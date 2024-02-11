В холодное время в Петербурге спасают горячие напитки, классическая музыка и… свечи. Роспись свечей — это арт-терапия. Разум расслабляется, а взгляд наслаждается сочными красками. Мы сделаем всё для того, чтобы вы погрузились в творческий процесс и не отвлекались на суету будней. Вы придумаете дизайн и, попивая чай и слушая красивые мелодии, создадите оригинальное изделие.

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Описание

Что вас ожидает

В уютной кофейне в центре города мы создадим для вас волшебную атмосферу. Включим спокойную классическую музыку, нальём горячий чай, поставим вкусное печенье. Вы возьмёте изящные белые свечи и акриловые краски разных цветов — и, погрузившись в арт-процесс, дадите волю своей фантазии.

Параллельно мы будем общаться, смеяться и делиться впечатлениями. Домой вы уйдёте с готовым шедевром, приятным послевкусием от душевного мастер-класса и фотографиями, которые мы для вас сделаем.

Организационные детали