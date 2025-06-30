Сейчас июль — это идеальное время.

Идеальные месяцы для посещения «Шедевров Музея Фаберже с гидом-искусствоведом» - июнь, июль и август. В это время Санкт-Петербург радует тёплой погодой и длинными световыми днями, что делает пребывание в городе особенно комфортным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить музей, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, музей остаётся доступным, и вы сможете насладиться его экспозицией в спокойной обстановке.

Экскурсия по Музею Фаберже предлагает уникальную возможность познакомиться с шедеврами ювелирного искусства. Посетители узнают об истории особняка Нарышкиных-Шуваловых, полюбоваться полковым серебром и узнать о возникновении фирмы Фаберже. В ходе экскурсии раскрываются секреты императорских подарков и объектов фантазии. Экскурсия подходит для взрослых и старших школьников, что делает её идеальным выбором для любителей искусства и истории

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Лидия Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:15, 13:00, 15:15, 17:15

Описание экскурсии

На парадной лестнице музея вы узнаете историю особняка Нарышкиных-Шуваловых. Почему одного из его владельцев называли «образцовым рогоносцем» и как это прозвище связано с гибелью Пушкина.

В Рыцарском зале поговорим о полковом серебре, терринах и кубках.

Красная гостиная проиллюстрирует тенденции ювелирного искусства 19 века. Здесь же вы узнаете о возникновении фирмы Фаберже.

Синяя гостиная. Вы услышите не только о знаменитых императорских подарках Фаберже, но и о предметах, созданных по заказу других именитых особ, и о массовой продукции к Пасхе.

Золотая гостиная раскроет, что такое кабинетские подарки и objets de fantaisie.

В Аванзале вы познакомитесь с ассортиментом, полюбуетесь сёмужным цветом и цветом mauve.

В Верхней буфетной погрузимся в контекст эпохи — импрессионизм, пуантилизм и фовизм.

В Выставочном зале вспомним о русских художниках — современниках фирмы, а также увидим настольную электрическую лампу производства Фаберже, которая до сих пор исправна.

Готический зал. Вы узнаете, что такое басма, и какие материалы, кроме деревянных досок, могут становиться основой иконы.

В Белой и Голубой гостиных поговорим о русских эмалях. Что такое скань, зернь и как переводится слово «филигранный»? А также обсудим закат фирмы Фаберже.

Организационные детали