Мы, петербургские фотографы, составили список самых живописных мест нашего города: нарядный Эрмитаж, секретные дворики и парадные, старинный Витебский вокзал, Казанский и Исаакиевский соборы и многое другое. Мы знаем, как сделать здесь яркие снимки. И будем рады вашим пожеланиям — проведём классную фотосессию в любом другом уголке города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Мы предлагаем на выбор разные уголки: Новую Голландию, Дом книги, модернистский Витебский вокзал, Исаакиевский собор, уютные дворы, красочные парадные и многие другие. Мы заранее обсудим с вами желаемые образ и атмосферу — и подберём то, что подходит вам.
Выберите одну локацию или несколько — стоимость указана за полчаса, но мы можем провести и больше времени вместе.
Организационные детали
- Вы получите от 40 фотографий в оригинале и обработке (стиль можно обсудить заранее)
- Фотосессию можно провести для большего количества человек. Доплата — 570 ₽ за чел.
- По желанию можно сделать снимки в коммунальной квартире Довлатова. Плата за вход — 500 ₽ за чел.
- Фотосессию проведёт один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В локации, которую вы выбрали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 41871 туриста
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель — увлечьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 авг 2024
Фотосессия прошла замечально. Мы опаздали, но обаятельная Кристина быстро вовлекла нас в процесс фотосъёмки. Получили очень красивые фотографии. Спасибо большое!!!
Н
Наталья
23 июл 2024
Всё отлично 👍!!! Спасибо большое!!!
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