Роза проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа

Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея

Роза
Роза – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
На классической петербургской экскурсии 🧭 в группе до 40 человек вы проедете по историческому центру, собрав коллекцию его символов.

На Невском проспекте, площадях и набережных вам откроется прошлое Петербурга и его жителей.

В стоимость включены билеты 🎫 в Эрмитаж — вы самостоятельно осмотрите его роскошные залы после автобусной части экскурсии.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа

Что вас ожидает

Главные достопримечательности 🏛️ Петербурга
За короткое время вы составите первое впечатление о Северной столице. По пути гид расскажет о возникновении и развитии города, о его великолепной архитектуре. А также об известных петербуржцах разных эпох — от императоров до литературных персонажей, от полководцев до деятелей искусства.

Вы увидите места-символы Санкт-Петербурга:

  • Невский проспект и Дворцовую площадь
  • Храм Спаса на Крови и Казанский собор
  • Красавицу Неву с панорамой Петропавловской крепости
  • Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и Кунсткамеру
  • Исаакиевский собор и Медного всадника на Сенатской площади
  • Дворцы: Аничков, Белосельских-Белозерских, Строгановский

Свободное время в Эрмитаже
При выборе этого маршрута вы полюбуетесь парадными залами Зимнего дворца, картинной галереей, экспозициями Старого и Нового Эрмитажа, познакомитесь с западноевропейским изобразительным искусством и античными коллекциями.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, дополнительных трат нет
  • Программа состоит из 2 частей: автобусная экскурсия ⛳ по городу с гидом (1 час) и самостоятельное посещение Эрмитажа (2 часа)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии 🧭 вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Гостиный двор
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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