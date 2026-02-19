Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас! Маршрут начнется с посещения парадных залов Зимнего дворца, где вы увидите грандиозный Большой Тронный зал, пройдете по Галерее 1812 года и рассмотрите знаменитые Часы-Павлин. Затем вы осмотрите залы итальянского искусства, узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской, рассмотрите менее известные произведения искусства, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея. На экскурсии вы также осмотрите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других известных на весь мир мастеров. Вы узнаете подробности о жизни художников, откуда они брали вдохновение и кто служил моделями при создании мировых шедевров. Приготовьтесь полностью погрузиться в мир искусства и живописи. Экскурсия рассчитана на 3-3,5 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей. При планировании посещения Эрмитажа учитывайте, что в музей запрещено приходить с рюкзаками. Камеры хранения не работают.