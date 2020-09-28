19 отзывов оставили туристы

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Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником

Увидеть город с высоты птичьего полёта и своими руками создать лучшее воспоминание о Петербурге

4.9
19 отзывов
Арсений и Оля
Арсений и Оля – представитель из Санкт-Петербурга
Петербург — идеальный город 🏙️ для того, чтобы творить и экспериментировать! Именно этим вы займетесь на дружеском пленэре: в компании профессионального художника отыщете один из лучших ракурсов города, обсудите творческую жизнь Петербурга и своими руками создадите атмосферный скетч.

А подъем на крышу превратит этот день в захватывающее приключение.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎓Мастер-класс
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏙С городских высот
  • Вебинар
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

    Записаться на мастер-класс
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником

Что вас ожидает

Город творцов с высоты!
Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города. Самое время настроиться на творческий лад! Гид, профессиональный художник, станет вашим проводником в мир искусства, поделится историями зданий, которые вы увидите, и расскажет о творческой жизни Петербурга. Вы узнаете, почему именно Петербург стал «городом творцов», и поймете, с каким трудностями и радостями сталкивались здесь живописцы в разные эпохи.

Скетчинг для новичков и художников
Выбрав вдохновляющий городской пейзаж, вы начнете упражняться в скетчинге. Для этого необязательно быть художником: гид поможет вам овладеть базовыми навыками и запечатлеть ваш собственный взгляд на Петербург. А если вы уже не новичок в рисовании, то сможете найти источник вдохновения в новых техниках и видах города.

В качестве бонуса по пути на крышу мы можем посетить экспозицию «Петербургский художник», где вы увидите работы исключительно питерских художников: возможно, одна из них вдохновит вас на создание собственного шедевра.

Организационные детали

  • Творить будем на оборудованной, безопасной крыше в центре города
  • Если станет прохладно, можно будет накрыться пледом и выпить 🍹 чашечку горячего чая
  • Все материалы для скетчинга предоставляются и входят в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 на Исаакиевской площади
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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19 отзывов оставили туристы

28 сентября 2020
Спасибо Александре за отлично выбранное место (парк Новая Голландия) и интересное сопровождение
13 сентября 2020
Всё очень понравилось, время пролетело незаметно. Занятие подойдёт для всех - как для начинающих, так и продолжающих художников
27 августа 2020
Вчера с дочерью побывали на экскурсии скетчинг на крыше Петербурга с художником. Огромное спасибо Софье за знакомство с такой интересной и необычной техникой. Софья художник-профессионал, очень грамотно, понятно и интересно познакомила и показала приёмы изображения предметов. Рассказ был очень увлекательным. Софья очень умело помогала с рисунком и подсказывала дальнейшие шаги. Понравилось и то, что можно порисовать абсолютно не умея этого делать!!! И я и дочь в восторге!!! СОНЯ, СПАСИБО Вам огромное за доставленное удовольствие!!! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям!!! Вероника и Полина(гости из Москвы).
24 августа 2020
Спасибо большое Софьи. Чудесная экскурсия, профессиональная. Рекомендовать буду всем. Незабываемые впечатления! Огромное спасибо.
24 августа 2020
Антонина, прекрасна! Мой ребёнок хотел бы с ней встретиться вновь и также интересно и познавательно провести время! Спасибо
23 августа 2020
Гид София - отличный профессионал, замечательный собеседник и настоящая красавица!
18 августа 2020
Ожидали немного другого. Организаторам советую изменить название - все-таки это проходит не на крыше а на террасе ресторана, да еще за стеклом. Зачем тогда на фото экскурсии размещать девушку, балансирующую на крыше? Снимите реальную обстановку, в которой проходит рисование. А в остальном - довольно интересно порисовать петербургские крыши или Исаакиевский собор под руководством художника. В целом нам понравилось, хотя конечно хотелось более свободной обстановки, чем закрытая терраса дорогущего ресторана (две чашки кофе + чай - 1036 руб. )
Арсений и Оля
Ответ гида:Дмитрий, спасибо за отзыв! Мне жаль, что ожидания в области локации для вас не до конца совпали с реальностью. Хочу пояснить, почему мы поменяли именно в этот день локацию. В Петербурге часто идет дождь, в тот день была большая вероятность дождя по прогнозу, рисовать под прямым дождем, конечно, невозможно. На этот случай у нас, как вариант, есть закрытая терраса с таким же красивым видом на Исаакиевский Собор, так же находящаяся на крыше, но с потолком, защищающим от дождя. Также у нас есть другие варианты. Все наши экскурсии проходят при условии личной договоренности с площадкой, и это значит, что заказывать что-либо абсолютно необязательно, только по вашему желанию. Рады, что в остальном все прошло хорошо. В следующий раз будем четче формулировать эти два пункта. Всего вам хорошего!
17 августа 2020
Брали экскурсию 12 августа для дочери 14 лет. Она в полном восторге. Ольга очень тактична, дружелюбна и профессиональна. Давала очень практичные советы. Экскурсию была на крыше в чудесном месте, мы родители имели возможность не скучать, а любоваться прекрасными видами с чашечкой горячего напитка. Рекомендую экскурсию!!!
15 августа 2020
В нашем случае локацией для скетчинга стал понарамный ресторан "Небо и вино" - судя по количеству посетителей, весьма востребованное место. Интересный семейный вариант для опробования своих художественных способностей - не в последнюю очередь для детей и подростков. Можно рекомендовать предварительно почитать что-нибудь про "скетчинг", если далеки от такого вида деятельности. Для тех, кто в курсе - и так все понятно. Вид на крыши и Исакий замечательный!
15 августа 2020
Мастер-класс по скетчингу провела Александра, студентка питерского художественного ВУЗа. Экскурсию брала для дочери, начинающего художника. Целевая аудитория в восторге от полученного урока, а также от возможности пообщаться с единомышленником. Спасибо!
Ливинцева
12 августа 2020
Несмотря на ветер в этот день, скетчинг прошёл замечательно. Художником я не стала, но мой сын был в полном восторге и до вечера не переставая говорил только об этом. Спасибо Антонине за увлекательное времяпровождение
9 августа 2020
Ходили на эту экскурсию 1 го августа, с погодой очень повезло, всегда интересно учиться чему-то новому, остались очень довольны.
9 августа 2020
Заказывал экскурсию для жены, она сама художник, но никогда не практиковала технику скетчинга, и была в восторге. Спасибо Софии, обязательно рекомендую это мероприятие всем любителям искусства. Только учтите, это урок скетчинга в кафе на одной из крыш с прекрасным видом на Питер, прогулок по крышам и рассказов об истории города не будет, но будет очень интересно ходожникам и просто любителям рисовать.
4 августа 2020
Экскурсию заказывала для дочери 11 лет. Ей все очень понравилось. На вопрос что именно: компания молодой художницы Саши?Сам процесс рисования ?Или виды крыш?Она ответила:ВСЕ!Мне кажется это и есть объективный отзыв о данной экскурсии. Благодарим за подаренные впечатления и эмоции))
31 июля 2020
Брал урок скетчинга для своей жены в качестве сюрприза, ей очень понравилось. Урок проходит в кафе на крыше если дождь или на веранде, если сухо. Место очень живописное и удобное для рисования. Профессионализм Оли как художника не вызывает сомнений, понятно объясняет. Моя жена успела сделать 2 скетча и узнать несколько новых приемов и осталась очень довольна таким сюрпризом.
Ещё 4 отзыва

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