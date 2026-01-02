Роза проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа

Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
На классической петербургской экскурсии вы проедете по историческому центру, собрав коллекцию его символов. На Невском проспекте, площадях и набережных вам откроется прошлое Петербурга и его жителей.

В стоимость включены билеты в Эрмитаж — вы самостоятельно осмотрите его роскошные залы после автобусной части экскурсии.
4.5
52 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа

Описание экскурсии

Главные достопримечательности Петербурга

За короткое время вы составите первое впечатление о Северной столице. По пути гид расскажет о возникновении и развитии города, о его великолепной архитектуре. А также об известных петербуржцах разных эпох — от императоров до литературных персонажей, от полководцев до деятелей искусства.

Вы увидите места-символы Санкт-Петербурга:

  • Невский проспект и Дворцовую площадь
  • Храм Спаса на Крови и Казанский собор
  • Красавицу Неву с панорамой Петропавловской крепости
  • Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и Кунсткамеру
  • Исаакиевский собор и Медного всадника на Сенатской площади
  • Дворцы: Зимний, Мариинский, Строгановский

Свободное время в Эрмитаже

При выборе этого маршрута вы полюбуетесь парадными залами Зимнего дворца, картинной галереей, экспозициями Старого и Нового Эрмитажа, познакомитесь с западноевропейским изобразительным искусством и античными коллекциями.

Экскурсия заканчивается в Эрмитаже.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, дополнительных трат нет
  • Программа состоит из 2 частей: автобусная экскурсия по городу с гидом (1 час) и самостоятельное посещение Эрмитажа (2 часа)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

во вторник, четверг и субботу в 10:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2950 ₽
Дети 8-13 лет1500 ₽
Дети до 7 лет1000 ₽
Пенсионеры2100 ₽
Студенты2100 ₽
Иностранцы2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14948 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
11
3
3
2
1
4
Анджела
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼+2
Прекрасная экскурсия 👍🏼
Прекрасная экскурсия 👍🏼
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И
Были в Питере всего 1 день, поэтому выбрали обзорную экскурсию + посещение Эрмитажа чтобы познакомиться с историей города и посетить одни из самых ярких и запоминающихся мест Все понравилось!
В Эрмитаже гуляли около 5 часов! Пожалели, чилиек взяли аудиогид, было бы ещё интереснее
Были в Питере всего 1 день, поэтому выбрали обзорную экскурсию + посещение Эрмитажа чтобы познакомиться с
Были в Питере всего 1 день, поэтому выбрали обзорную экскурсию + посещение Эрмитажа чтобы познакомиться с
Были в Питере всего 1 день, поэтому выбрали обзорную экскурсию + посещение Эрмитажа чтобы познакомиться с
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Д
Рекомендую всем кто приехал. Всё продумано,пишут,предупреждают, всё грамотно, прогулка отличная,водитель очень аккуратный,команда деликатно относится ко всем. Санкт-Петербург Шикарен.
Рекомендую всем кто приехал. Всё продумано,пишут,предупреждают, всё грамотно, прогулка отличная,водитель очень аккуратный,команда деликатно относится ко всем.
Рекомендую всем кто приехал. Всё продумано,пишут,предупреждают, всё грамотно, прогулка отличная,водитель очень аккуратный,команда деликатно относится ко всем.
Рекомендую всем кто приехал. Всё продумано,пишут,предупреждают, всё грамотно, прогулка отличная,водитель очень аккуратный,команда деликатно относится ко всем.
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Ю
Интересная и объемная экскурсия по городу. Пешком точно бы не прошли. Интересно рассказали. Перед посещением Эрмитажа дали нужные наставления.
Интересная и объемная экскурсия по городу. Пешком точно бы не прошли. Интересно рассказали. Перед посещением Эрмитажа дали нужные наставления.
Интересная и объемная экскурсия по городу. Пешком точно бы не прошли. Интересно рассказали. Перед посещением Эрмитажа дали нужные наставления.
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М
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
А еще не разрешайте с едой заходить в автобус, воняло, и начало укачивать, а так все было интересно!
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
Хорошо, автобусы бы мыли перед каждой экскурсией, а то окна заляпанные, было бы отлично!
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Вера
Экскурсия утренняя, хорошо организована, в спокойном темпе, без задержек. Маршрут интересный. Для меня главным было без очереди попасть в Эрмитаж. Я вполне довольна выбором.
Экскурсия утренняя, хорошо организована, в спокойном темпе, без задержек. Маршрут интересный. Для меня главным было без
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