Увидеть Северную столицу во время белых ночей и узнать город совсем с другой стороны поможет ночная автобусная экскурсия. Волшебный, струящийся из ниоткуда, серебристый свет придает загадочность очертаниям Михайловского замка и делает Смольный собор почти невесомым. Таинственный сумрак окутывает Петропавловскую крепость, древних египетских сфинксов, Летний сад и Невский проспект. Завершается экскурсия незабываемым зрелищем - над Невой плавно раскроются крылья мостов — Троицкого, Дворцового и Литейного.
Внимание! Экскурсия проводится только в период навигации.