4.4
84 отзыва
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная автобусная экскурсия ⛳ познакомит вас с важнейшими историческими местами города.
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Малая обзорная

Что вы увидите

  • Исаакиевский собор
  • Эрмитаж
  • Храм Спас-на-Крови
  • Дворцовая площадь
  • Храмы. парки, площади и др.
Обзорная автобусная экскурсия ⛳ познакомит вас с важнейшими историческими местами города.

Вы увидите:

  • главные соборы и храмы Петербурга
  • великолепные дворцы и музеи
  • знаменитые площади и улицы
  • Исаакиевский собор и Эрмитаж
  • храм Спас-на-Крови и Дворцовую площадь
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Что не входит
  • Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Невский пр., д. 87/2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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84 отзыва оставили туристы

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