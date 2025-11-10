Экскурсия о том, как улица дорогих магазинов в 1917 году превратилась в арену политических баталий
Невский проспект прошлого Главная улица Петербурга. Крупнейшая ярмарка тщеславия. Каждый день высший свет имперской столицы соревнуется в том, кто сможет потратить здесь самую большую сумму. Но в 1917 году всё меняется. Теперь показатель успеха — не количество денег в кармане, а количество твоих сторонников на улице. Тысячи демонстрантов под самыми разными лозунгами перекрывают главную магистраль, чтобы продемонстрировать всему городу и всей стране: мы здесь власть! Узнайте историю главной улицы Петербурга в дни революции и погрузитесь в атмосферу прошлого. Важная информация:
Одежда по погоде и удобная обувь, можно взять зонт.
Экскурсия без расписания, дни и время согласовывайте в личных сообщениях с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Площадь восстания
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Аничков мост
- Александринский театр
- Дом Зингера
- Казанский собор
- Дворцовая площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Восстания, 1Б
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия без расписания, дни и время согласовывайте в личных сообщениях с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
