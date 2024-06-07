Уличные фотосессии – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Уличные фотосессии» в Санкт-Петербурге, цены от 2 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
Завтра в 13:00
21 июня в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
2 отзыва
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
За четверть часа сделать до 100 ярких фото на фоне атмосферного города
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500 за всё до 7 чел.
Вокруг Исаакия: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Вокруг Исаакия: прогулка с фотографом
Исследовать центр Петербурга и получить профессиональные снимки
Начало: У Адмиралтейства
Завтра в 08:30
21 июня в 08:30
40003 200 за всё до 5 чел.
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
30 минут
4 отзыва
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
Завтра в 10:00
21 июня в 08:00
45903 902 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка в центре Питера
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
30 минут
17 отзывов
Фотопрогулка в центре Питера
Запечатлеть вашу любовь к этому городу и его атмосферу на профессиональных снимках
Начало: У Исаакиевского собора или в другом месте по догов...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
94006 580 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
401 отзыв
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
6 500 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
Погулять в мини-группе по безлюдному городу в компании профессионального фотографа
Начало: У Исаакиевской площади
Завтра в 05:00
21 июня в 07:00
3 200 за человека
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 500 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Получить атмосферные петербургские снимки и узнать, почему Пётр I не хотел строить мосты
Начало: В районе Соляного переулка
Завтра в 09:30
22 июня в 09:30
85006 800 за всё до 2 чел.
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
22 июня в 18:00
23 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Семейная фотопрогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
Завтра в 12:30
21 июня в 12:30
5 200 за всё до 5 чел.
Фокус на Питер
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
23 июня в 09:30
24 июня в 09:00
5 500 за всё до 7 чел.
Влюбиться в себя и Петербург - фотопрогулка с профессионалом
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Влюбиться в себя и Петербург - фотопрогулка с профессионалом
Сделать снимки в самых атмосферных локациях города и полюбить фотографироваться
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
100007 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    7 июня 2024
    Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
    Это была волшебная прогулка и первое знакомство с этим прекрасным городом! Особая благодарность Никите за интересную и познавательную экскурсию, мы узнали много нового, фотографии бесподобные, пересматривая их эмоции зашкаливают. Спасибо Санкт-Петербургу за лучший отпуск в моей жизни!!!!
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
    Очень понравилась прогулка с Никитой! Интересная информация, легкая подача, ненапряжно делали фотографии по пути, красивые локации. Ещё подарил очень милый подарок, спасибо большое!
  • В
    Валентина
    29 февраля 2024
    Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
    Спасибо, Никите за прекрасную память о нашем путешествии в город)) прекрасные фото и знание истори города

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Уличные фотосессии»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
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  5. Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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