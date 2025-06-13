Быстроходный водный транспорт в Питере – возможность недорого попасть на экскурсию в легендарный Петергоф и насладиться красотой Финского залива.
Описание водной прогулкиЭлектронный билет позволяет вам гарантированно занять кресло на быстроходном теплоходе «Метеор». Это возможность спланировать наиболее комфортный путь из Петергофа. Метеор имеет закрытую палубу — плохая погода не сможет испортить вашу поездку. На борту судна есть буфет. Обратите внимание:
- Необходимо прийти на причал за 20 минут до отправления и получить посадочный талон в кассе • При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу.
- Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления.
- Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
- Чтобы попасть в парк Петродворца, необходимо купить билеты на причале.
- Билеты на теплоход выкупаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Мы не можем гарантировать, что все кресла будут расположены рядом.
• Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет. Важная информация:
- Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления.
- Необходимо прийти на причал за 20 минут до отправления и получить посадочный талон в кассе • При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу.
- Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
- Чтобы попасть в парк Петродворца, необходимо купить билеты на причале.
- Билеты на теплоход выкупаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Мы не можем гарантировать, что все кресла будут расположены рядом.
- Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
- С собой можно брать коляску, но ее потребуется сложить и пересесть в кресло теплохода.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на «Метеор» по выбранному маршруту.
Что не входит в цену
- Сопровождение гидом
- Входной билет в парк.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пристань Петергоф - причал № 5
Завершение: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления
- Необходимо прийти на причал за 20 минут до отправления и получить посадочный талон в кассе
- При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу
- Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- Чтобы попасть в парк Петродворца, необходимо купить билеты на причале
- Билеты на теплоход выкупаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Мы не можем гарантировать, что все кресла будут расположены рядом
- Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями - в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет
- С собой можно брать коляску, но ее потребуется сложить и пересесть в кресло теплохода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 июн 2025
Отлично добрались.
З
Захаренко-Ильина
22 мая 2025
Быстро получили физические билеты, доехали до Петергофа за 40 минут примерно. Удобно, что можно обратные билеты поменять у кассира, если вы не рассчитали время прибытия. Вежливый персонал.
Т
Татьяна
11 мая 2025
Было заявлено поездка на Метеоре, пришёл катамаран. Но это оказалось в лучшую сторону. Только было бы лучше если в салоне было отопление, учитывая погоду Питера.
А
Александр
5 мая 2025
Е
Елена
17 июн 2024
Е
Елена
6 июн 2024
К
Кристина
31 мая 2024
Т
Татьяна
26 мая 2024
М
Марина
5 мая 2024
З
Зелинская
30 апр 2024
Все понравилось.
В
Венера
29 апр 2024
С
Степан
20 ноя 2023
Очень быстро. Был скоростной катамаран. На борту есть бар/буфет.
Н
Наталья
5 ноя 2023
И
Ирина
29 окт 2023
Все очень понравилось! Кроме причала в Петергофе. Пассажиров держат на холоде и нет хотя бы маленького зала ожидания.
Е
Екатерина
22 окт 2023
Все ок
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Петергоф - вечный праздник фонтанов, дворцов и зелени. Поездка на бизнес-классе с гидом раскроет 300-летнюю историю царской резиденции
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
21 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Стрельна в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
20 000 ₽ за всё до 7 чел.