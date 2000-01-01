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Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге

Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Мятеж реформаторов.

Декабристы в Петербурге
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

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Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге

Что вы увидите

  • В ходе экскурсии мы увидим основные дома
  • учреждения
  • общественные места
  • где жили
  • служили
  • постоянно собирались члены тайных обществ
  • посетим казармы гвардейских полков
  • поговорим о происходящих в них событиях накануне и в день восстания
  • проследим маршрут войск от казарм к Сенатской площади
  • где произошла трагическая развязка событий 14 декабря 1825 года.
Автобусная экскурсия: "Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге".
"Случай удобен. Если ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов", - так сказал накануне восстания один из ветеранов Северного общества И. И. Пущин, выразив общее настроение мятежников. А полковник Т. Э. фон Бок ещё за несколько лет до восстания писал, отражая общую идею мыслящего дворянства: "Мы не хотим вызвать революцию, напротив, мы хотим предотвратить её". Высказывания этих двух замечательных людей дворянского авангарда как нельзя лучше отражают основные цели настоящей экскурсии: представить участников мятежа как наиболее просвещенную часть русского дворянства, понимавших острую необходимость проведения реформ, всей своей деятельностью пытавшихся предотвратить революцию, а само декабрьское восстание 1825 года - вынужденной мерой в сложившихся обстоятельствах, духовным, нравственным подвигом.
В ходе экскурсии 🧭 мы увидим основные дома, учреждения, общественные места, где жили, служили, постоянно собирались члены тайных обществ, посетим казармы гвардейских полков, поговорим о происходящих в них событиях накануне и в день восстания, проследим маршрут войск от казарм к Сенатской площади, где произошла трагическая развязка событий 14 декабря 1825 года.
Начало
🚩 ст. метро "Гостиный двор". У башни Городской думы
Место завершения
🏁 Сенатская площадь
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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