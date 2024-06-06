Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов

Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...

«И финалом путешествия станут разводные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Троицкий и Литейный»