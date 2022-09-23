Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора

Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей

Наша развлекательно-познавательная экскурсия позволит вам проверить магию Санкт-Петербурга! В группе до 20 человек с гидом вы проедете по местам, где можно загадать желания, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком, атлантами и сфинксами.

Полюбуетесь соборами, дворцами и набережными в романтичном свете вечерних огней, а попутно услышите городские секреты, мифы и факты из прошлого.
Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора
Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора
Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора
Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора
Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора
Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора
Вечерняя экскурсия по Петербургу с посещением Смольного собора
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории, легенды и места исполнения желаний в Петербурге

По всему миру тут и там встречаются статуи животных и людей с натертыми носами, башмаками, шляпами и руками:) В нашем мистическом городе их предостаточно! На экскурсии вы подумаете о сокровенном рядом с Чижиком-Пыжиком (кстати, эту маленькую птичку воровали семь раз!), сфинксами и атлантами Эрмитажа — мы подскажем, какого пальца надо коснуться. За 3 часа вы услышите многие легенды и невыдуманные факты об основании Санкт-Петербурга, о его парадных зданиях и выдающихся жителях. А еще посетите Смольный собор и раскроете, почему он так долго строился.

Достопримечательности по маршруту: Дворцовая площадь — Атланты Эрмитажа — Марсово поле — Михайловский замок и Чижик-Пыжик — храм Спаса на Крови — Невский проспект — Исаакиевский собор — Стрелка Васильевского острова — Смольный собор

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 20 человек
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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