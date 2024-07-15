Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге

Я родилась и живу в Петербурге всю жизнь. Занимаюсь коммерческой фотографией с 2018 года. Умею работать с людьми, которые «не могут позировать». Каждая моя фотосессия, как и человек, индивидуальна! Буду рада, что после нашей встречи у вас останутся красивые фотографии на память о путешествии в мой родной город.