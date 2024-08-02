Мы, петербургские фотографы, составили список самых живописных мест нашего города: нарядный Эрмитаж, секретные дворики и парадные, старинный Витебский вокзал, Казанский и Исаакиевский соборы и многое другое. Мы знаем, как сделать здесь яркие снимки. И будем рады вашим пожеланиям — проведём классную фотосессию в любом другом уголке города.

Описание фото-прогулки

Мы предлагаем на выбор разные уголки: Новую Голландию, Дом книги, модернистский Витебский вокзал, Исаакиевский собор, уютные дворы, красочные парадные и многие другие. Мы заранее обсудим с вами желаемые образ и атмосферу — и подберём то, что подходит вам.

Выберите одну локацию или несколько — стоимость указана за полчаса, но мы можем провести и больше времени вместе.

Организационные детали