Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту

Познакомиться с малоизвестной частью исторического центра и узнать, как жилось в окрестностях лавры
Приглашаю на прогулку по неизведанной части Невского проспекта. Она менее помпезна, но не менее интересна! Поговорим о рождении Петербурга, перенесёмся в 13 век. Вспомним первых Романовых и последнего императора России.

Рассмотрим старые фотографии, и я расскажу о городе через судьбы его жителей — знаменитых и не очень.
4.9
29 отзывов
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту© Вера
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту© Вера
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту© Вера
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

В нашем маршруте: площадь Александра Невского — доходные дома лавры — самые интересные дворы Старо-Невского проспекта — Феодоровский собор.

Я люблю показывать Петербург через ретроспективу: мы сравним современный облик города с его старыми фотографиями. И поговорим:

  • Как менялся быт петербуржцев и сам город
  • Какие известные поэты и художники начала 20 века были жителями Старо-Невского проспекта
  • Почему эта часть города так называлась
  • И где находится «Ново-Невский»
  • И многое-многое другое!

А ещё:

  • Мы заглянем в петербургские дворы
  • Обсудим, как были устроены доходные дома
  • Я расскажу о судьбах некоторых жителей Старо-Невского проспекта
  • О разных эпохах жизни города

Организационные детали

  • Важно: посещение Александро-Невской Лавры не входит в программу
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам с 12 лет
  • В середине маршрута мы можем сделать тёплую остановку
  • В конце экскурсии при желании вы можете самостоятельно посетить Феодоровский собор

ежедневно в 11:00 и 15:00

Вера
Вера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 823 туристов
Путешествия — это жизнь! И даже если ты выходишь в соседний район на прогулку, гуляешь по знакомой улице, но никогда не сворачивал в её подворотни и сегодня вдруг решил это
сделать — это уже путешествие. Я называю это открывать город. Каждый день я совершаю небольшое путешествие и приглашаю вас совершить со мной своё открытие) Именно прогулки по городу и привели меня в профессию гида. По образованию я филолог, и вот уже второй год успешно провожу литературные экскурсии по Санкт-Петербургу. Являюсь выпускницей Школы гидов Льва Лурье, имею городскую аккредитацию.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
1

Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дарья)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Александра)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дина)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дина)Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту (Дина)
Валерия
Валерия
2 ноя 2025
Вера прекрасный рассказчик, очень структурировано подана информация, совсем не устаешь. Очень интересный маршрут, видно что экскурсия сделана с душой. Узнала много новой информации, при том что живу в Петербурге уже много лет. Интересно будет как гостям города, так и искушённым слушателям. Теперь планирую посетить и остальные экскурсии Веры. Спасибо за прекрасный опыт и занимательную беседу ♥️
Е
Елена
21 сен 2025
Я впервые побывала в этой отдаленной части Невского проспекта и это действительно другой Невский - не такой парадный и динамичный, а более тихий и уютный, сохранивший свое народное название до
наших дней. В Петербурге множество экскурсий по дворам и парадным, по Невскому проспекту и все они подобны друг другу и больше про дореволюционный быт, что тоже интересно и я, как большой любитель прогулочных экскурсий, не один раз была на таковых. Но эта экскурсия есть нечто особое! Вера последовательно и увлекательно провела историческую экскурсию по Старому Невскому, уделив внимание святым местам и храмам, архитектуре, памятникам, интересным личностям.

Я посетила все экскурсии Веры и всем рекомендую. Вера очень грамотная, тактичная, внимательная к своим гостям, девушка. С ней вы не будете чувствовать холодной дистанции и она виртуозно увлечет вас и побудит к дальнейшему изучению темы. После ее экскурсий я побывала в музее Пушкина и заглядываю на Площадь искусств, перечитала "Преступление и наказание", раскрыла для себя лирические стихи Маяковского и стала относится к нему с нежностью. В этот раз меня заинтересовал М. Волошин и его Чебурина) А ещё я сходила на экскурсию в Александро- Невскую Лавру и отмечу, что в части истории Лавры ничего нового я не услышала - настолько Вера глубоко осветила тему. (Посещение Лавры в маршрут не входит, что правильно. Здесь соит провести пару часов наедине с собой или с кем-то близким, а не в составе группы - всё же это духовное место.)

