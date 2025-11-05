Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в особняк Половцева знакомит с роскошными интерьерами XIX века: мраморными залами, дубовыми панелями и уникальным камином эпохи Ренессанса.



Вы узнаете о судьбе барона Штиглица — «русского Ротшильда», и его наследников, а также услышите истории о бархатных стенах и императорских нравах. В программе — посещение Белого и Бронзового залов, а также выставок в Зелёной гостиной.

Описание экскурсии Экскурсия в Дом Архитектора (особняк сенатора Российской империи Половцова) в Санкт-Петербурге позволяет окунуться в историю здания XIX века, прогуляться по роскошным интерьерам, украшенным мрамором и дорогими породами дерева. Во время экскурсий посетителей ждут увлекательные рассказы об усадьбе и её обитателях.

