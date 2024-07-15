Про Витебский вокзал недостаточно сказать просто «красивый». Там надо побывать, чтобы почувствовать атмосферу и себя внутри неё. Неслучайно тут снимали исторические фильмы и сериалы. Среди них «Анна Каренина», «Шаляпин», «Есенин» и многие другие. Именно здесь я и предлагаю устроить фотосессию. Это предложение идеально для девушек и пар.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Фотосессия пройдёт в 2 локациях — на частично открытом перроне и в здании вокзала. У вас будет возможность сменить образ. Современный городской кэжуал или винтажный стиль — решать вам. Вы можете взять запасную одежду, а я предоставлю винтажный фотоаппарат, книги и кружевные перчатки.
Организационные детали
- Через 7–10 дней после фотосессии вы получите от 70 снимков в авторской обработке по ссылке на облачное хранилище
- Фотосессия не подходит для съёмки с маленькими детьми
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родилась и живу в Петербурге всю жизнь. Занимаюсь коммерческой фотографией с 2018 года. Умею работать с людьми, которые «не могут позировать». Каждая моя фотосессия, как и человек, индивидуальна! Буду рада, что после нашей встречи у вас останутся красивые фотографии на память о путешествии в мой родной город.Задать вопрос
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