1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Если вы бронируете билет для школьника, с собой необходимо взять справку из учебного заведения для посадки в ретро-поезд»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов
Начало: У Музея железных дорог России
«Музей железных дорог в Петербурге — самый большой ж/д музей в стране»
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
«Это единственный в России ежедневный поезд на паровой тяге, а его вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса»
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
«Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Начало: Загородный проспект, 52
«И, конечно, разберетесь как строилась первая в России железная дорога»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Ж/д билет на «Ласточку», Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сортавала: от 600 руб»
1 890₽ за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница в 10:30
300₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Начало: Английская наб., 2 Санкт-Петербург, 190000
«Вы узнаете о балете, живописи, железных дорогах — и все это просто гуляя по городу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
- ХХожаинова4 июня 2024Отличная экскурсия. Много познавательного для ребенка. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
- ССветлана31 мая 202423 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
- ООксана30 мая 2024Экскурсия с Ириной была очень познавательная и насыщенная. Приятный человек и отличный рассказчик! Спасибо большое. Однозначно рекомендую.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!
- ККэрри29 мая 2024Спасибо Антон Очень приятно
- ССветлана29 мая 2024Спасибо большое Наталье за удивительное время на экскурссии, мы получили большое удовольствие, от рассказа, успели посмотреть весь музей. Наталья сделала квест для ребенка и он с удовольствием прошел его! Если вы ищете компетентного, интересного гида с душой- это Наталья! ❤️
- ООльга22 мая 2024Огромное спасибо Ирине! Прекрасный экскурсовод. Очень много интересной информации, ответила на все наши вопросы. Остались довольны)
- ИИнна13 мая 2024Однозначно рекомендую данную экскурсию всем, кого интересует история Петербурга. Витебский вокзал шикарен, таит в себе много такого, на что не обращаешь внимание, спеша с/на поезд. Формат аудиогида понравился, скорость указала 1,5
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На поезде»
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