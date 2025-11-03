А Анастасия Очень интересная экскурсия!! Чудесная подача!! С элементами интриги.. Такую подачу исории слушать интересно!! Очень рекомендую!!

Т Татьяна

О Орлова Замечательная экскурсия, изумительная экскурсовод Елена. Большое спасибо, буду обязательно советовать своим друзьям!

Ш Шиманович

К Кочетыгова Великолепнейшая экскурсия! Красивейшее место! Невероятный экскурсовод Татьяна! Я в абсолютном восторге! Рекомендую однозначно! ❤️‍🔥💥

Отдельная благодарность организаторорам за оперативное внесение исправления в мой неверно оформленный заказ!)

А Анастасия Великолепный, артистичный гид очень интересно рассказала о владельцах особняка, о семьях Штиглица и Половцовых; красивые интерьеры, везде можно было присесть, послушать всю информацию и позже сфотографироваться - гид не спешила, дала всем достаточно времени

Б Бринкманн Великолепный, артистичный гид очень интересно рассказала о владельцах особняка, о семьях Штиглица и Половцовых; красивые интерьеры, везде можно было присесть, послушать всю информацию и позже сфотографироваться - гид не спешила, дала всем достаточно времени

В Валентина

Д Дарья

Н Наталья Снаружи особняк, а внутри шкатулка с сокровищами, как раз для любителей дворцов. Кто только над интерьерами не потрудился: и князь С. Гагарин и дочь А. Штиглица и ее муж А. Половцов

И Иванова

О Ольга Замечательная экскурсия,очень познавательный и интересный рассказ экскурсовода,обязательно посоветую друзьям эту экскурсию

О Ольга читать дальше Это как "драгоценность внутри шкатулки из орехового дерева". Отдельно хотела бы отметить профессионализм экскурсовода Елены и возможность присесть на стулья в разных залах особняка - в группе было много пожилых участников, которым трудно было бы простоять больше часа. Повторно благодарю! Впервые обратилась в компанию и осталась довольна как решением организационных вопросов, так и содержательной частью. При всем многообразии вариантов похожих экскурсий в городе, особняк Половцева действительно заслуживает внимания и посещения.

Е Елена