Роза проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Главные достопримечательности 🏛️ Петербурга

За короткое время вы составите первое впечатление о Северной столице. По пути гид расскажет о возникновении и развитии города, о его великолепной архитектуре. А также об известных петербуржцах разных эпох — от императоров до литературных персонажей, от полководцев до деятелей искусства.

Вы увидите места-символы Санкт-Петербурга:

Невский проспект и Дворцовую площадь

Храм Спаса на Крови и Казанский собор

Красавицу Неву с панорамой Петропавловской крепости

Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и Кунсткамеру

Исаакиевский собор и Медного всадника на Сенатской площади

Дворцы: Аничков, Белосельских-Белозерских, Строгановский

Свободное время в Эрмитаже

При выборе этого маршрута вы полюбуетесь парадными залами Зимнего дворца, картинной галереей, экспозициями Старого и Нового Эрмитажа, познакомитесь с западноевропейским изобразительным искусством и античными коллекциями.

Организационные детали