Выражаю глубокую признательность Вере за столь познавательную и увлекательную экскурсию! Рекомедую от всей души!

Л
Людмила
15 сен 2025
Была на экскурсии "Прогулка по Старо-Невскому проспекту". Экскурсия превзошла все мои ожидания. Много раз проезжала и проходила по Старо-Невскому проспекту, но даже не ожидала, что сам проспект и пересекающие его
улочки таят в себе столько интересных исторических событий, а так же прекрасных и необычных памятников архитектуры. И конечно большое спасибо экскурсоводу Вере, благодаря которой экскурсия получилась настолько интересной. Вера очень увлеченно и интересно рассказывает про события тех дней. Отвечает на все возникшие по ходу экскурсии вопросы. И очень понравилось, что Вера показывала фотографии, как выглядели первоначально те места, где мы гуляем сегодня. Вера очень грамотный и увлеченный своим делом экскурсовод. Всем рекомендую эту экскурсию с экскурсоводом Верой.

С
Светлана
5 сен 2025
Экскурсия понравилась. Считаю, что обзорное посещение Лавры стоило бы включить в начале данной экскурсии
Вера
Вера
Ответ организатора:
Светлана Николаевна,здравствуйте, благодарю вас за выбор моей экскурсии и за оставленный отзыв.
В самом начале экскурсии я как раз объясняю, почему
мы не идём на территорию Александро-Невской Лавры.
Экскурсия по Лавре - это отдельный и долгий разговор. А основная тема моей экскурсии - Старо-Невский проспект. На площади мы достаточно внимания уделяем некоторым постройкам ансамбля.
На все ваши дополнительные вопросы я вам ответила, а также предложила помощь в самостоятельном посещении Александро-Невской Лавры.
Рада, что экскурсия в целом понравилась.
Благодарю вас 🙌

Дарья
Дарья
3 сен 2025
У меня есть традиция - раз в год приезжать в Питер и ходить на экскурсию с Верой:) Это уже третья программа гида, на которую я пошла. И опять - восторг!

Комфортный
ритм, неизбитые факты и такой особенный город. Меня порождает умение Веры погружать группу в особую атмосферу и показывать незаметные уголки. Вот вроде сто раз проходила по Невскому, а увидела его, как впервые.

Было интересно послушать про неординарных людей, живших здесь. Понравился сам маршрут - мы не стояли на одном месте, а гуляли по улицам, но при этом не утомились.

Мне кажется, что благодаря таким программам и рождается любовь к городу!

Дарья
Дарья
2 сен 2025
На экскурсиях я ценю возможность быть в каком-то доступном месте, в двух шагах от потока людей, но всё-таки будто в другом измерении - где тихо, спокойно и есть возможность вертеть
головой и рассматривать лепнину. Поэтому Старо-Невский проспект - хороший выбор для таких как я.) Как только мы свернули с Невского во дворы, уже ничего не мешало погружаться в эпохи и события, о которых рассказывала Вера. Представлять мастерскую Трубецкого или свидания поэтов и поэтесс серебряного века.)
Город как лоскутное одеяло, он соткан из сотен разных историй, которые так интересно узнавать. И здорово встретить такого увлечённого эрудированного человека, который проведёт по маршруту, подскажет, куда посмотреть и зайти, поможет увидеть другой Питер. Питер Гумилёва, Иванова, Дмитриевой, Пушкина, Гоголя, Шагала. . Где Ахматова не любила модерн, в парадных стояли изразцовые печи, а окна стеклили блоками Фальконье.

Время пролетело незаметно: было насыщенно, интересно, но и устать мы не успели. Идеальный тайминг и маршрут.
Прогулка подойдёт для тех, кто любит архитектурные и литературные детали, и тех, кто видел парадный центр города и не стремится поскорее туда вернуться.)

Большое спасибо Вере, с удовольствием выберусь и на другие её экскурсии!

