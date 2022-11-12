Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).
11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
14:00 Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
17:00 Окончание программы в центре города. (внимание: зависит от времени посещение Музея).
*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.
Завтрак в гостинице после ночлега.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).
11:30- 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:00 Трансфер в гостиницы.
17:00-17:30 Окончание программы.
Оплачивается дополнительно (заказывать заранее):
31.12. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
31.12. 22:00-02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи».
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.
Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.
*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.
Завтрак в гостинице после ночлега.
12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Ярд Резиденс»).
13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.
Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
18:00 Трансфер в гостиницы 1.01 и на Московский вокзал 08.01.
19:00-19:30 Окончание программы.
*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.
Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300- летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Трансфер в гостиницы до 20:00.
*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.
Завтрак в гостинице после ночлега.
12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.
Экскурсия в Исаакиевский собор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
16:00 Трансфер по гостиницам до 17:00-17:30.
*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.
Завтрак в гостинице после ночлега.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»
10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
13:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
15:00 Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (оплачивается дополнительно, при группе от 15 чел)
17:00 (19:00) Возвращение в город. Трансфер по гостиницам до 20:00.
*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.
Завтрак в гостинице после ночлега.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»
10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»).
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
13:00 Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
16:30 Возвращение в центр город. Трансфер по гостиницам до 18:00.
*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
А-отель Фонтанка 3*
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2022
|Стандартный
|10 650
|8 600
|8 600
|31.12.2022 - 06.01.2023
|11 050
|8 750
|8 750
Арт Нуво Палас 4*
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2022 - 06.01.2023
|Стандартный
|11 050
|8 750
|–
|Супериор
|11 750
|9 450
|9 250
|Семейный
|–
|–
|9 850
Парк Инн Прибалтийская 4*
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2022
|Стандартный
|9 900
|8 850
|8 900
|31.12.2022 - 06.01.2023
|10 250
|9 050
|9 250
|30.12.2022
|Супериор
|11 150
|9 500
|9 400
|31.12.2022 - 06.01.2023
|11 550
|9 750
|9 650
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Цены на данный отель указаны акционные, места ограничены, актуальные цены уточняйте при бронировании)
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2022
|Смарт без кухни
|10 400
|–
|8 350
|–
|31.12.2022 - 06.01.2023
|11 050
|–
|8 650
|–
|30.12.2022
|Смарт
|11 150
|–
|8 700
|–
|31.12.2022 - 06.01.2023
|12 050
|–
|9 150
|–
|30.12.2022
|Стандартный
|11 900
|9 100
|–
|9 050
|31.12.2022 - 06.01.2023
|12 750
|9 550
|–
|9 350
Отель Азимут 4*
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|30.12.2022 - 06.01.2023
|Смарт стандарт
|11 750
|9 550
|9 550
Отель Москва 4*
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2022
|Стандартный
|12 200
|9 400
|9 500
|31.12.2022 - 06.01.2023
|13 250
|9 950
|10 250
|30.12.2022
|Комфорт
|14 050
|10 250
|10 050
|31.12.2022 - 06.01.2023
|15 050
|10 750
|10 750
Ривер Палас Отель 4*
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2022 - 06.01.2023
|Стандартный с видом на Город
|15 750
|12 050
|11 650
|Стандартный с видом на Неву
|18 250
|13 250
|12 450
Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.
Экскурсионный пакет без проживания: 5750 руб. /чел.
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Да, скидка предоставляются детям до 13 лет (включительно) – 900 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.