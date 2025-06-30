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Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом

Погрузитесь в мир ювелирного искусства с гидом-искусствоведом. Узнайте историю Музея Фаберже и насладитесь коллекцией уникальных экспонатов
Экскурсия по Музею Фаберже предлагает уникальную возможность познакомиться с шедеврами ювелирного искусства.

Посетители узнают об истории особняка Нарышкиных-Шуваловых, полюбоваться полковым серебром и узнать о возникновении фирмы Фаберже. В ходе экскурсии раскрываются секреты императорских подарков и объектов фантазии.

Экскурсия подходит для взрослых и старших школьников, что делает её идеальным выбором для любителей искусства и истории
4.96
86 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры ювелирного искусства
  • 🏛 История особняка Нарышкиных-Шуваловых
  • 👑 Императорские подарки и objets de fantaisie
  • 🖼 Погружение в эпоху импрессионизма и фовизма
  • 📚 Экскурсия с профессиональным гидом-искусствоведом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для посещения «Шедевров Музея Фаберже с гидом-искусствоведом» - июнь, июль и август. В это время Санкт-Петербург радует тёплой погодой и длинными световыми днями, что делает пребывание в городе особенно комфортным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить музей, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, музей остаётся доступным, и вы сможете насладиться его экспозицией в спокойной обстановке.
Сейчас июль — это идеальное время.
Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом
Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом
Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом
Ближайшие даты:
5
июл7
июл8
июл
Время начала: 10:15, 13:00, 15:15, 17:15

Что можно увидеть

  • Музей Фаберже
  • Рыцарский зал
  • Красная гостиная
  • Синяя гостиная
  • Золотая гостиная
  • Аванзал
  • Верхняя буфетная
  • Выставочный зал
  • Готический зал
  • Белая гостиная
  • Голубая гостиная

Описание экскурсии

На парадной лестнице музея вы узнаете историю особняка Нарышкиных-Шуваловых. Почему одного из его владельцев называли «образцовым рогоносцем» и как это прозвище связано с гибелью Пушкина.

В Рыцарском зале поговорим о полковом серебре, терринах и кубках.

Красная гостиная проиллюстрирует тенденции ювелирного искусства 19 века. Здесь же вы узнаете о возникновении фирмы Фаберже.

Синяя гостиная. Вы услышите не только о знаменитых императорских подарках Фаберже, но и о предметах, созданных по заказу других именитых особ, и о массовой продукции к Пасхе.

Золотая гостиная раскроет, что такое кабинетские подарки и objets de fantaisie.

В Аванзале вы познакомитесь с ассортиментом, полюбуетесь сёмужным цветом и цветом mauve.

В Верхней буфетной погрузимся в контекст эпохи — импрессионизм, пуантилизм и фовизм.

В Выставочном зале вспомним о русских художниках — современниках фирмы, а также увидим настольную электрическую лампу производства Фаберже, которая до сих пор исправна.

Готический зал. Вы узнаете, что такое басма, и какие материалы, кроме деревянных досок, могут становиться основой иконы.

В Белой и Голубой гостиных поговорим о русских эмалях. Что такое скань, зернь и как переводится слово «филигранный»? А также обсудим закат фирмы Фаберже.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет — 1200–1300 ₽ за чел. (в зависимости от количества человек)
  • Экскурсия предназначена преимущественно для взрослой аудитории и старших школьников

