Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Первое знакомство с Северной столицей

Из окон автобуса вы рассмотрите ключевые достопримечательности 🏛️ классического Петербурга: от величественных Ростральных колонн, венчающих Стрелку Васильевского острова, до легендарной летящей перспективы Невского проспекта. Вы увидите шпиль Адмиралтейства, блистательные Сенатскую и Дворцовую площади, Казанский собор и Петропавловскую крепость. Познакомитесь с Медным всадником, а на Университетской набережной перед Академией художеств увидите сфинксов, тысячи лет назад охранявших храм Древнего Египта. И, конечно, услышите об истоках Санкт-Петербурга, о замыслах Петра I при строительстве города и о том, как они были воплощены в жизнь.

Кунсткамера: от этнографии до диковинок

Во второй части экскурсии 🧭 вы посетите первый общедоступный государственный музей 🖼 России, коллекцию для которого собирал лично Петр I. Вы узнаете, какие таинственные явления всегда привлекали любознательного монарха, увидите привезенную Петром из Голландии коллекцию заспиртованных «монстров» и своими глазами убедитесь, что русский царь успел попробовать себя не только в корабельном ремесле, но и в стоматологии. А в этнографических залах вас встретят экспонаты, представляющие культуру и быт народов всех континентов. Вы рассмотрите аутентичные африканские маски и тотемы, подивитесь размеру женской стопы в Древнем Китае и увидите одежды североамериканских аборигенов.

Организационные детали