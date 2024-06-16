15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга

За четверть часа сделать до 100 ярких фото на фоне атмосферного города
Я проведу для вас короткую фотосессию на профессиональную камеру в самых живописных местах города. Наша блиц-прогулка станет удобным форматом для фотоотчёта о вашем путешествии. Помогу в позировании и выборе локации. И уже на следующий день вы сможете поделиться вашими питерскими фото с близкими и в соцсетях.
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы можете выбрать один из маршрутов:

  • Исаакиевский собор с разных ракурсов — отели «Астория» и «Англетер» — Исаакиевская площадь — Синий мост с видом на реку Мойку — цветочный сад
  • Дворцовая площадь с видом на Эрмитаж, Александровскую колонну и арку Главного штаба — атланты — мостик с итальянскими видами на Зимней канавке
  • Спас на Крови с разных ракурсов — фото у красивейшей решётки парка — прогулка по саду с видом на набережную и Русский музей
  • Казанский собор с разных ракурсов — Банковский мост с золотыми грифонами — спуск к набережной канала Грибоедова

Также вы можете предложить собственный маршрут.

Эта 15-минутная фотосессия подойдёт тем:

  • Кто не хочет тратить много времени на подготовку, организацию и саму съёмку
  • Кто не готов ждать фото неделями
  • Для кого долгая фотосессия — это стресс. Например, «15 минут» — кодовое слово, чтобы уговорить мужчин на профессиональную съёмку😉
  • Кто не хочет выкладывать большие суммы за фотопрогулку в одном образе
  • Кто давно хотел качественные фото, но не решался на полноценную фотосессию
  • Кому достаточно одной локации, чтобы отфоткать один образ
  • Кто считает, что не умеет позировать. Я подскажу
  • Кто боится, что всё придётся делать самим, — выбирать локацию, думать, как встать, сесть, куда деть руки и где самый выигрышный свет. Я всё организую за вас

Организационные детали

  • Вы получите около 100 фото в цветокоррекции и 3 фото на ваш выбор в ретуши. На следующий день после прогулки я вышлю ссылку на Яндекс Диск
  • При сильном дожде съёмку можно перенести 1 раз или поменять локацию. Но и с зонтиком в Питере получаются очень атмосферные фото
  • Вы можете взять с собой аксессуары (стаканчики кофе, цветы, шляпу, солнечные очки) и одежду/обувь, которую легко поменять в процессе съёмки (тренч, пиджак, туфли)
  • Можно продлить фотосессию за доплату. При необходимости порекомендую стилиста и визажиста

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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