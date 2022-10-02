Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день

Для вас уважаемые Петербуржцы и гости Северной столицы мы разработали туристическую программу

5
3 отзыва
Для вас уважаемые Петербуржцы и гости Северной столицы мы разработали туристическую программу, которая позволяет увидеть две достопримечательности града Петра в один день: экскурсия Петергоф и Кронштадт индивидуально. Два пригорода, два города музея, два туристических центра за один экскурсионный день.

Фонтаны Петергофа работают только в сезон, который заканчивается в октябре месяце, однако и в зимние месяцы Вы можете увидеть парковый комплекс, скульптурный ансамбль Петергофа и дворец – они открыты для посетителей круглый год.
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день
Индивидуальная экскурсия Петергоф и Кронштадт в один день

Что вас ожидает 🤩

  • Якорную площадь
  • Морской Никольский собор
  • Итальянский дворец
  • Гавань
  • Дворец «Монплезир»
  • «Римские фонтаны»
  • Каскад «Золотая гора»
  • «Менажерные фонтаны»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Компания LENBATOUR предлагает уникальное в своем роде предложение — «индивидуальная экскурсия Петергоф Кронштадт в один день»! Данная экскурсия идеально подойдет для туристов, которые приехали в наш город ненадолго и хотят увидеть всю красоту Петербурга и его пригородов!

«Царство фонтанов»

Такое название планировалось присвоить Петергофу загородной резиденции самодержца. Действительно, превзойдя по красоте свой прототип (парижский Версаль), Петергоф по праву считается красивейшим пригородом Санкт-Петербурга и одним из красивейших музейных комплексов Европы и мира.

История двух городов

Мы расскажем вам историю двух городов, объясним происхождение имени Петергоф и изменение имени на Петродворец, объясним устройство фонтанов парка и проведем пешеходную экскурсию по паркам музея-заповедника.

Кронштадт

Вторая часть нашей комбинированной экскурсии пройдет в Кронштадте. Вы увидите поразительный Морской собор, о красоте которого говорится в каждом путеводителе по Санкт-Петербургу. Грандиозное сооружение является памятником героизму русских моряков, погибших в море. Одна из его отличительных особенностей – внутреннее убранство. В интерьере собора активно используется морская тематика – дельфины, киты, крабы, чудища морские, элементы флотилии. Пол выложен мозаикой из разноцветного мрамора с рисунками водорослей, крабов, диковинных рыб и морских судов. Стекла собора же устроены так, что рисунок света на полу изображает морские волны. Восхитительное и незабываемое зрелище!

Организационные моменты:

  • В зависимости от размера группы вам будет предоставлен комфортабельный транспорт: микроавтобус (малая группа) или автобус (большая группа). Сопровождать Вас будет опытный гид, который вместо сухих фактов расскажет Вам множество интересной информации о морских баталиях, адмиралах и контр-адмиралах и конечно же историю Российского флота от Петра до наших дней.
  • Мы без опозданий забираем экскурсионные группы от гостиницы и туда же возвращаем. Ваш комфорт – наша главная забота.
  • Уверены, пригороды Санкт-Петербурга очаруют Вас своей красотой и заставят вернуться еще раз.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя
Что не входит
  • Билеты в парки/дворцы
Место начала и завершения?
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
2 окт 2022
Внушительная экскурсия по невероятно красивым фонтанам и Кронштадту! Спасибо!
В
26 сен 2022
Были на экскурсии с детьми 10 и 11 лет, заранее предупредили о возрасте. Экскурсовод Елена провела экскурсию сообразно ситуации. Особо хочется отметить стиль подачи материала. Непременно обратимся еще раз и посоветуем знакомым.
И
21 сен 2022
Благодарим за увлекательную, прекрасно проведенную экскурсию в Петергоф и Кронштадт гида Диану и водителя Михаила. Нам очень понравилось. Будем вас рекомендовать друзьям. Спасибо большое!!!

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