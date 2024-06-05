О поездах и железной дороге

Найдено 8 экскурсий в категории «На поезде» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Если вы бронируете билет для школьника, с собой необходимо взять справку из учебного заведения для посадки в ретро-поезд»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
🚉 На поезде
Индивидуальная
1.5 часа
31 отзыв
По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
Рассмотреть паровоз в разрезе и узнать, почему рельсы были навигацией для самолётов
Начало: У Музея железных дорог России
«Музей железных дорог в Петербурге — самый большой ж/д музей в стране»
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
62 отзыва
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
«Это единственный в России ежедневный поезд на паровой тяге, а его вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса»
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Музей железных дорог России
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
«Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Начало: Загородный проспект, 52
«И, конечно, разберетесь как строилась первая в России железная дорога»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
🚉 На поезде
Групповая
13 часов
26 отзывов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Ж/д билет на «Ласточку», Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сортавала: от 600 руб»
1 890 за человека
Музей Железных дорог России
🚉 На поезде
Групповая
Музей Железных дорог России
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница в 10:30
300 за человека
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Аудиогид
2 часа
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Начало: Английская наб., 2 Санкт-Петербург, 190000
«Вы узнаете о балете, живописи, железных дорогах — и все это просто гуляя по городу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На поезде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
  2. По Музею железных дорог с гидом-историком (для детей и взрослых)
  3. В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
  4. Экскурсия в Музей железных дорог России
  5. Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На поезде" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 300 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 477 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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