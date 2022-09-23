Наша развлекательно-познавательная экскурсия позволит вам проверить магию Санкт-Петербурга! В группе до 20 человек с гидом вы проедете по местам, где можно загадать желания, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком, атлантами и сфинксами. Полюбуетесь соборами, дворцами и набережными в романтичном свете вечерних огней, а попутно услышите городские секреты, мифы и факты из прошлого.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории, легенды и места исполнения желаний в Петербурге

По всему миру тут и там встречаются статуи животных и людей с натертыми носами, башмаками, шляпами и руками:) В нашем мистическом городе их предостаточно! На экскурсии вы подумаете о сокровенном рядом с Чижиком-Пыжиком (кстати, эту маленькую птичку воровали семь раз!), сфинксами и атлантами Эрмитажа — мы подскажем, какого пальца надо коснуться. За 3 часа вы услышите многие легенды и невыдуманные факты об основании Санкт-Петербурга, о его парадных зданиях и выдающихся жителях. А еще посетите Смольный собор и раскроете, почему он так долго строился.

Достопримечательности по маршруту: Дворцовая площадь — Атланты Эрмитажа — Марсово поле — Михайловский замок и Чижик-Пыжик — храм Спаса на Крови — Невский проспект — Исаакиевский собор — Стрелка Васильевского острова — Смольный собор

Организационные детали