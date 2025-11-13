Приглашаем вас совместить прогулку по парадным интерьерам Особняка Половцова с уютным концертом в стиле классики, неоклассики и джаза.
В изысканной атмосфере архитектурного памятника вы погрузитесь в элегантное и утонченное настроение, а великолепная музыка поможет забыть о повседневных заботах и насладиться настоящим искусством.
В изысканной атмосфере архитектурного памятника вы погрузитесь в элегантное и утонченное настроение, а великолепная музыка поможет забыть о повседневных заботах и насладиться настоящим искусством.
Описание экскурсииПриглашаем вас на Музыкальный салон «Русские Музыкальные Сезоны»! Погрузитесь в атмосферу классической музыки, джаза или неоклассики в одном из самых красивых архитектурных памятников Петербурга — Особняке Половцова. Вечер начнется с увлекательного путешествие по парадным интерьерам, где вместе с гидом вы узнаете о богатой истории этого уникального Особняка. Сразу после — уютный концерт в Бронзовом зале, сохранившем атмосферу лучших музыкальных салонов Петербурга XIX–XX веков. Репертуар представляет калейдоскоп жанров и стилей — от классики и джаза до неоклассики — чтобы приятно удивит даже самых взыскательных ценителей прекрасного. Перед началом концертной программы гостей вечера ожидает приветственный велком с игристым в парадных интерьерах. Приходите насладиться музыкой, историей и атмосферой настоящего культурного праздника! Важная информация:
- На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах.
- Продолжительность концертной программы 1 час 20 минут,.
- Экскурсия-проход длится 25-30 минут.
- Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Половцова - роскошный особняк
- Сохранивший свои первоначальные интерьеры
- Созданные архитекторами М.Е. Месмахером
- Н.Ф. Брюлло и Г.А. Боссе во второй половине XIX века
Что включено
- Приветственный бокал игристого
- Программа концерта
- Экскурсия-проход по парадным залам особняка
- Концерт классической, джазовой или неоклассической музыки
Место начала и завершения?
Большая Морская, 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах
- Продолжительность концертной программы 1 час 20 минут
- Экскурсия-проход длится 25-30 минут
- Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Билеты
Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
Побывать в петербургском Доме архитектора и восхититься его внутренним убранством
Начало: У СТ.М. «Адмиралтейская»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
13 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
2975 ₽
3500 ₽ за билет
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Согласно календарю
15 ноя в 14:00
16 ноя в 15:30
2400 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Половцова («Дом Архитектора»)
Начало: Большая Морская улица 52
Расписание: Каждый день в 12:00 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
13 ноя в 12:00
2975 ₽
3500 ₽ за человека