коллекция редкой и легендарной железнодорожной техники
Программа школьной экскурсии:
В программе классическая обзорная автобусная экскурсия ⛳ по городу с остановками.
В завершении экскурсии 🧭 - посещение Музея железных дорог России. Это главный железнодорожный музей 🖼 России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире! Музейный комплекс расположен на территории более 50000 квадратных метров. Два корпуса — здание старого паровозного депо и эффектный современный корпус — объединены стеклянной галереей с подвесным мостом в единое пространство.
Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.
Специально для школьников мы предлагаем две интерактивные программы:
"История паровозов". Ребята побывают в здании бывшего паровозного депо, сравнят модели первых паровозов, узнают историю 📖 первой общественной железной дороги, и историю первого и последнего отечественных паровозов, ответят на вопросы викторины, в занимательной форме прикоснутся к истории железных дорог России, выполнят тематическую поделку.
"С тепловозом по Стране Советов". Ребята узнают историю первых тепловозов, проанализируют заметные отличия паровоза и тепловоза, познакомятся с условиями работы бригады тепловоза, сравнят воздействие паровоза и тепловоза на окружающую среду, оценят преимущества локомотивов разной конструкции, выполнят тематическую поделку.
Важно знать
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
оформление документов в ГИБДД
Что не входит
личные расходы
Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 5400 руб., школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое - 7200 руб. Доплата не требуется для Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.