Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня

Классический тур в Санкт-Петербург на 3 дня подойдет для знакомства с городом

Классический тур в Санкт-Петербург на 3 дня подойдет для знакомства с городом.

Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, только те экскурсии которые вам интересны.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Решайте сами, что вы хотите посетить в этом праздничном туре по Санкт-Петербургу! Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
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Что вас ожидает 🤩

Программа на выбор
Программа на выбор
Каждый сможет посетить только желанные экскурсии, чтобы тур принёс максимум удовольствия
Новогодний Санкт-Петербург
Новогодний Санкт-Петербург
Вы увидите волшебную Северную столицу, усыпанную огнями и наполненную атмосферой праздника
Калейдоскоп впечатлений
Калейдоскоп впечатлений
Все самые главные изюминки Петербурга собраны в этом туре: Петергоф, Царское село, музей Фаберже, Кронштадт и многое другое

Программа тура по дням

1 день

Пятница (30 декабря / 6 января) . Знакомство с городом, Эрмитаж и Зимний дворец

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

14:00 Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

17:00 Окончание программы в центре города. (внимание: зависит от времени посещение Музея).

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Пятница (30 декабря / 6 января) . Знакомство с городом, Эрмитаж и Зимний дворецПятница (30 декабря / 6 января) . Знакомство с городом, Эрмитаж и Зимний дворецПятница (30 декабря / 6 января) . Знакомство с городом, Эрмитаж и Зимний дворецПятница (30 декабря / 6 января) . Знакомство с городом, Эрмитаж и Зимний дворец
2 день

Суббота (31 декабря / 7 января) . Дворцы Петербурга и музей Фаберже

Завтрак в гостинице после ночлега.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).

11:30- 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Трансфер в гостиницы.

17:00-17:30 Окончание программы.

Оплачивается дополнительно (заказывать заранее):

31.12. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).

31.12. 22:00-02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Суббота (31 декабря / 7 января) . Дворцы Петербурга и музей ФабержеСуббота (31 декабря / 7 января) . Дворцы Петербурга и музей ФабержеСуббота (31 декабря / 7 января) . Дворцы Петербурга и музей ФабержеСуббота (31 декабря / 7 января) . Дворцы Петербурга и музей ФабержеСуббота (31 декабря / 7 января) . Дворцы Петербурга и музей ФабержеСуббота (31 декабря / 7 января) . Дворцы Петербурга и музей Фаберже
3 день

Воскресенье (1 января / 8 января) . Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»

Завтрак в гостинице после ночлега.

12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»

12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Ярд Резиденс»).

13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.

Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

18:00 Трансфер в гостиницы 1.01 и на Московский вокзал 08.01.

19:00-19:30 Окончание программы.

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Воскресенье (1 января / 8 января) . Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Воскресенье (1 января / 8 января) . Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Воскресенье (1 января / 8 января) . Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Воскресенье (1 января / 8 января) . Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
4 день

Понедельник (2 января) . Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»

11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300- летнюю историю этих сооружений.

Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Трансфер в гостиницы до 20:00.

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Понедельник (2 января) . Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник (2 января) . Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник (2 января) . Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник (2 января) . Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник (2 января) . Автобусная экскурсия в Кронштадт
5 день

Вторник (3 января) . Экскурсия по городу и Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице после ночлега.

12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»

12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.

Экскурсия в Исаакиевский собор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

16:00 Трансфер по гостиницам до 17:00-17:30.

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Вторник (3 января) . Экскурсия по городу и Исаакиевский соборВторник (3 января) . Экскурсия по городу и Исаакиевский соборВторник (3 января) . Экскурсия по городу и Исаакиевский соборВторник (3 января) . Экскурсия по городу и Исаакиевский соборВторник (3 января) . Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
6 день

Среда (4 января) . Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице после ночлега.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»

10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

13:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

15:00 Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (оплачивается дополнительно, при группе от 15 чел)

17:00 (19:00) Возвращение в город. Трансфер по гостиницам до 20:00.

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Среда (4 января) . Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (4 января) . Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (4 января) . Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (4 января) . Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (4 января) . Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (4 января) . Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
7 день

Четверг (5 января) . Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»

10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

13:00 Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:30 Возвращение в центр город. Трансфер по гостиницам до 18:00.

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Четверг (5 января) . Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаЧетверг (5 января) . Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаЧетверг (5 января) . Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаЧетверг (5 января) . Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаЧетверг (5 января) . Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

А-отель Фонтанка 3*

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2022Стандартный10 6508 6008 600
31.12.2022 - 06.01.202311 0508 7508 750

Арт Нуво Палас 4*

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2022 - 06.01.2023Стандартный11 0508 750
Супериор11 7509 4509 250
Семейный9 850

Парк Инн Прибалтийская 4*

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2022Стандартный9 9008 8508 900
31.12.2022 - 06.01.202310 2509 0509 250
30.12.2022Супериор11 1509 5009 400
31.12.2022 - 06.01.202311 5509 7509 650

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Цены на данный отель указаны акционные, места ограничены, актуальные цены уточняйте при бронировании)

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2022Смарт без кухни10 4008 350
31.12.2022 - 06.01.202311 0508 650
30.12.2022Смарт11 1508 700
31.12.2022 - 06.01.202312 0509 150
30.12.2022Стандартный11 9009 1009 050
31.12.2022 - 06.01.202312 7509 5509 350

Отель Азимут 4*

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с двуспальной кроватью
30.12.2022 - 06.01.2023Смарт стандарт11 7509 5509 550

Отель Москва 4*

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2022Стандартный12 2009 4009 500
31.12.2022 - 06.01.202313 2509 95010 250
30.12.2022Комфорт14 05010 25010 050
31.12.2022 - 06.01.202315 05010 75010 750

Ривер Палас Отель 4*

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2022 - 06.01.2023Стандартный с видом на Город15 75012 05011 650
Стандартный с видом на Неву18 25013 25012 450

Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.

Экскурсионный пакет без проживания: 5750 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*

Отель «Арт Нуво Палас» 4*

2 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4*Отель «Арт Нуво Палас» 4*Отель «Арт Нуво Палас» 4*Отель «Арт Нуво Палас» 4*Отель «Арт Нуво Палас» 4*Отель «Арт Нуво Палас» 4*

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4*

2 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4*Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4*Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4*Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4*Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4*Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4*

Апарт-отель Yard Residence 4*

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4*Апарт-отель Yard Residence 4*Апарт-отель Yard Residence 4*Апарт-отель Yard Residence 4*Апарт-отель Yard Residence 4*Апарт-отель Yard Residence 4*Апарт-отель Yard Residence 4*

Отель «Азимут» 4*

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4*Отель «Азимут» 4*Отель «Азимут» 4*Отель «Азимут» 4*Отель «Азимут» 4*Отель «Азимут» 4*Отель «Азимут» 4*

Отель «Москва» 4*

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*

Отель «Ривер Палас» 4*

2 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель «Ривер Палас» 4*Отель «Ривер Палас» 4*Отель «Ривер Палас» 4*Отель «Ривер Палас» 4*Отель «Ривер Палас» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляются детям до 13 лет (включительно) – 900 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи» – взрослым 2300 руб., школьники, студенты и пенсионеры 2000 руб., детям до 6-ти лет бесплатно;
  • Автобусная экскурсия в Павловск – взрослый 900 руб., детский 700 руб. .
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
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