За неприметным фасадом на Большой Морской скрывается мир, где золото, мрамор и итальянские панели XVI века хранят тайны Петербурга.
Особняк Половцова, ныне Дом Архитектора, — редкий шанс увидеть интерьеры, недоступные обычным туристам.
Описание экскурсииЕщё до мецената Александра Половцова здесь жили сподвижник Петра I канцлер Головкин, граф Бутурлин и князья Гагарины. Именно они создали Дубовый зал с уникальными резными панелями XVI века, которые вы увидите вживую! В 1864 году барон Штиглиц подарил особняк дочери Надежде, чей муж привлёк гениев — Боссе, Месмахера и Брюлло. Их шедевры: Белый и Бронзовый залы с позолотой, гобеленами и статуэтками — пережили революции и войны.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в особняк
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия!! Чудесная подача!! С элементами интриги.. Такую подачу исории слушать интересно!! Очень рекомендую!!
Т
Татьяна
14 окт 2025
О
Орлова
13 окт 2025
Замечательная экскурсия, изумительная экскурсовод Елена. Большое спасибо, буду обязательно советовать своим друзьям!
Ш
Шиманович
13 окт 2025
К
Кочетыгова
13 окт 2025
Великолепнейшая экскурсия! Красивейшее место! Невероятный экскурсовод Татьяна! Я в абсолютном восторге! Рекомендую однозначно! ❤️🔥💥
Отдельная благодарность организаторорам за оперативное внесение исправления в мой неверно оформленный заказ!)
А
Анастасия
30 сен 2025
Великолепный, артистичный гид очень интересно рассказала о владельцах особняка, о семьях Штиглица и Половцовых; красивые интерьеры, везде можно было присесть, послушать всю информацию и позже сфотографироваться - гид не спешила, дала всем достаточно времени
Б
Бринкманн
30 сен 2025
В
Валентина
26 сен 2025
Д
Дарья
22 сен 2025
Н
Наталья
1 сен 2025
Снаружи особняк, а внутри шкатулка с сокровищами, как раз для любителей дворцов. Кто только над интерьерами не потрудился: и князь С. Гагарин и дочь А. Штиглица и ее муж А. Половцов
И
Иванова
24 авг 2025
О
Ольга
19 авг 2025
Замечательная экскурсия,очень познавательный и интересный рассказ экскурсовода,обязательно посоветую друзьям эту экскурсию
О
Ольга
18 авг 2025
Впервые обратилась в компанию и осталась довольна как решением организационных вопросов, так и содержательной частью. При всем многообразии вариантов похожих экскурсий в городе, особняк Половцева действительно заслуживает внимания и посещения.
Е
Елена
11 авг 2025
Ю
Юлия
29 июл 2025
Потрясающе богатое убранство особняка. Интересная судьба владельцев дома.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
