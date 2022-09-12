Компания LENBATOUR приглашает вас совершить увлекательное путешествие в Петергоф на комфортабельном автобусе и в сопровождении опытного экскурсовода, чтобы своими глазами убедиться: ансамбль парков, дворцов и фонтанов не может не восхищать, он достоин звания одного из семи чудес России! По дороге в Петергоф, вас ждет рассказ о истории Петербурга-Петрограда-Ленинграда и самого Петергофа.
Описание экскурсииПетергофу нет равных в России, а в Европе с ним может сравниться разве, что Версаль и, по сегодняшний день, нет единого мнения чьи фонтаны красивее. Это туристическое направление считается одним из самых популярных в Санкт-Петербурге. Наши экскурсоводы расскажут вам историю возникновения города, историю строительства фонтанов и подробно опишут подвиг Ленинградцев во время великой отечественной войны. Кто строил Петергоф, как подключались фонтаны и где нельзя стоять, чтобы не быть облитым скрытыми фонтанами — все покажем на экскурсии. Великолепие Петергофа и Стрельны Ощутите вместе с нами все великолепие Петергофа и Стрельны – в них передана большая часть Российской Империи. Эти приятные моменты и положительные эмоции надолго сохранятся в вашей памяти. Вы всегда будете вспоминать о них с восхищением и теплотой в душе. Организационные моменты: Наша экскурсионная программа называется индивидуальная экскурсия Петергоф и Стрельна за один день. Это уникальное спецпредложение от LENBATOUR. В любой памятке для туристов вы обязательно найдете рекомендацию о посещении города, который называют «столицей фонтанов». Петергоф по праву считается красивейшим пригородом Петербурга, а увидеть фонтаны Петергофа приезжают туристы со всего мира.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные фонтаны и каскады Петергофа
- Нижний парк
- Константиновский дворец
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
- Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная экскурсия,остались очень довольны. Гид прекрасен,водитель профессионал-вся компания счастлива и узнали много нового и интересного.
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Н
Отличная экскурсия,остались очень довольны. Гид прекрасен,водитель профессионал-вся компания счастлива и узнали много нового и интересного.
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В
Очень понравилась экскурсовод Наталья!!! емко, информативно,весело. Отличная дикция! создает настроение🤗
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В
Очень понравилась экскурсовод Наталья!!! емко, информативно,весело. Отличная дикция! создает настроение🤗
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У
Незабываемая экскурсия, дети в восторге от фонтанов
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У
Незабываемая экскурсия, дети в восторге от фонтанов
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