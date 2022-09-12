Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Компания LENBATOUR приглашает вас совершить увлекательное путешествие в Петергоф на комфортабельном автобусе и в сопровождении опытного экскурсовода, чтобы своими глазами убедиться: ансамбль парков, дворцов и фонтанов не может не восхищать, он достоин звания одного из семи чудес России! По дороге в Петергоф, вас ждет рассказ о истории Петербурга-Петрограда-Ленинграда и самого Петергофа. 5 6 отзывов

Go2Spb Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 7 часов 1-7 человек На автомобиле, автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Петергофу нет равных в России, а в Европе с ним может сравниться разве, что Версаль и, по сегодняшний день, нет единого мнения чьи фонтаны красивее. Это туристическое направление считается одним из самых популярных в Санкт-Петербурге. Наши экскурсоводы расскажут вам историю возникновения города, историю строительства фонтанов и подробно опишут подвиг Ленинградцев во время великой отечественной войны. Кто строил Петергоф, как подключались фонтаны и где нельзя стоять, чтобы не быть облитым скрытыми фонтанами — все покажем на экскурсии. Великолепие Петергофа и Стрельны Ощутите вместе с нами все великолепие Петергофа и Стрельны – в них передана большая часть Российской Империи. Эти приятные моменты и положительные эмоции надолго сохранятся в вашей памяти. Вы всегда будете вспоминать о них с восхищением и теплотой в душе. Организационные моменты: Наша экскурсионная программа называется индивидуальная экскурсия Петергоф и Стрельна за один день. Это уникальное спецпредложение от LENBATOUR. В любой памятке для туристов вы обязательно найдете рекомендацию о посещении города, который называют «столицей фонтанов». Петергоф по праву считается красивейшим пригородом Петербурга, а увидеть фонтаны Петергофа приезжают туристы со всего мира.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Главные фонтаны и каскады Петергофа

Нижний парк

Константиновский дворец Что включено Транспорт

Услуги гида и водителя. Что не входит в цену Билеты в парки/дворцы. Место начала и завершения? Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.