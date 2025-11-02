Приглашаю на прогулку по неизведанной части Невского проспекта. Она менее помпезна, но не менее интересна! Поговорим о рождении Петербурга, перенесёмся в 13 век. Вспомним первых Романовых и последнего императора России.
Рассмотрим старые фотографии, и я расскажу о городе через судьбы его жителей — знаменитых и не очень.
Рассмотрим старые фотографии, и я расскажу о городе через судьбы его жителей — знаменитых и не очень.
Описание экскурсии
В нашем маршруте: площадь Александра Невского — доходные дома лавры — самые интересные дворы Старо-Невского проспекта — Феодоровский собор.
Я люблю показывать Петербург через ретроспективу: мы сравним современный облик города с его старыми фотографиями. И поговорим:
- Как менялся быт петербуржцев и сам город
- Какие известные поэты и художники начала 20 века были жителями Старо-Невского проспекта
- Почему эта часть города так называлась
- И где находится «Ново-Невский»
- И многое-многое другое!
А ещё:
- Мы заглянем в петербургские дворы
- Обсудим, как были устроены доходные дома
- Я расскажу о судьбах некоторых жителей Старо-Невского проспекта
- О разных эпохах жизни города
Организационные детали
- Важно: посещение Александро-Невской Лавры не входит в программу
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам с 12 лет
- В середине маршрута мы можем сделать тёплую остановку
- В конце экскурсии при желании вы можете самостоятельно посетить Феодоровский собор
ежедневно в 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Александра Невского»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 823 туристов
Путешествия — это жизнь! И даже если ты выходишь в соседний район на прогулку, гуляешь по знакомой улице, но никогда не сворачивал в её подворотни и сегодня вдруг решил этоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Валерия
2 ноя 2025
Вера прекрасный рассказчик, очень структурировано подана информация, совсем не устаешь. Очень интересный маршрут, видно что экскурсия сделана с душой. Узнала много новой информации, при том что живу в Петербурге уже много лет. Интересно будет как гостям города, так и искушённым слушателям. Теперь планирую посетить и остальные экскурсии Веры. Спасибо за прекрасный опыт и занимательную беседу ♥️
Е
Елена
21 сен 2025
Я впервые побывала в этой отдаленной части Невского проспекта и это действительно другой Невский - не такой парадный и динамичный, а более тихий и уютный, сохранивший свое народное название до
Л
Людмила
15 сен 2025
Была на экскурсии "Прогулка по Старо-Невскому проспекту". Экскурсия превзошла все мои ожидания. Много раз проезжала и проходила по Старо-Невскому проспекту, но даже не ожидала, что сам проспект и пересекающие его
С
Светлана
5 сен 2025
Экскурсия понравилась. Считаю, что обзорное посещение Лавры стоило бы включить в начале данной экскурсии
Вера
Ответ организатора:
Светлана Николаевна,здравствуйте, благодарю вас за выбор моей экскурсии и за оставленный отзыв.
В самом начале экскурсии я как раз объясняю, почему
В самом начале экскурсии я как раз объясняю, почему
Дарья
3 сен 2025
У меня есть традиция - раз в год приезжать в Питер и ходить на экскурсию с Верой:) Это уже третья программа гида, на которую я пошла. И опять - восторг!
Комфортный
Комфортный
Дарья
2 сен 2025
На экскурсиях я ценю возможность быть в каком-то доступном месте, в двух шагах от потока людей, но всё-таки будто в другом измерении - где тихо, спокойно и есть возможность вертеть
И
Ирина
30 авг 2025
Прогулка с Верой была комфортна и познавательна."Неизбитый" маршрут, интересный рассказ.
Александра
29 авг 2025
Живу в Петербурге много лет, но по этому маршруту гуляла впервые! Экскурсия очень разноплановая – Вера рассказывала об исторических, творческих и других известных личностях, связанных с проспектом, из разных времён.
Дина
27 авг 2025
Первый раз была на пешей экскурсии по городу, в котором живу уже 20 лет.
И это - мой любимый отрезок Невского проспекта.
Вера - великолепная рассказчица.
2 часа пролетели совершенно незаметно. Не хотелось
И это - мой любимый отрезок Невского проспекта.
Вера - великолепная рассказчица.
2 часа пролетели совершенно незаметно. Не хотелось
Наталья
27 авг 2025
Мой любимый тип экскурсий, когда гуляешь будто со своим другом, но который очень много знает, многое может рассказать и удержать внимание все два часа! Спасибо, Вера, с вами было классно
Ольга
21 авг 2025
К сожалению, ожидания не оправдались. Тема интересная, но рассказ получился очень сумбурный и хаотичный. Речь экскурсовода сбивчатая, не чистая, часто путается, путает имена, слова и т. д. создалось впечатление, что
Вера
Ответ организатора:
Ольга, очень жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания. В конце экскурсии ваша мама тепло поблагодарила меня за экскурсию и
В
Валерия
18 авг 2025
Прогулка нам очень понравилась: эта та часть Невского, где совсем нет народа, а дворы и дома также прекрасны! Интересный формат и увлекательные истории про тех, кто жил в этих домах. Спасибо за прогулку!
Э
Эльмас
20 июл 2025
Выражаем огромную благодарность за прекрасно организованное и проведенное экскурсионное мероприятие по теме "Другой Невский"
Грамотно подобранный исторический материал, с профессиональной подачей.
Прекрасно провели время. Спасибо.
Грамотно подобранный исторический материал, с профессиональной подачей.
Прекрасно провели время. Спасибо.
Сергей
6 июл 2025
Отличная локация, позитивная Вера.
Много что остаётся в памяти после экскурсии.
Обязательно посетим ее новые для нас экскурсии.
Удачи вам.
Сервис 5+
Много что остаётся в памяти после экскурсии.
Обязательно посетим ее новые для нас экскурсии.
Удачи вам.
Сервис 5+
И
Ирина
27 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Вере за внимание, профессионализм, увлеченность. К сожалению, в этот день была дождливая погода, что не очень располагало к пешеходной прогулке, но Вера так нас заинтересовала историей Старого Невского, что мы и не заметили как пролетели 2,5 часа)))) Огромное спасибо и удачи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
от 3610 ₽
3800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роскошь прошлого и секреты настоящего
Погрузитесь в атмосферу аристократического Невского проспекта и откройте для себя его современные тайны. История и современность в одном маршруте
Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всемогущий Невский проспект
Погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, изучая его скрытые истории и легенды. Узнайте, почему он считается сердцем Петербурга
Начало: У метро «Невский проспект»
Завтра в 16:30
11 ноя в 16:30
10 990 ₽ за всё до 4 чел.