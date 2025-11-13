Мои заказы

Музыкальный салон «Русские Музыкальные Сезоны» в Особняке Половцова

Приглашаем вас совместить прогулку по парадным интерьерам Особняка Половцова с уютным концертом в стиле классики, неоклассики и джаза.

В изысканной атмосфере архитектурного памятника вы погрузитесь в элегантное и утонченное настроение, а великолепная музыка поможет забыть о повседневных заботах и насладиться настоящим искусством.
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя21
ноя23
ноя27
ноя
Время начала: 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на Музыкальный салон «Русские Музыкальные Сезоны»! Погрузитесь в атмосферу классической музыки, джаза или неоклассики в одном из самых красивых архитектурных памятников Петербурга — Особняке Половцова. Вечер начнется с увлекательного путешествие по парадным интерьерам, где вместе с гидом вы узнаете о богатой истории этого уникального Особняка. Сразу после — уютный концерт в Бронзовом зале, сохранившем атмосферу лучших музыкальных салонов Петербурга XIX–XX веков. Репертуар представляет калейдоскоп жанров и стилей — от классики и джаза до неоклассики — чтобы приятно удивит даже самых взыскательных ценителей прекрасного. Перед началом концертной программы гостей вечера ожидает приветственный велком с игристым в парадных интерьерах. Приходите насладиться музыкой, историей и атмосферой настоящего культурного праздника! Важная информация:
  • На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах.
  • Продолжительность концертной программы 1 час 20 минут,.
  • Экскурсия-проход длится 25-30 минут.
  • Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняк Половцова - роскошный особняк
  • Сохранивший свои первоначальные интерьеры
  • Созданные архитекторами М.Е. Месмахером
  • Н.Ф. Брюлло и Г.А. Боссе во второй половине XIX века
Что включено
  • Приветственный бокал игристого
  • Программа концерта
  • Экскурсия-проход по парадным залам особняка
  • Концерт классической, джазовой или неоклассической музыки
Место начала и завершения?
Большая Морская, 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах
  • Продолжительность концертной программы 1 час 20 минут
  • Экскурсия-проход длится 25-30 минут
  • Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

