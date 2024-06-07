1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
Завтра в 13:00
21 июня в 11:00
67005 695₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
30 минут
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
За четверть часа сделать до 100 ярких фото на фоне атмосферного города
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Вокруг Исаакия: прогулка с фотографом
Исследовать центр Петербурга и получить профессиональные снимки
Начало: У Адмиралтейства
Завтра в 08:30
21 июня в 08:30
40003 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
Завтра в 10:00
21 июня в 08:00
45903 902₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
30 минут
Фотопрогулка в центре Питера
Запечатлеть вашу любовь к этому городу и его атмосферу на профессиональных снимках
Начало: У Исаакиевского собора или в другом месте по догов...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
94006 580₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
Погулять в мини-группе по безлюдному городу в компании профессионального фотографа
Начало: У Исаакиевской площади
Завтра в 05:00
21 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Получить атмосферные петербургские снимки и узнать, почему Пётр I не хотел строить мосты
Начало: В районе Соляного переулка
Завтра в 09:30
22 июня в 09:30
85006 800₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
22 июня в 18:00
23 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
Завтра в 12:30
21 июня в 12:30
5 200₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
23 июня в 09:30
24 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Влюбиться в себя и Петербург - фотопрогулка с профессионалом
Сделать снимки в самых атмосферных локациях города и полюбить фотографироваться
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
100007 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана7 июня 2024Это была волшебная прогулка и первое знакомство с этим прекрасным городом! Особая благодарность Никите за интересную и познавательную экскурсию, мы узнали много нового, фотографии бесподобные, пересматривая их эмоции зашкаливают. Спасибо Санкт-Петербургу за лучший отпуск в моей жизни!!!!
- ДДарья3 мая 2024Очень понравилась прогулка с Никитой! Интересная информация, легкая подача, ненапряжно делали фотографии по пути, красивые локации. Ещё подарил очень милый подарок, спасибо большое!
- ВВалентина29 февраля 2024Спасибо, Никите за прекрасную память о нашем путешествии в город)) прекрасные фото и знание истори города
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Уличные фотосессии»
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