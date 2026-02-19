Расширенная обзорная экскурсия по музею.
Маршрут включает в себя углубленный обзор, более широкий охват произведений, больше остановок, информации и интересных фактов. Примерная продолжительность — 3,5 часа. Во время экскурсии будет уделено внимания сюжетам картин, истории их создания и приобретения. Вы больше узнаете о художниках и особенностях их творчества.
В маршруте учтена особенность расположения залов Эрмитажа, выстроена логика повествования, размещение экспонатов и маршрутизация.
Маршрут включает в себя углубленный обзор, более широкий охват произведений, больше остановок, информации и интересных фактов. Примерная продолжительность — 3,5 часа. Во время экскурсии будет уделено внимания сюжетам картин, истории их создания и приобретения. Вы больше узнаете о художниках и особенностях их творчества.
В маршруте учтена особенность расположения залов Эрмитажа, выстроена логика повествования, размещение экспонатов и маршрутизация.
Описание билета
Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас! Маршрут начнется с посещения парадных залов Зимнего дворца, где вы увидите грандиозный Большой Тронный зал, пройдете по Галерее 1812 года и рассмотрите знаменитые Часы-Павлин. Затем вы осмотрите залы итальянского искусства, узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской, рассмотрите менее известные произведения искусства, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея. На экскурсии вы также осмотрите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других известных на весь мир мастеров. Вы узнаете подробности о жизни художников, откуда они брали вдохновение и кто служил моделями при создании мировых шедевров. Приготовьтесь полностью погрузиться в мир искусства и живописи. Экскурсия рассчитана на 3-3,5 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей. При планировании посещения Эрмитажа учитывайте, что в музей запрещено приходить с рюкзаками. Камеры хранения не работают.
ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
- Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
- Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
- Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
- Залы испанской и итальянской живописи
- И многое другое
Что включено
- Входные билеты для взрослых в Эрмитаж (Маршрут №1) в приложении WeGoTrip
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- ВАЖНО: вход в Эрмитаж действителен в течение 30 минут с момента выбранного временного интервала.
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Все льготные билеты приобретаются только в кассе музея, аудиотур без билетов смотрите по этой ссылке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)
Когда и как рано покупать?
Когда: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 158 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилось! Моя экскурсия продлилась 5 часов. Невероятное удовольствие!
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В
Удобный гид, все понятно и по картинкам можно сориентироваться если вдруг затерялся, прошла за 2,5 часа по маршруту
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Н
Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный. За два часа успеваешь посмотреть изюминки Эрмитажа. Немного правда запутан маршрут. Иногда возвращается назад. Очень понравились сотрудники Эрмитажа,их доброжелательность и компетентность. Хотелось бы,чтобы таблички с номером зала были более понятные и доступные. Над дверью зала они не всегда и всем видны.
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М
Удобный сервис для заказа экскурсий. Все быстро и понятно. Экскурсия очень понравилась! Удобный маршрут, интересный рассказ по ходу маршрута. Аудиогид это намного удобнее, чем передвижение с экскурсоводом и в составе группы, так как можно самостоятельно регулировать темп передвижения и если хочется где то задержаться, то этому ничего не препятствует.
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Н
Всё понравилось. Есть некоторые несовпадения. Залы не все пронумерованы, бывает приходится искать, спрашивать. Описания картин замечательно! Спасибо, очень полезно и познавательно. С наступающим Новым годом! Удачи во всём! Мира и счастья! 🥰🎉🎄
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Л
Отличный вариант пройти весь Эрмитаж за 3 часа, без аудио гида легко можно потеряться в многочисленных залах. Покупать аудио гида на месте нужно оставлять паспорт, поэтому выгоднее брать аудиогида здесь
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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