Цветной Петербург переменчив, чёрно-белый — вечен.
Кадры словно из старого кино подчеркнут графичность архитектуры, тяжёлое небо и ту самую эстетику Северной Венеции.
Но фотопрогулка — это, в первую очередь, о вас! Поймаем в объектив взгляд, настроение, лучший ракурс — на снимках останутся не просто виды, а чувства.
Описание фото-прогулки
Мы пройдём по городу Достоевского и Бродского, где каждый уголок — это история, которую хочется сохранить на память. Если вы впервые в Санкт-Петербурге — покажу самые популярные и знаковые места. Если уже бывали или живёте здесь — составлю маршрут вдали от главных достопримечательностей.
Уловим игру теней на старинных зданиях, мостах, в проходных дворах. Неважно, льёт дождь или сияет солнце, — в любую погоду найдём мгновения, которые хочется запечатлеть. Опыт позирования необязателен — я деликатно направлю вас и передам эмоции в кадрах.
Организационные детали
- Снимаю на Canon EOS 6D Mark II или аналог
- В течение 10 дней отправлю ссылку на облачное хранилище (доступна 10 дней). Вы получите 40-60 кадров в лёгкой цветокоррекции
- Гуляем на улицах, в парках, скверах со свободным доступом. Можем фотографировать и в платных локациях (дворцы, музеи, катера). В этом случае дополнительно оплачиваются билеты/аренда за вашу компанию и фотографа. Детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой фотограф из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 573 туристов
Я Марина — фотограф из Санкт-Петербурга. Люблю наш город до безумия. Моя команда — это люди, которым я искренне могу доверить героев своих съёмок. Предлагаю вам совместить лёгкую прогулку и фотосессию вместе с нами!
