Роспись свечей по-петербургски
Личный мастер-класс в Санкт-Петербурге

Создать уникальную свечу в уютной кофейне под классическую музыку и разгрузить голову

5
3 отзыва
В холодное время в Петербурге спасают горячие напитки, классическая музыка и… свечи. Роспись свечей — это арт-терапия. Разум расслабляется, а взгляд наслаждается сочными красками. Мы сделаем всё для того, чтобы вы погрузились в творческий процесс и не отвлекались на суету будней. Вы придумаете дизайн и, попивая чай и слушая красивые мелодии, создадите оригинальное изделие.
Роспись свечей по-петербургски
Роспись свечей по-петербургски
Роспись свечей по-петербургски
Ближайшие даты:
17
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даты

Описание

Что вас ожидает

В уютной кофейне в центре города мы создадим для вас волшебную атмосферу. Включим спокойную классическую музыку, нальём горячий чай, поставим вкусное печенье. Вы возьмёте изящные белые свечи и акриловые краски разных цветов — и, погрузившись в арт-процесс, дадите волю своей фантазии.

Параллельно мы будем общаться, смеяться и делиться впечатлениями. Домой вы уйдёте с готовым шедевром, приятным послевкусием от душевного мастер-класса и фотографиями, которые мы для вас сделаем.

Организационные детали

  • В стоимость включено: чай (зелёный, чёрный, фруктовый), печенье, свечи и краски, фото и видео
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки в кофейне
  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Садовая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Севиль
11 фев 2024
очень ламповый мастер класс в милом небольшом кафе Батис 😍 было очень увлекательно расписывать свечи под французскую музыку и хруст печенек! обязательно попробуйте МК, если хотите отвлечься от суеты, приятно провести время и уйти домой со свечей собственного произведения для домашнего уюта
Александра
9 фев 2024
Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер, в по-настоящему петербургском месте. Приглушенный свет, французская музыка, огоньки от гирлянд и множество необычных hand-made вещиц в интерьере, которые можно при желании приобрести. Отдельно хочу отметить очень вкусный чай и конфеты, которые Наталья заботливо предложила нам взять с собой на дорогу:)) Рекомендую всем, кто хочет расслабиться в атмосферном месте, сделать классные фото, познакомиться с классными людьми и создать собственный шедевр легко и непринуждённо!
Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер,
Наталья
9 фев 2024
Не думала, что во мне есть такой творческий потенциал! Мне понравилось рисовать на свечах. Очень уютное, зимнее и залипательное занятие. А еще — приятная кофейня, где можно рассматривать всякие милые штуки: открытки, сувениры, мимишества всякие. Отличный план для зимнего вечера. Рекомендую ☺️
Не думала, что во мне есть такой творческий потенциал! Мне понравилось рисовать на свечах. Очень уютное,Не думала, что во мне есть такой творческий потенциал! Мне понравилось рисовать на свечах. Очень уютное,Не думала, что во мне есть такой творческий потенциал! Мне понравилось рисовать на свечах. Очень уютное,Не думала, что во мне есть такой творческий потенциал! Мне понравилось рисовать на свечах. Очень уютное,

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