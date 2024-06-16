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плана. Работаю быстро, отлично знаю локации, вижу вашу красоту и сразу знаю, как её подчеркнуть. Умею фотографировать детей, эмоции, тепло и чувства. Помогаю в позировании, выборе локаций, показываю лучшие портретные ракурсы на фоне достопримечательностей. И просто очень люблю фотографировать жителей и гостей города. Ко мне приходят за контентом, стильными портретами, романтичными лавстори, естественными фото с детьми и близкими, отчётом о путешествии, и просто — за атмосферой города на память.