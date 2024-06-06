Мосты Санкт-Петербурга

Найдено 58 экскурсий в категории «Мосты» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
«Мы проедем мимо Александро-Невской лавры, по самому длинному разводному мосту Северной столицы — мосту Александра Невского»
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы промчитесь мимо величественных старинных соборов, роскошных особняков и дворцов, насладитесь живописным видом с набережных Северной Венеции и застанете любимое шоу туристов — развод мостов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«Развод мостов: увидеть хотя бы раз»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
«Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«В дни государственных праздников: 1 мая, 9 мая, 12 июня, мосты на Неве не разводятся»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Вы увидите: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Смольный собор, 6 разводных мостов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
«Мосты крупным планом и караван грузовых судов»
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
«Корабль проплывает под Дворцовым и Троицким мостом»
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Групповая
1.5 часа
2092 отзыва
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов»
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
«Увлекательная теплоходная экскурсия, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки и Крюкова канала»
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Во второй, также полуторачасовой, части вы сможете коснуться рукой изящного града Петра и увидеть ночную разводку мостов в историческом центре»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Просто представьте на секунду: проплывающие виды Новой Голландии, дома Эсдерс и Схефальс, Зимнего дворца… А может, хотите застать разводные мосты — мечту настоящих романтиков»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Загадки канала Грибоедова
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
«Полюбуетесь с моста панорамой храма Спас на Крови, раскроете секрет его названия и расшифруете его символические пропорции»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
13 июня в 12:00
17 июня в 12:00
1 470 за человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«И конечно же главное зрелище невской акватории — развод мостов»
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
«Вы увидите самые красивые мосты через реки и каналы, побываете в романтических местах, не входящих в другие экскурсии»
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
8 500 за всё до 7 чел.
Романтика белых ночей и разводных мостов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Романтика белых ночей и разводных мостов
Прочувствовать пульс летнего Петербурга на дружеской авто-экскурсии
Начало: По договоренности
«Но Петербург вне конкуренции, ведь здесь подсветка зданий, мостов и набережных дополняет главное — белые ночи»
20 июня в 23:30
2 июля в 23:30
12 600 за всё до 3 чел.
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Что вас ожидает: Огни ночного Петербурга, грандиозная разводка мостов и драйв зажигательного концерта»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
148 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«В завершение экскурсии Вас ждет уникальное зрелище - плавно раскрывающиеся крылья невских мостов - Дворцового, Троицкого, и Литейного»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Разводка мостов на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
«Романтика Белых ночей в Петербурге известна всем, но неотъемлемой частью этой романтики являются разводные мосты»
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500 за всё до 6 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга, чтобы понаблюдать за знаменитым разводом мостов»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
«00 у Дворцового моста, где мы сможете впечатлиться процессом разводки мостов Санкт-Петербурга и проникнуться чудесной атмосферой белых ночей»
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
43 отзыва
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
«Вы увидите с воды знаковые места города: легендарный крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медного всадника, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост и Шереметьевский дворец»
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688 за человека
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
5 часов
223 отзыва
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
«Познакомитесь с богатой историей Литейного моста, второй постоянной переправе через Неву»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875 за человека
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«Экскурсионные остановки: площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)»
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Количество мостов может варьироваться из-за погоды и других непредвиденных обстоятельств»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Развод мостов под звуки саксофона»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
16 отзывов
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
«Вы увидите с воды знаковые места города: легендарный крейсер Аврора, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медного всадника, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост и Шереметьевский дворец»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688 за человека
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
«Романтика ночного Петербурга На катере вы сможете в полной мере почувствовать всю романтику белых ночей и разводных мостов, так как вы увидите все шоу с лучшего ракурса»
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.
К разводным мостам - на ночном теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
«На уютном теплоходе мы отправимся в северную часть города, чтобы полюбоваться лучшими видами и легендарным зрелищем — разводом мостов»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Пройдя на теплоходе, вы увидите пролеты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
122 отзыва
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Кульминацией станет, разумеется, развод мостов: Дворцовый и Троицкий вы увидите вблизи, а Благовещенский — возможно, застанете издалека»
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000 за человека
Они, мосты Петербурга
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
«Мост, который дал имя городской газете знакомств (и не случайно»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
115009 200 за всё до 4 чел.
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
88 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
«На автобусной прогулке по сверкающим проспектам, мостам, набережным и площадям вы заново откроете петербургские достопримечательности, красиво обрамленные подсветкой»
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500 за человека
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«И финалом путешествия станут разводные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Троицкий и Литейный»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
Разводные мосты на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
«Впечатлитесь разводом четырех мостов: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного»
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000 за всё до 6 чел.
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
32 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
«Вблизи увидите Троицкий и Дворцовый мосты, ещё раз взглянете на дворцы набережной и на стрелку Васильевского острова, ощутите уют и камерность Фонтанки и Мойки по сравнению с просторами Большой Невы — сполна прочувствуете дух города»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
«В одном из баров есть милый интерактив: мы с вами разведём Дворцовый мост»
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Увидите пролеты мостов над блестящей водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей»
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700 за всё до 11 чел.
По вечернему Петербургу на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
По вечернему Петербургу на кабриолете
Проникнуться атмосферой города в свете огней и увидеть, как расходятся половинки мостов
Начало: В любом удобном вам месте в черте города
«Это будет красивый финал нашей экскурсии: любоваться поднятыми мостами особенно приятно под бокал шампанского — в тот самый момент, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса»»
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
15 990 за всё до 3 чел.
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
«🚤 На нашем пути будет множество мостов, изюминку которых можно оценить только с воды»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600 за всё до 7 чел.
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
108 отзывов
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
«Прогулка по мягким волнам Невы под арками мостов, свет фонарей и нежные мелодии саксофона — вот слагаемые вашего волшебного вечера в Петербурге»
18001 260 за человека
Джаз под разводными мостами
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Джаз под разводными мостами
Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Мосты, которые вы увидите: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Сампсониевский, Литейный, Большеохтинский, Биржевой, Тучков, Бетанкура»
Расписание: ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
2 400 за человека
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Популярное предложение
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Получить атмосферные петербургские снимки и узнать, почему Пётр I не хотел строить мосты
Начало: В районе Соляного переулка
«Во время съёмки я расскажу, почему Пётр I не хотел строить мосты между островами и где хранились самые большие запасы вина в то время»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
К разводным мостам - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
«Пересечём Неву по семи разным мостам — а по пути увидим подсвеченные набережные, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и многое другое»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо 🩷
  • М
    Михаил
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
    читать дальше

