Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Знакомство с Санкт-Петербургом лучше всего начинать с обзорной экскурсии.
Из окна комфортабельного автобуса вы полюбуетесь историческим центром: Исаакиевской и Дворцовой площадями, Петропавловской крепостью, Эрмитажем, храмом Спаса на Крови. А затем посетите один из старейших музеев города — Кунсткамеру.
Из окна комфортабельного автобуса вы полюбуетесь историческим центром: Исаакиевской и Дворцовой площадями, Петропавловской крепостью, Эрмитажем, храмом Спаса на Крови. А затем посетите один из старейших музеев города — Кунсткамеру.
Описание экскурсии
По городу — на автобусе
У вас будет прекрасная возможность за короткое время познакомиться с историческим центром Северной столицы. Вы увидите:
- Исаакиевскую площадь
- Строгановский дворец
- Дворцовую площадь и Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Казанский собор
- Храм Спас на Крови
- Петропавловский собор и Петропавловскую крепость
- Стрелку Васильевского острова
- Медного всадника
- Сенатскую площадь
От наших гидов вы услышите множество захватывающих историй о жизни известных петербуржцев разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.
«Кабинет редкостей»
Завершим экскурсию прогулкой по Кунсткамере — одному из старейших музеев Северной столицы. Самая популярная выставка — это, конечно же, коллекция экспонатов с ярко выраженными аномалиями. Она оставляет неизгладимое впечатление в памяти каждого!
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсия по городу с фото-остановками, транспортное обслуживание, билеты в музей
- В автобусах действует свободная рассадка
- Экскурсия заканчивается у Кунсткамеры, обратно к точке сбора автобус не возвращает
- Обратите внимание: в Кунсткамере экскурсионного сопровождения нет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети 7-15 лет
|1300 ₽
|Дети до 6 лет
|750 ₽
|Пенсионер
|1500 ₽
|Студенческий от 16 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Думская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14941 туриста
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия,замечательный гид!!! Рекомендую, буду обращаться к этому гиду. Спасибо большое за время проведенное с Вами!!!!
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Ж
Давно мечтала посетить первый музей России, увидеть кабинет редкостей Петра I. А плюсом был интересный рассказ гида. Я смогла погрузиться в историю города, его зданий и известных Петербуржцев.
Маршрут экскурсии грамотно спланирован, увидела известные храмы, дворцы, памятники, площади и много архитектурных шедевров Петербурга.
По окончании экскурсии я отправилась самостоятельно открывать город.
Маршрут экскурсии грамотно спланирован, увидела известные храмы, дворцы, памятники, площади и много архитектурных шедевров Петербурга.
По окончании экскурсии я отправилась самостоятельно открывать город.
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n
Отличный экскурсовод и отличная подача материала.
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Данная обзорная экскурсия позволила ознакомиться со многими достопримечательностями города, о которых до этого не удавалось узнать подробнее и увидеть вживую. Гид Елена в полном объёме рассказала нам о городе во время поездки, слушать его было интересно и нисколько не утомительно.
Автобус был чистым и ухоженным.
Автобус был чистым и ухоженным.
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И
Ездила на Обзорную по городу с посещением музея Кунсткамера. Восторг не описать словами. Гид очень увлекательно, интересно и красиво рассказывал о городе и его истории. Музей Кунсткамера с огромным количеством интересных экспонатов. Имеется приложение для смартфона с полной навигацией по музею и аудиогидом.
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Ю
Прекрасная экскурсия! Интересная неутомительная разнообразная подача материала, прекрасные живые знания города экскурсоводом Натальей. Спасибо!
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