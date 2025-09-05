Удивительные шедевры Фаберже и многоцветие мозаик Спаса на крови: вы запомните эту экскурсию как красочный и очень интересный калейдоскоп истории и искусства рубежа 19 века — начала 20 века.
Описание экскурсииМузей Фаберже В ходе нашей экскурсии вы познакомитесь с удивительными шедеврами компании Фаберже, включая императорские пасхальные яйца, забавные фантазийные сувениры и изысканные русские эмали. Мы также погрузимся в историю жизни великого мастера Карла Петера Фаберже, узнаем о его отношении к современным ювелирам и о том, почему он работал 20 лет бесплатно. Вы откроете для себя тайны, почему все известные аристократы стремились приобретать изделия Фаберже и существует ли эта компания по сей день. Спас на Крови Во второй части экскурсии мы прогуляемся по Итальянской улице, обсудим памятник А. С. Пушкину и заглянем внутрь Спаса на Крови — самого известного храма города. Вы узнаете, почему храм носит такое название, чем он отличается от других церквей Санкт-Петербурга, какое количество мозаики его украшает и почему реставрация заняла больше времени, чем само строительство. Важная информация:
- Входные билеты не входят в стоимость экскурсии.
- Входные билеты в музей Фаберже я заказываю самостоятельно как экскурсовод. Самостоятельно покупать билеты не нужно. Это не даст мне возможность провести для вас экскурсию согласно правилам музея.
- Билеты в Спас на крови приобретаются в кассах в день экскурсии.
- Если есть льготы, необходимо иметь с собой удостоверения для покупки билетов в Спас на крови.
Начало ежедневно, кроме среды, с 11.00 до 13.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Фаберже
- Храм Спас на Крови
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей Фаберже (если взрослых больше детей) - 1300 руб. за человека
- Билеты в Спас на Крови - 450 руб. /взрослый и 200 руб. /дети до 17 лет
- Входные билеты в музей Фаберже (если детей равно или больше взрослых) - 800 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. реки Фонтанки 21 (вход в музей Фаберже)
Завершение: Храм Спас на крови
Когда и сколько длится?
Когда: Начало ежедневно, кроме среды, с 11.00 до 13.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Одина
5 сен 2025
Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень качественно и детально подает весь материал и при этом без лишней «воды», очень приятный гармоничный человек. Экскурсия в музей Фаберже мне очень и очень понравилась, буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям
