1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России
Начало: У станции метро «Горьковская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком
Начало: На площади Искусств
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Русский музей с гидом-психологом
Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
Начало: На площади Искусств
Завтра в 16:30
9 июня в 10:30
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
Начало: В районе м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Посетить закрытые залы синагоги и познакомиться с миром еврейской культуры
Начало: Лермонтовский проспект, 2
25 июня в 12:30
26 июня в 11:00
от 3 400₽ за всё до 30 чел.
Групповая
2 часа
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
21 июня в 19:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
12 июня в 11:30
19 июня в 19:00
23002 070₽ за человека
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Узнать, как город хранит память о девочке, ставшей символом блокады
Начало: Возле станции метро «Василеостровская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в четверг в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
13 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная прогулка по Петербургу
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Начало: метро Маяковская
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
13 330₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Мистика четвёртого измерения: путешествие в Серебряный век
Погрузитесь в эпоху Серебряного века, открывая тайны мистики и влияние на культуру Петрограда
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
9 июня в 12:30
10 июня в 11:30
68005 440₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-практикум в Русском музее
Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие
Начало: Возле Русского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
Посетить несколько парадных и узнать, как жили и живут люди в Петербурге
Начало: В районе метро «Владимирская»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
1 800₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
115009 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отличная экскурсия! Спасибо, Инна!
- ААнастасия6 июня 2024Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках». Если хотите с пользой провести 2,5 часа дневного времени в Санкт-Петербурге,
- ННаталья6 июня 2024Хорошая познавательная экскурсия. Увидели коммунальные квартиры Петербурга (ранее не видели). Теперь может отличить парадные от «чёрных входов». Конечно, хотелось бы больше локаций посмотреть.
- ААрина6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Шикарно провели время! Это что-то новое, необычное, что позволяет увидит Петербург с другой (не парадной) стороны. Очень содержательно, интересно, где-то шокирующе, но оно того стоит
- ССветлана6 июня 2024Отличная экскурсия и Экскурсовод! Спасибо!
- ААлёна6 июня 2024Эта поездка - лучшее что было за день! Ребята байкеры очень добрые, позитивные и весёлые, очень интересные. Сама поездка -
- ТТатьяна6 июня 2024Всё четко и понятно. Только положительные эмоции. Мотоциклы - шикарные, комфортные. Сама экскурсия живописная. Благодарю команду
- ААнна6 июня 2024Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
- ММария5 июня 2024Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия замечательная, очень информативная, прошла "на одном дыхании". Огромное спасибо экскурсоводу за отличное знание темы, эмоциональность. Отдельная благодарность за встречу с художником в его мастерской.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Уникальный опыт»
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