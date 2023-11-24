1 день

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Музей Фаберже

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 14:00.

Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off».

Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение. Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности:

Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.

Посещение музея Фаберже.

Музей Фаберже — это не просто коллекция уникальных произведений искусства, но и возможность окунуться в атмосферу роскоши и аристократизма, которая царила при дворе Романовых. В музее представлены экспонаты, поражающие воображение своим великолепием, тонкостью работы и изысканными деталями.

Здесь вы сможете увидеть знаменитые яйца Фаберже, созданные для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были созданы в мастерской знаменитого мастера.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.