Посетители узнают об истории особняка Нарышкиных-Шуваловых, полюбоваться полковым серебром и узнать о возникновении фирмы Фаберже. В ходе экскурсии раскрываются секреты императорских подарков и объектов фантазии.
Экскурсия подходит для взрослых и старших школьников, что делает её идеальным выбором для любителей искусства и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные шедевры ювелирного искусства
- 🏛 История особняка Нарышкиных-Шуваловых
- 👑 Императорские подарки и objets de fantaisie
- 🖼 Погружение в эпоху импрессионизма и фовизма
- 📚 Экскурсия с профессиональным гидом-искусствоведом
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Музей Фаберже
- Рыцарский зал
- Красная гостиная
- Синяя гостиная
- Золотая гостиная
- Аванзал
- Верхняя буфетная
- Выставочный зал
- Готический зал
- Белая гостиная
- Голубая гостиная
Описание экскурсии
На парадной лестнице музея вы узнаете историю особняка Нарышкиных-Шуваловых. Почему одного из его владельцев называли «образцовым рогоносцем» и как это прозвище связано с гибелью Пушкина.
В Рыцарском зале поговорим о полковом серебре, терринах и кубках.
Красная гостиная проиллюстрирует тенденции ювелирного искусства 19 века. Здесь же вы узнаете о возникновении фирмы Фаберже.
Синяя гостиная. Вы услышите не только о знаменитых императорских подарках Фаберже, но и о предметах, созданных по заказу других именитых особ, и о массовой продукции к Пасхе.
Золотая гостиная раскроет, что такое кабинетские подарки и objets de fantaisie.
В Аванзале вы познакомитесь с ассортиментом, полюбуетесь сёмужным цветом и цветом mauve.
В Верхней буфетной погрузимся в контекст эпохи — импрессионизм, пуантилизм и фовизм.
В Выставочном зале вспомним о русских художниках — современниках фирмы, а также увидим настольную электрическую лампу производства Фаберже, которая до сих пор исправна.
Готический зал. Вы узнаете, что такое басма, и какие материалы, кроме деревянных досок, могут становиться основой иконы.
В Белой и Голубой гостиных поговорим о русских эмалях. Что такое скань, зернь и как переводится слово «филигранный»? А также обсудим закат фирмы Фаберже.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет — 1200–1300 ₽ за чел. (в зависимости от количества человек)
- Экскурсия предназначена преимущественно для взрослой аудитории и старших школьников
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1188 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Рекомендую к посещению с экскурсоводом! У нас была мини-группа, потрясающий экскурсовод Лидия, которая с удовольствием делилась своими знаниями,фактами,заряжала позитивом и дарила хорошее настроение!
Всем рекомендую.
Почему 4, а не 5 - не все залы обошли, в зале с иконами пришлось подслушать рассказ другого гида, а также в этот приезд в Санкт-Петербург брали 2 экскурсии на Трипстере. Соответственно есть с чем сравнить.