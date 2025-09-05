Мои заказы

Музей Фаберже и Спас на крови - искусство на рубеже веков

Удивительные шедевры Фаберже и многоцветие мозаик Спаса на крови: вы запомните эту экскурсию как красочный и очень интересный калейдоскоп истории и искусства рубежа 19 века — начала 20 века.

Вы познакомитесь
с шедеврами компании Фаберже, такими как императорские пасхальные яйца или забавные фантазийные сувениры, а также с историей жизни великого мастера Карла Петера Фаберже. Во второй части экскурсии мы прогуляемся по улице Итальянской, поговорим о памятнике А. С. Пушкину и зайдем внутрь Спаса на крови — самого известного храма города, где я также расскажу вам множество любопытных фактов.

Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Музей Фаберже В ходе нашей экскурсии вы познакомитесь с удивительными шедеврами компании Фаберже, включая императорские пасхальные яйца, забавные фантазийные сувениры и изысканные русские эмали. Мы также погрузимся в историю жизни великого мастера Карла Петера Фаберже, узнаем о его отношении к современным ювелирам и о том, почему он работал 20 лет бесплатно. Вы откроете для себя тайны, почему все известные аристократы стремились приобретать изделия Фаберже и существует ли эта компания по сей день. Спас на Крови Во второй части экскурсии мы прогуляемся по Итальянской улице, обсудим памятник А. С. Пушкину и заглянем внутрь Спаса на Крови — самого известного храма города. Вы узнаете, почему храм носит такое название, чем он отличается от других церквей Санкт-Петербурга, какое количество мозаики его украшает и почему реставрация заняла больше времени, чем само строительство. Важная информация:
  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии.
  • Входные билеты в музей Фаберже я заказываю самостоятельно как экскурсовод. Самостоятельно покупать билеты не нужно. Это не даст мне возможность провести для вас экскурсию согласно правилам музея.
  • Билеты в Спас на крови приобретаются в кассах в день экскурсии.
  • Если есть льготы, необходимо иметь с собой удостоверения для покупки билетов в Спас на крови.

Начало ежедневно, кроме среды, с 11.00 до 13.30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Фаберже
  • Храм Спас на Крови
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей Фаберже (если взрослых больше детей) - 1300 руб. за человека
  • Билеты в Спас на Крови - 450 руб. /взрослый и 200 руб. /дети до 17 лет
  • Входные билеты в музей Фаберже (если детей равно или больше взрослых) - 800 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. реки Фонтанки 21 (вход в музей Фаберже)
Завершение: Храм Спас на крови
Когда и сколько длится?
Когда: Начало ежедневно, кроме среды, с 11.00 до 13.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии
  • Входные билеты в музей Фаберже я заказываю самостоятельно как экскурсовод. Самостоятельно покупать билеты не нужно. Это не даст мне возможность провести для вас экскурсию согласно правилам музея
  • Билеты в Спас на крови приобретаются в кассах в день экскурсии
  • Если есть льготы, необходимо иметь с собой удостоверения для покупки билетов в Спас на крови
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Одина
5 сен 2025
Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень качественно и детально подает весь материал и при этом без лишней «воды», очень приятный гармоничный человек. Экскурсия в музей Фаберже мне очень и очень понравилась, буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

