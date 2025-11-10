Невский проспект прошлого Главная улица Петербурга. Крупнейшая ярмарка тщеславия. Каждый день высший свет имперской столицы соревнуется в том, кто сможет потратить здесь самую большую сумму. Но в 1917 году всё меняется. Теперь показатель успеха — не количество денег в кармане, а количество твоих сторонников на улице. Тысячи демонстрантов под самыми разными лозунгами перекрывают главную магистраль, чтобы продемонстрировать всему городу и всей стране: мы здесь власть! Узнайте историю главной улицы Петербурга в дни революции и погрузитесь в атмосферу прошлого. Важная информация:

Одежда по погоде и удобная обувь, можно взять зонт.