19 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Город творцов с высоты!

Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города. Самое время настроиться на творческий лад! Гид, профессиональный художник, станет вашим проводником в мир искусства, поделится историями зданий, которые вы увидите, и расскажет о творческой жизни Петербурга. Вы узнаете, почему именно Петербург стал «городом творцов», и поймете, с каким трудностями и радостями сталкивались здесь живописцы в разные эпохи.

Скетчинг для новичков и художников

Выбрав вдохновляющий городской пейзаж, вы начнете упражняться в скетчинге. Для этого необязательно быть художником: гид поможет вам овладеть базовыми навыками и запечатлеть ваш собственный взгляд на Петербург. А если вы уже не новичок в рисовании, то сможете найти источник вдохновения в новых техниках и видах города.

В качестве бонуса по пути на крышу мы можем посетить экспозицию «Петербургский художник», где вы увидите работы исключительно питерских художников: возможно, одна из них вдохновит вас на создание собственного шедевра.

Организационные детали