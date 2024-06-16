Я проведу для вас короткую фотосессию на профессиональную камеру в самых живописных местах города. Наша блиц-прогулка станет удобным форматом для фотоотчёта о вашем путешествии. Помогу в позировании и выборе локации. И уже на следующий день вы сможете поделиться вашими питерскими фото с близкими и в соцсетях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы можете выбрать один из маршрутов:
- Исаакиевский собор с разных ракурсов — отели «Астория» и «Англетер» — Исаакиевская площадь — Синий мост с видом на реку Мойку — цветочный сад
- Дворцовая площадь с видом на Эрмитаж, Александровскую колонну и арку Главного штаба — атланты — мостик с итальянскими видами на Зимней канавке
- Спас на Крови с разных ракурсов — фото у красивейшей решётки парка — прогулка по саду с видом на набережную и Русский музей
- Казанский собор с разных ракурсов — Банковский мост с золотыми грифонами — спуск к набережной канала Грибоедова
Также вы можете предложить собственный маршрут.
Эта 15-минутная фотосессия подойдёт тем:
- Кто не хочет тратить много времени на подготовку, организацию и саму съёмку
- Кто не готов ждать фото неделями
- Для кого долгая фотосессия — это стресс. Например, «15 минут» — кодовое слово, чтобы уговорить мужчин на профессиональную съёмку😉
- Кто не хочет выкладывать большие суммы за фотопрогулку в одном образе
- Кто давно хотел качественные фото, но не решался на полноценную фотосессию
- Кому достаточно одной локации, чтобы отфоткать один образ
- Кто считает, что не умеет позировать. Я подскажу
- Кто боится, что всё придётся делать самим, — выбирать локацию, думать, как встать, сесть, куда деть руки и где самый выигрышный свет. Я всё организую за вас
Организационные детали
- Вы получите около 100 фото в цветокоррекции и 3 фото на ваш выбор в ретуши. На следующий день после прогулки я вышлю ссылку на Яндекс Диск
- При сильном дожде съёмку можно перенести 1 раз или поменять локацию. Но и с зонтиком в Питере получаются очень атмосферные фото
- Вы можете взять с собой аксессуары (стаканчики кофе, цветы, шляпу, солнечные очки) и одежду/обувь, которую легко поменять в процессе съёмки (тренч, пиджак, туфли)
- Можно продлить фотосессию за доплату. При необходимости порекомендую стилиста и визажиста
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я Анна. Ваш фотограф в Петербурге. Провожу короткие фотопрогулки в самых атмосферных локациях родного и любимого города. За 15 минут успеваю сделать полноценную съёмку — порядка 100 удачных кадров разногоЗадать вопрос
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