Роза проводит ещё 6 экскурсий

Главные достопримечательности 🏛️ Петербурга За короткое время вы составите первое впечатление о Северной столице. По пути гид расскажет о возникновении и развитии города, о его великолепной архитектуре. А также об известных петербуржцах разных эпох — от императоров до литературных персонажей, от полководцев до деятелей искусства.
Вы увидите места-символы Санкт-Петербурга:
Невский проспект и Дворцовую площадь
Храм Спаса на Крови и Казанский собор
Красавицу Неву с панорамой Петропавловской крепости
Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и Кунсткамеру
Исаакиевский собор и Медного всадника на Сенатской площади
Свободное время в Эрмитаже При выборе этого маршрута вы полюбуетесь парадными залами Зимнего дворца, картинной галереей, экспозициями Старого и Нового Эрмитажа, познакомитесь с западноевропейским изобразительным искусством и античными коллекциями.
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, дополнительных трат нет
Программа состоит из 2 частей: автобусная экскурсия ⛳ по городу с гидом (1 час) и самостоятельное посещение Эрмитажа (2 часа)
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Перед началом экскурсии 🧭 вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Гостиный двор
Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!