Роза проводит ещё 6 экскурсий

На классической петербургской экскурсии вы проедете по историческому центру, собрав коллекцию его символов. На Невском проспекте, площадях и набережных вам откроется прошлое Петербурга и его жителей. В стоимость включены билеты в Эрмитаж — вы самостоятельно осмотрите его роскошные залы после автобусной части экскурсии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности Петербурга

За короткое время вы составите первое впечатление о Северной столице. По пути гид расскажет о возникновении и развитии города, о его великолепной архитектуре. А также об известных петербуржцах разных эпох — от императоров до литературных персонажей, от полководцев до деятелей искусства.

Вы увидите места-символы Санкт-Петербурга:

Невский проспект и Дворцовую площадь

Храм Спаса на Крови и Казанский собор

Красавицу Неву с панорамой Петропавловской крепости

Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и Кунсткамеру

Исаакиевский собор и Медного всадника на Сенатской площади

Дворцы: Зимний, Мариинский, Строгановский

Свободное время в Эрмитаже

При выборе этого маршрута вы полюбуетесь парадными залами Зимнего дворца, картинной галереей, экспозициями Старого и Нового Эрмитажа, познакомитесь с западноевропейским изобразительным искусством и античными коллекциями.

Экскурсия заканчивается в Эрмитаже.

Организационные детали