Роза проводит ещё 6 экскурсий

На классической петербургской экскурсии вы проедете по историческому центру, собрав коллекцию его символов. На Невском проспекте, площадях и набережных вам откроется прошлое Петербурга и его жителей.
В стоимость включены билеты в Эрмитаж — вы самостоятельно осмотрите его роскошные залы после автобусной части экскурсии.
В стоимость включены билеты в Эрмитаж — вы самостоятельно осмотрите его роскошные залы после автобусной части экскурсии.
Описание экскурсии
Главные достопримечательности Петербурга
За короткое время вы составите первое впечатление о Северной столице. По пути гид расскажет о возникновении и развитии города, о его великолепной архитектуре. А также об известных петербуржцах разных эпох — от императоров до литературных персонажей, от полководцев до деятелей искусства.
Вы увидите места-символы Санкт-Петербурга:
- Невский проспект и Дворцовую площадь
- Храм Спаса на Крови и Казанский собор
- Красавицу Неву с панорамой Петропавловской крепости
- Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и Кунсткамеру
- Исаакиевский собор и Медного всадника на Сенатской площади
- Дворцы: Зимний, Мариинский, Строгановский
Свободное время в Эрмитаже
При выборе этого маршрута вы полюбуетесь парадными залами Зимнего дворца, картинной галереей, экспозициями Старого и Нового Эрмитажа, познакомитесь с западноевропейским изобразительным искусством и античными коллекциями.
Экскурсия заканчивается в Эрмитаже.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, дополнительных трат нет
- Программа состоит из 2 частей: автобусная экскурсия по городу с гидом (1 час) и самостоятельное посещение Эрмитажа (2 часа)
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
во вторник, четверг и субботу в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2950 ₽
|Дети 8-13 лет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|2100 ₽
|Студенты
|2100 ₽
|Иностранцы
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14948 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия 👍🏼
+2
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И
Были в Питере всего 1 день, поэтому выбрали обзорную экскурсию + посещение Эрмитажа чтобы познакомиться с историей города и посетить одни из самых ярких и запоминающихся мест Все понравилось!
В Эрмитаже гуляли около 5 часов! Пожалели, чилиек взяли аудиогид, было бы ещё интереснее
В Эрмитаже гуляли около 5 часов! Пожалели, чилиек взяли аудиогид, было бы ещё интереснее
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Д
Рекомендую всем кто приехал. Всё продумано,пишут,предупреждают, всё грамотно, прогулка отличная,водитель очень аккуратный,команда деликатно относится ко всем. Санкт-Петербург Шикарен.
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Ю
Интересная и объемная экскурсия по городу. Пешком точно бы не прошли. Интересно рассказали. Перед посещением Эрмитажа дали нужные наставления.
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М
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
А еще не разрешайте с едой заходить в автобус, воняло, и начало укачивать, а так все было интересно!
А еще не разрешайте с едой заходить в автобус, воняло, и начало укачивать, а так все было интересно!
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Экскурсия утренняя, хорошо организована, в спокойном темпе, без задержек. Маршрут интересный. Для меня главным было без очереди попасть в Эрмитаж. Я вполне довольна выбором.
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