Экскурсия в особняк Половцева знакомит с роскошными интерьерами XIX века: мраморными залами, дубовыми панелями и уникальным камином эпохи Ренессанса.
Вы узнаете о судьбе барона Штиглица — «русского Ротшильда», и его наследников, а также услышите истории о бархатных стенах и императорских нравах. В программе — посещение Белого и Бронзового залов, а также выставок в Зелёной гостиной.
Вы узнаете о судьбе барона Штиглица — «русского Ротшильда», и его наследников, а также услышите истории о бархатных стенах и императорских нравах. В программе — посещение Белого и Бронзового залов, а также выставок в Зелёной гостиной.
Описание экскурсииЭкскурсия в Дом Архитектора (особняк сенатора Российской империи Половцова) в Санкт-Петербурге позволяет окунуться в историю здания XIX века, прогуляться по роскошным интерьерам, украшенным мрамором и дорогими породами дерева. Во время экскурсий посетителей ждут увлекательные рассказы об усадьбе и её обитателях.
Каждый день в 12:00 14:00 и 16:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большая Морская улица 52
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового, полюбовались интерьерами особняка. Экскурсовод очень интересно рассказывала об особняке, сразу видно человек не равнодушен к своему делу!
С
Сиротинин
12 окт 2025
Шикарное место! И экскурсия проведена с достоинством, с любовью и энтузиазмом! Горжусь Петербургом и Людьми живущими и так любящими Петербург!
А
Анна
21 сен 2025
Экскурсия прошла великолепно. Спасибо организатору за это великолепное погружение в эпоху 18-19 веков. Потрясающий рассказ экскурсовода помог нам глубже понять истории России. Уникальный особняк с неповторимым убранством, интерьером. Мы обязательно вернемся
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Билеты
Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)
Побывать в петербургском Доме архитектора и восхититься его внутренним убранством
Начало: У СТ.М. «Адмиралтейская»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 15:00
13 ноя в 12:00
2975 ₽
3500 ₽ за билет
Групповая
до 25 чел.
Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами
Оценить интерьеры одного из самых пышных домов Петербурга и познакомиться с его историей
Начало: На Большой Морской
15 ноя в 10:30
16 ноя в 15:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Согласно календарю
15 ноя в 14:00
16 ноя в 15:30
2400 ₽ за человека