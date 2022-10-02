Компания LENBATOUR предлагает уникальное в своем роде предложение — «индивидуальная экскурсия Петергоф Кронштадт в один день»! Данная экскурсия идеально подойдет для туристов, которые приехали в наш город ненадолго и хотят увидеть всю красоту Петербурга и его пригородов!

«Царство фонтанов»

Такое название планировалось присвоить Петергофу загородной резиденции самодержца. Действительно, превзойдя по красоте свой прототип (парижский Версаль), Петергоф по праву считается красивейшим пригородом Санкт-Петербурга и одним из красивейших музейных комплексов Европы и мира.

История двух городов

Мы расскажем вам историю двух городов, объясним происхождение имени Петергоф и изменение имени на Петродворец, объясним устройство фонтанов парка и проведем пешеходную экскурсию по паркам музея-заповедника.

Кронштадт

Вторая часть нашей комбинированной экскурсии пройдет в Кронштадте. Вы увидите поразительный Морской собор, о красоте которого говорится в каждом путеводителе по Санкт-Петербургу. Грандиозное сооружение является памятником героизму русских моряков, погибших в море. Одна из его отличительных особенностей – внутреннее убранство. В интерьере собора активно используется морская тематика – дельфины, киты, крабы, чудища морские, элементы флотилии. Пол выложен мозаикой из разноцветного мрамора с рисунками водорослей, крабов, диковинных рыб и морских судов. Стекла собора же устроены так, что рисунок света на полу изображает морские волны. Восхитительное и незабываемое зрелище!

Организационные моменты: