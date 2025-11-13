Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас совместить прогулку по парадным интерьерам Особняка Половцова с уютным концертом в стиле классики, неоклассики и джаза.



В изысканной атмосфере архитектурного памятника вы погрузитесь в элегантное и утонченное настроение, а великолепная музыка поможет забыть о повседневных заботах и насладиться настоящим искусством.