Ксения проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры

Составить первое впечатление о Северной столице и посетить самый необычный музей города

Ксения
Ксения – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
За один день перед вами предстанут главные достопримечательности 🏛️ Петербурга и интереснейшие экспонаты Кунсткамеры.

Мы проедем по парадным площадям и проспектам города, остановимся у древних сфинксов и полюбуемся Ростральными колоннами.

А затем вы познакомитесь с уникальной коллекцией редкостей, собранной Петром I, и древним бытом разных народов мира.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры

Что вас ожидает

Первое знакомство с Северной столицей
Из окон автобуса вы рассмотрите ключевые достопримечательности 🏛️ классического Петербурга: от величественных Ростральных колонн, венчающих Стрелку Васильевского острова, до легендарной летящей перспективы Невского проспекта. Вы увидите шпиль Адмиралтейства, блистательные Сенатскую и Дворцовую площади, Казанский собор и Петропавловскую крепость. Познакомитесь с Медным всадником, а на Университетской набережной перед Академией художеств увидите сфинксов, тысячи лет назад охранявших храм Древнего Египта. И, конечно, услышите об истоках Санкт-Петербурга, о замыслах Петра I при строительстве города и о том, как они были воплощены в жизнь.

Кунсткамера: от этнографии до диковинок
Во второй части экскурсии 🧭 вы посетите первый общедоступный государственный музей 🖼 России, коллекцию для которого собирал лично Петр I. Вы узнаете, какие таинственные явления всегда привлекали любознательного монарха, увидите привезенную Петром из Голландии коллекцию заспиртованных «монстров» и своими глазами убедитесь, что русский царь успел попробовать себя не только в корабельном ремесле, но и в стоматологии. А в этнографических залах вас встретят экспонаты, представляющие культуру и быт народов всех континентов. Вы рассмотрите аутентичные африканские маски и тотемы, подивитесь размеру женской стопы в Древнем Китае и увидите одежды североамериканских аборигенов.

Организационные детали

  • Во время автобусной обзорной экскурсии предусмотрено несколько остановок и фотопауз: на Сенатской площади, у сфинксов и Академии Художеств (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Билеты в Кунсткамеру включены в стоимость экскурсии
  • Обратите внимание: в данный момент в Петербурге действуют ограничения на экскурсии внутри музеев. До их снятия экскурсия ⛳ по Кунсткамере с гидом невозможна, поэтому гид сопроводит вас в музей, где вы сможете ознакомиться с экспозицией самостоятельно.
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Октябрьская»
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
1 200
3 часа
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
1 600
4.5 часов
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Увидеть самое главное в городе и восхититься роскошными интерьерами особняка

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва