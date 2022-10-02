Компания LENBATOUR предлагает уникальное в своем роде предложение — «индивидуальная экскурсия Петергоф Кронштадт в один день»! Данная экскурсия идеально подойдет для туристов, которые приехали в наш город ненадолго и хотят увидеть всю красоту Петербурга и его пригородов!
«Царство фонтанов»
Такое название планировалось присвоить Петергофу загородной резиденции самодержца. Действительно, превзойдя по красоте свой прототип (парижский Версаль), Петергоф по праву считается красивейшим пригородом Санкт-Петербурга и одним из красивейших музейных комплексов Европы и мира.
История двух городов
Мы расскажем вам историю двух городов, объясним происхождение имени Петергоф и изменение имени на Петродворец, объясним устройство фонтанов парка и проведем пешеходную экскурсию по паркам музея-заповедника.
Кронштадт
Вторая часть нашей комбинированной экскурсии пройдет в Кронштадте. Вы увидите поразительный Морской собор, о красоте которого говорится в каждом путеводителе по Санкт-Петербургу. Грандиозное сооружение является памятником героизму русских моряков, погибших в море. Одна из его отличительных особенностей – внутреннее убранство. В интерьере собора активно используется морская тематика – дельфины, киты, крабы, чудища морские, элементы флотилии. Пол выложен мозаикой из разноцветного мрамора с рисунками водорослей, крабов, диковинных рыб и морских судов. Стекла собора же устроены так, что рисунок света на полу изображает морские волны. Восхитительное и незабываемое зрелище!
Организационные моменты:
- В зависимости от размера группы вам будет предоставлен комфортабельный транспорт: микроавтобус (малая группа) или автобус (большая группа). Сопровождать Вас будет опытный гид, который вместо сухих фактов расскажет Вам множество интересной информации о морских баталиях, адмиралах и контр-адмиралах и конечно же историю Российского флота от Петра до наших дней.
- Мы без опозданий забираем экскурсионные группы от гостиницы и туда же возвращаем. Ваш комфорт – наша главная забота.
- Уверены, пригороды Санкт-Петербурга очаруют Вас своей красотой и заставят вернуться еще раз.