Н Наталья Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.

Н Наталья В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.

Х Хожаинова По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых) Отличная экскурсия. Много познавательного для ребенка. Обязательно буду рекомендовать друзьям.

С Светлана Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд 23 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.

О Оксана По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых) Экскурсия с Ириной была очень познавательная и насыщенная. Приятный человек и отличный рассказчик! Спасибо большое. Однозначно рекомендую.

Е Екатерина Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!

К Кэрри В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде Спасибо Антон Очень приятно

С Светлана Экскурсия в Музей железных дорог России Спасибо большое Наталье за удивительное время на экскурссии, мы получили большое удовольствие, от рассказа, успели посмотреть весь музей. Наталья сделала квест для ребенка и он с удовольствием прошел его! Если вы ищете компетентного, интересного гида с душой- это Наталья! ❤️

О Ольга По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых) Огромное спасибо Ирине! Прекрасный экскурсовод. Очень много интересной информации, ответила на все наши вопросы. Остались довольны)