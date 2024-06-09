Приглашаю на мастер-класс всех творческих людей, которые любят пробовать новое. Опыт в рисовании не требуется — я всё подробно объясню и помогу на каждом этапе. Вы подберёте эскиз по своему вкусу, переведёте рисунок на ткань и распишете его. Поверьте: получается у всех!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мастер-класс состоит из 5 этапов:
- Вводная информация
- Выбор эскиза
- Перевод рисунка на ткань
- Роспись красками или маркерами
- Сушка росписи
После мастер-класса вы сможете сразу забрать расписанный шоппер домой. Я дам вам чек-лист в электронном виде по закреплению рисунка.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса всё включено
- Роспись займёт у вас 1-3 часа в зависимости от сложности рисунка и вашего темпа
- По запросу я могу провести индивидуальный мастер-класс. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
|Дети до 8 лет (без росписи шоппера)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Приморская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я Полина, профессиональный художник по росписи одежды. Опыт работы более 3 лет. Расписываю одежду на заказ и провожу групповые мастер-классы. А также индивидуальные выездные мастер-классы на мероприятиях: свадьбах, днях рождениях, девичниках.Задать вопрос
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