Входные билеты в Эрмитаж (Маршрут №1)
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда: Время работы музея: с 11:00 до 19:00, кроме понедельника
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
WeGoTrip
WeGoTrip
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