Что вы увидите
- Исаакиевский собор
- Эрмитаж
- Храм Спас-на-Крови
- Дворцовая площадь
- Храмы. парки, площади и др.
Обзорная автобусная экскурсия ⛳ познакомит вас с важнейшими историческими местами города.
Вы увидите:
- главные соборы и храмы Петербурга
- великолепные дворцы и музеи
- знаменитые площади и улицы
- Исаакиевский собор и Эрмитаж
- храм Спас-на-Крови и Дворцовую площадь
Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Что не входит
- Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Невский пр., д. 87/2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
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