Уникальный опыт – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 137 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1885 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
387 отзывов
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184 за человека
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
356 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900 за человека
Бандитский Петербург: по следам преступлений
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
4 800 за всё до 4 чел.
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
21 отзыв
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России
Начало: У станции метро «Горьковская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за человека
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
39 отзывов
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком
Начало: На площади Искусств
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 7 чел.
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Русский музей с гидом-психологом
Индивидуальная
1.5 часа
88 отзывов
Русский музей с гидом-психологом
Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
Начало: На площади Искусств
Завтра в 16:30
9 июня в 10:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743 за всё до 3 чел.
Рок-н-ролл на Петроградской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
Начало: В районе м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
Проклятие Пиковой дамы: журналистское расследование
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500 за всё до 6 чел.
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650 за человека
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800 за человека
В крепость Орешек на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000 за человека
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
2 670 за всё до 6 чел.
Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
24 отзыва
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
Кронштадт - война и мир
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Посетить закрытые залы синагоги и познакомиться с миром еврейской культуры
Начало: Лермонтовский проспект, 2
25 июня в 12:30
26 июня в 11:00
от 3 400 за всё до 30 чел.
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Групповая
2 часа
15 отзывов
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
21 июня в 19:00
1 900 за человека
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
98 отзывов
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
12 июня в 11:30
19 июня в 19:00
23002 070 за человека
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
31 отзыв
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Узнать, как город хранит память о девочке, ставшей символом блокады
Начало: Возле станции метро «Василеостровская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в четверг в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
13 июня в 11:00
900 за человека
Архитектурная прогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Архитектурная прогулка по Петербургу
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Начало: метро Маяковская
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 4 чел.
Символика масонского Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
13 330 за всё до 3 чел.
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399 за всё до 10 чел.
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200 за человека
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Мистика четвёртого измерения: путешествие в Серебряный век
Погрузитесь в эпоху Серебряного века, открывая тайны мистики и влияние на культуру Петрограда
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
9 июня в 12:30
10 июня в 11:30
68005 440 за всё до 5 чел.
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
🚗 На машине
Квест
3 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000 за человека
Экскурсия-практикум в Русском музее
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия-практикум в Русском музее
Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие
Начало: Возле Русского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 600 за всё до 5 чел.
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
Посетить несколько парадных и узнать, как жили и живут люди в Петербурге
Начало: В районе метро «Владимирская»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
1 800 за человека
Они, мосты Петербурга
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
115009 200 за всё до 4 чел.
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Отличная экскурсия! Спасибо, Инна!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Петербург в блокадных дневниках
    Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках». Если хотите с пользой провести 2,5 часа дневного времени в Санкт-Петербурге,
    читать дальше

    то это небольшое, но очень увлекательное путешествие в прошлое для вас! Александр - прекрасный рассказчик и замечательный экскурсовод. В день нашей экскурсии было очень жарко, но Александром были продуманы даже такие мелочи, как остановки в тени😊 Содержание экскурсии - это отдельная тема. Скажу только, что я ни разу не пожалела. Шла на экскурсию для сына, чтобы подросток 13 лет проникся трагическими событиями того времени. Сын почти всю экскурсию был в стороне и не очень-то интересовался информацией, а вечером я услышала, как он рассказывал бабушке по телефону те факты, которые даже я не запомнила🙈так что смело берите с собой подростков - им будет полезно😉 По окончании экскурсии Александр отправляет каждому ссылки на интересные материалы по теме. Это очень приятно! В общем, рекомендую от всей души🥰

    Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Хорошая познавательная экскурсия. Увидели коммунальные квартиры Петербурга (ранее не видели). Теперь может отличить парадные от «чёрных входов». Конечно, хотелось бы больше локаций посмотреть.
    Хорошая познавательная экскурсия. Увидели коммунальные квартиры Петербурга (ранее не видели). Теперь может отличить парадные от «чёрных входов»Хорошая познавательная экскурсия. Увидели коммунальные квартиры Петербурга (ранее не видели). Теперь может отличить парадные от «чёрных входов»
  • А
    Арина
    6 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Очень понравилась экскурсия! Шикарно провели время! Это что-то новое, необычное, что позволяет увидит Петербург с другой (не парадной) стороны. Очень содержательно, интересно, где-то шокирующе, но оно того стоит
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Отличная экскурсия и Экскурсовод! Спасибо!
  • А
    Алёна
    6 июня 2024
    Californication по-питерски
    Эта поездка - лучшее что было за день! Ребята байкеры очень добрые, позитивные и весёлые, очень интересные. Сама поездка -
    читать дальше

    это взрыв эмоций! Умеренная, но быстрая езда, и если вы боитесь скорости, то вам совершенно не о чем беспокоиться, ведь вас везут профессионалы. Эта скорость очень повышает настроение. Сами ребята очень много знают о городе и рассказывают много историй, о которых просто в интернете не узнаешь.

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    В крепость Орешек на мотоциклах
    Всё четко и понятно. Только положительные эмоции. Мотоциклы - шикарные, комфортные. Сама экскурсия живописная. Благодарю команду
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Экскурсия замечательная, очень информативная, прошла "на одном дыхании". Огромное спасибо экскурсоводу за отличное знание темы, эмоциональность. Отдельная благодарность за встречу с художником в его мастерской.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Californication по-питерски
  2. Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
  3. По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
  4. Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
  5. Легенды и байки Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 137 экскурсий и билетов от 600 до 60 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 6387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 137 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 6387 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам