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Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ с посещением музея железных дорог для учеников 1-5 классов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-55 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД

Что вы увидите

  • Музей железных дорог России
  • коллекция редкой и легендарной железнодорожной техники

Программа школьной экскурсии:

  • В программе классическая обзорная автобусная экскурсия ⛳ по городу с остановками.
  • В завершении экскурсии 🧭 - посещение Музея железных дорог России. Это главный железнодорожный музей 🖼 России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире! Музейный комплекс расположен на территории более 50000 квадратных метров. Два корпуса — здание старого паровозного депо и эффектный современный корпус — объединены стеклянной галереей с подвесным мостом в единое пространство.
  • Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.

Специально для школьников мы предлагаем две интерактивные программы:

  • "История паровозов". Ребята побывают в здании бывшего паровозного депо, сравнят модели первых паровозов, узнают историю 📖 первой общественной железной дороги, и историю первого и последнего отечественных паровозов, ответят на вопросы викторины, в занимательной форме прикоснутся к истории железных дорог России, выполнят тематическую поделку.
  • "С тепловозом по Стране Советов". Ребята узнают историю первых тепловозов, проанализируют заметные отличия паровоза и тепловоза, познакомятся с условиями работы бригады тепловоза, сравнят воздействие паровоза и тепловоза на окружающую среду, оценят преимущества локомотивов разной конструкции, выполнят тематическую поделку.
Важно знать
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 5400 руб., школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое - 7200 руб. Доплата не требуется для Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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