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1188 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 86 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ирина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Анна)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Анна)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Анна)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Анна)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Анна)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Марина)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Елена)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Елена)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Елена)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Виктория)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ксения)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ксения)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Ксения)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Дмитрий)Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом (Дмитрий)
Ирина
30 июн 2025
Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!
Рекомендую к посещению с экскурсоводом! У нас была мини-группа, потрясающий экскурсовод Лидия, которая с удовольствием делилась своими знаниями,фактами,заряжала позитивом и дарила хорошее настроение!
Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!Роскошный, великолепный, изумительный музей не только для ценителей ювелирного искусства!
Л
29 июн 2025
Большое спасибо экскурсоводу Лидии!!! Было очень интересно и познавательно.
А
26 июн 2025
Экскурсия по музею и изложенный материал Лидией очень прекрасно! Проблема в организации: т. к в твипсторе указана цена только за экскурсионное сопровождение ты не знаешь сколько стоят сами билеты и нужно было дождаться всех! Потом к нам прилипли люди которые были не запланированы(группа дб из 7 человек в итоге больше) хотелось бы более организованного посещения и верного описания изначально!
Экскурсия по музею и изложенный материал Лидией очень прекрасно! Проблема в организации: т. к в твипстореЭкскурсия по музею и изложенный материал Лидией очень прекрасно! Проблема в организации: т. к в твипстореЭкскурсия по музею и изложенный материал Лидией очень прекрасно! Проблема в организации: т. к в твипстореЭкскурсия по музею и изложенный материал Лидией очень прекрасно! Проблема в организации: т. к в твипстореЭкскурсия по музею и изложенный материал Лидией очень прекрасно! Проблема в организации: т. к в твипсторе
Н
25 июн 2025
Экскурсия в Музее Фаберже с экскурсоводом Лидией очень понравилась. Группа была небольшая: трое взрослых и подросток 12 лет. Дочке тоже было интересно, хотя экскурсии не все воспринимает. Переходя от одного экспоната к другому, из одной залы в другую Лидия интересно рассказывала о событиях того времени. Экскурсию однозначно рекомендую, 2 часа прошли на одном дыхании.
Марина
24 июн 2025
Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии) там делать нечего. Посмотреть-да, красиво. Но с самой историей и фактами это в сто крат интереснее 🔥🔥🔥🥰
Всем рекомендую.
Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)Экскурсия была с гидом Лидией - очень интересно. И, если честно, без гида (и именно Лидии)
Е
24 июн 2025
Великолепная Лидия провела экскурсию! Несмотря на свою молодость - великолепный, талантливый и безумно профессиональный человек!!! Всем рекомендую этого гида!!! Очень хорошо знает тему, отвечает на все вопросы, которые на ходу возникают и очень грамотно и интересно рассказывает.
Г
23 июн 2025
Полный восторг, как от гида так и от экспозиции. Фаберже это не только яйца!
О
23 июн 2025
Гид Лидия- замечательная! Всем рекомендую!
Е
21 июн 2025
Спасибо гиду(Лидии)за отличный экскурс, всё очень понравилось.
Спасибо гиду(Лидии)за отличный экскурс, всё очень понравилось.Спасибо гиду(Лидии)за отличный экскурс, всё очень понравилось.Спасибо гиду(Лидии)за отличный экскурс, всё очень понравилось.
А
20 июн 2025
Музей небольшой, но красивый и уютный! Гид Лидия встретила нас уже с билетами и сразу начала рассказывать о музее. Какая же услада для ушей слушать ее грамотную красивую речь! Да, гиды все говорят грамотно, но Лидию слушать было в удовольствие, большой лексический запас. Два часа пролетели не заметно и в конце еще ответила на вопросы. Спасибо за экскурсию, рекомендуем!
О
19 июн 2025
Были на экскурсии с Лидией, она огромная умничка, очень интересно рассказывала, смогла заинтересовать и погрузить во все тонкости истории. Музей замечательный - остались очень довольны посещением. Рекомендую посещение музея с экскурсоводом, хочется не просто посмотреть экспонаты, а узнать о каждом историю и детали, так намного интереснее!
В
19 июн 2025
Были втроем с ребенком 9 лет - все в восторге, много новых фактов о ювелирном деле Царской России ну и экспозиция восторг!
Были втроем с ребенком 9 лет - все в восторге, много новых фактов о ювелирном деле Царской России ну и экспозиция восторг!
А
16 июн 2025
Экскурсия в целом понравилась. Очень приятный экскурсовод, легкое изложение материала.
Почему 4, а не 5 - не все залы обошли, в зале с иконами пришлось подслушать рассказ другого гида, а также в этот приезд в Санкт-Петербург брали 2 экскурсии на Трипстере. Соответственно есть с чем сравнить.
Ксения
16 июн 2025
Потрясающе интересная и логично построенная экскурсия! Однозначно рекомендую посетить музей Фаберже с Лидией: грамотная речь, внимание к деталям, чёткая организация. Спасибо большое за экскурсию, уже посоветовала всем друзьям)
Потрясающе интересная и логично построенная экскурсия! Однозначно рекомендую посетить музей Фаберже с Лидией: грамотная речь, вниманиеПотрясающе интересная и логично построенная экскурсия! Однозначно рекомендую посетить музей Фаберже с Лидией: грамотная речь, вниманиеПотрясающе интересная и логично построенная экскурсия! Однозначно рекомендую посетить музей Фаберже с Лидией: грамотная речь, внимание
Э
15 июн 2025
Лидия прекрасный экскурсовод и очаровательная девушка! 1,5 часа экскурсии по музею Фаберже как на 1 дыхании, не смотря на то, что было достаточно много народу и других групп - удалось получить максимальное количество информации, Лидия также в конце экскурсии ответила на интересующие нас вопросы. Рекомендую!

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