И
Ирина
30 авг 2025
Прогулка с Верой была комфортна и познавательна."Неизбитый" маршрут, интересный рассказ.
Александра
Александра
29 авг 2025
Живу в Петербурге много лет, но по этому маршруту гуляла впервые! Экскурсия очень разноплановая – Вера рассказывала об исторических, творческих и других известных личностях, связанных с проспектом, из разных времён.
Было познавательно, красиво и комфортно, к тому же Вера была внимательна к нам и поддерживала контакт во время всей прогулки. И нам даже повезло попасть в парадную с атлантами, которая обычно закрыта!

Дина
Дина
27 авг 2025
Первый раз была на пешей экскурсии по городу, в котором живу уже 20 лет.
И это - мой любимый отрезок Невского проспекта.
Вера - великолепная рассказчица.
2 часа пролетели совершенно незаметно. Не хотелось
ни на что отвлекаться.
Структурное, ёмкое, интересное повествование.
Истории людей, которые связаны с этими местами, с этими улицами и домами - трогали и оставляли след.
Мои любимые пункты в экскурсии:
Александро-Невская Лавра и всё, что с ней было в рассказе гида связано.
Максимилиан Волошин - обожаемый поэт и история о нём и его женщинах ❤️
Дом, где жил Марк Шагал.
Финал экскурсии тоже был великолепен. Место Вера выбрала просто настолько точное, что даже нечего добавить.

Спасибо большое Вере за этот новый яркий и ценный опыт!

Наталья
Наталья
27 авг 2025
Мой любимый тип экскурсий, когда гуляешь будто со своим другом, но который очень много знает, многое может рассказать и удержать внимание все два часа! Спасибо, Вера, с вами было классно
и увлекательно провести прогулку. Каждый раз поражаюсь количеству удивительных людей и событий, которые происходили в Петербурге.
На Староневском гулять одно удовольствие: нет толп туристов, поразительная архитектура и история. 100% рекомендую эту экскурсию!

Ольга
Ольга
21 авг 2025
К сожалению, ожидания не оправдались. Тема интересная, но рассказ получился очень сумбурный и хаотичный. Речь экскурсовода сбивчатая, не чистая, часто путается, путает имена, слова и т. д. создалось впечатление, что
экскурсию проводят так редко, что сюжет забывается, но Вера в конце сказала, что экскурсия новая, но судя по отзывам ведется с начала года. Программу все же стоит доработать. В данном исполнении не рекомендую.

Вера
Вера
Ответ организатора:
Ольга, очень жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания. В конце экскурсии ваша мама тепло поблагодарила меня за экскурсию и
открытие новых мест в Петербурге. Дополнительных и уточняющих вопросов по ходу экскурсии вы не задавали, а вот темп прогулки вы задали намного ниже обычного, другие гости были вынуждены ждать, пока вы догоните группу и, возможно, поэтому мой рассказ показался вам сбивчивым.
Это авторская программа, тщательно и с любовью подготовленная мной, она с успехом проводится не первый месяц, о чем свидетельствуют отличные отзывы.
Благодарна вам за обратную связь и проявленный интерес.

В
Валерия
18 авг 2025
Прогулка нам очень понравилась: эта та часть Невского, где совсем нет народа, а дворы и дома также прекрасны! Интересный формат и увлекательные истории про тех, кто жил в этих домах. Спасибо за прогулку!
Э
Эльмас
20 июл 2025
Выражаем огромную благодарность за прекрасно организованное и проведенное экскурсионное мероприятие по теме "Другой Невский"
Грамотно подобранный исторический материал, с профессиональной подачей.
Прекрасно провели время. Спасибо.
Сергей
Сергей
6 июл 2025
Отличная локация, позитивная Вера.
Много что остаётся в памяти после экскурсии.
Обязательно посетим ее новые для нас экскурсии.
Удачи вам.
Сервис 5+
Отличная локация, позитивная Вера.
И
Ирина
27 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Вере за внимание, профессионализм, увлеченность. К сожалению, в этот день была дождливая погода, что не очень располагало к пешеходной прогулке, но Вера так нас заинтересовала историей Старого Невского, что мы и не заметили как пролетели 2,5 часа)))) Огромное спасибо и удачи!

