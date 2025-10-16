Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Знакомство с Санкт-Петербургом лучше всего начинать с обзорной экскурсии. Из окна комфортабельного автобуса вы полюбуетесь историческим центром: Исаакиевской и Дворцовой площадями, Петропавловской крепостью, Эрмитажем, храмом Спаса на Крови. А затем посетите один из старейших музеев города — Кунсткамеру.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По городу — на автобусе

У вас будет прекрасная возможность за короткое время познакомиться с историческим центром Северной столицы. Вы увидите:

Исаакиевскую площадь

Строгановский дворец

Дворцовую площадь и Дворцовый мост

Эрмитаж

Казанский собор

Храм Спас на Крови

Петропавловский собор и Петропавловскую крепость

Стрелку Васильевского острова

Медного всадника

Сенатскую площадь

От наших гидов вы услышите множество захватывающих историй о жизни известных петербуржцев разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.

«Кабинет редкостей»

Завершим экскурсию прогулкой по Кунсткамере — одному из старейших музеев Северной столицы. Самая популярная выставка — это, конечно же, коллекция экспонатов с ярко выраженными аномалиями. Она оставляет неизгладимое впечатление в памяти каждого!

Организационные детали