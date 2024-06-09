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Приглашаю на мастер-класс всех творческих людей, которые любят пробовать новое. Опыт в рисовании не требуется — я всё подробно объясню и помогу на каждом этапе. Вы подберёте эскиз по своему вкусу, переведёте рисунок на ткань и распишете его. Поверьте: получается у всех!