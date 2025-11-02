читать дальше

наших дней. В Петербурге множество экскурсий по дворам и парадным, по Невскому проспекту и все они подобны друг другу и больше про дореволюционный быт, что тоже интересно и я, как большой любитель прогулочных экскурсий, не один раз была на таковых. Но эта экскурсия есть нечто особое! Вера последовательно и увлекательно провела историческую экскурсию по Старому Невскому, уделив внимание святым местам и храмам, архитектуре, памятникам, интересным личностям.



Я посетила все экскурсии Веры и всем рекомендую. Вера очень грамотная, тактичная, внимательная к своим гостям, девушка. С ней вы не будете чувствовать холодной дистанции и она виртуозно увлечет вас и побудит к дальнейшему изучению темы. После ее экскурсий я побывала в музее Пушкина и заглядываю на Площадь искусств, перечитала "Преступление и наказание", раскрыла для себя лирические стихи Маяковского и стала относится к нему с нежностью. В этот раз меня заинтересовал М. Волошин и его Чебурина) А ещё я сходила на экскурсию в Александро- Невскую Лавру и отмечу, что в части истории Лавры ничего нового я не услышала - настолько Вера глубоко осветила тему. (Посещение Лавры в маршрут не входит, что правильно. Здесь соит провести пару часов наедине с собой или с кем-то близким, а не в составе группы - всё же это духовное место.)



Выражаю глубокую признательность Вере за столь познавательную и увлекательную экскурсию! Рекомедую от всей души!