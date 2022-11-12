1 день

Пятница (30 декабря / 6 января) . Знакомство с городом, Эрмитаж и Зимний дворец

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

14:00 Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

17:00 Окончание программы в центре города. (внимание: зависит от времени посещение Музея).

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.