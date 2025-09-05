читать дальше

с шедеврами компании Фаберже, такими как императорские пасхальные яйца или забавные фантазийные сувениры, а также с историей жизни великого мастера Карла Петера Фаберже. Во второй части экскурсии мы прогуляемся по улице Итальянской, поговорим о памятнике А. С. Пушкину и зайдем внутрь Спаса на крови — самого известного храма города, где я также расскажу вам множество любопытных фактов.