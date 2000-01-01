Автобусная экскурсия: "Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге".

"Случай удобен. Если ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов", - так сказал накануне восстания один из ветеранов Северного общества И. И. Пущин, выразив общее настроение мятежников. А полковник Т. Э. фон Бок ещё за несколько лет до восстания писал, отражая общую идею мыслящего дворянства: "Мы не хотим вызвать революцию, напротив, мы хотим предотвратить её". Высказывания этих двух замечательных людей дворянского авангарда как нельзя лучше отражают основные цели настоящей экскурсии: представить участников мятежа как наиболее просвещенную часть русского дворянства, понимавших острую необходимость проведения реформ, всей своей деятельностью пытавшихся предотвратить революцию, а само декабрьское восстание 1825 года - вынужденной мерой в сложившихся обстоятельствах, духовным, нравственным подвигом.

В ходе экскурсии 🧭 мы увидим основные дома, учреждения, общественные места, где жили, служили, постоянно собирались члены тайных обществ, посетим казармы гвардейских полков, поговорим о происходящих в них событиях накануне и в день восстания, проследим маршрут войск от казарм к Сенатской площади, где произошла трагическая развязка событий 14 декабря 1825 года.