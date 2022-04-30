Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)

Формат экскурсии: автобусная и пешеходная

Групповая
Формат экскурсии: автобусная и пешеходная.

Место окончания: гостиница "Октябрьская".
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Сфинксы
  • Дворцовая площадь
  • Памятник Чижику-Пыжику
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Увидеть Северную столицу во время белых ночей и узнать город совсем с другой стороны поможет ночная автобусная экскурсия. Волшебный, струящийся из ниоткуда, серебристый свет придает загадочность очертаниям Михайловского замка и делает Смольный собор почти невесомым. Таинственный сумрак окутывает Петропавловскую крепость, древних египетских сфинксов, Летний сад и Невский проспект. Завершается экскурсия незабываемым зрелищем - над Невой плавно раскроются крылья мостов — Троицкого, Дворцового и Литейного.

Внимание! Экскурсия проводится только в период навигации.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Пятница, Суббота в 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница, Суббота в 23:00

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