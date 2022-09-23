По всему миру тут и там встречаются статуи животных и людей с натертыми носами, башмаками, шляпами и руками:) В нашем мистическом городе их предостаточно! На экскурсии вы подумаете о сокровенном рядом с Чижиком-Пыжиком (кстати, эту маленькую птичку воровали семь раз!), сфинксами и атлантами Эрмитажа — мы подскажем, какого пальца надо коснуться. За 3 часа вы услышите многие легенды и невыдуманные факты об основании Санкт-Петербурга, о его парадных зданиях и выдающихся жителях. А еще посетите Смольный собор и раскроете, почему он так долго строился.
Достопримечательности по маршруту: Дворцовая площадь — Атланты Эрмитажа — Марсово поле — Михайловский замок и Чижик-Пыжик — храм Спаса на Крови — Невский проспект — Исаакиевский собор — Стрелка Васильевского острова — Смольный собор