    завершению экскурсии без суеты организовали выход на причал. Сама экскурсия очень понравилась, было интересно послушать аудиогида, для себя подчеркнул много нового и интересного. Обязательно буду рекомендовать друзьям посетить данную экскурсию, чтобы увидеть наш прекрасный город с воды. Выражаю благодарность организаторам и обязательно вернусь!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
    Все понравилось, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
  • L
    Lyudmila
    4 июня 2024
    Прогулка на катере на развод мостов
    Очень впечатляющее зрелище! Одно из самых ярких моих впечатлений в Питере еще и потому, что эта экскурсия была завершающей и она объединила всё увиденное за неделю. СПАСИБО!!!
  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Романтика белых ночей и разводных мостов
    Нам понравилась экскурсия! Всё было очень легко и интересно, познавательно, с интересными фактами. 2,5 часа пролетели незаметно. Кирилл очень аккуратно
    читать дальше

    водит, знает места, где получше ракурсы для фото и поменьше народа (особенно актуально при разведении мостов). Отлично знает город. Очень комфортная была экскурсия, после которой осталось приятное послевкусие) Порадовал бонус в виде фотографий, которые сделал Кирилл. Рекомендую!

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    К разводным мостам - на ночном теплоходе
    Отличная поездка! Понравилось то, что была не только стандартная поездка по центру!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
  2. Ночной мототур - мосты и мотоциклы
  3. Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
  4. Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
  5. Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мосты" можно забронировать 58 экскурсий и билетов от 700 до 24 480 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 14103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 58 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Мосты», 14103 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам