Экскурсия во дворец сестры Николая второго Редкая возможность заглянуть в закрытое историческое пространство и почувствовать атмосферу дореволюционной роскоши! Одно из самых необычных зданий Литейной части известно, как особняк князей Барятинских, а также как Дворец великой княгини Ольги Александровны. Он уникален тем, что в этом районе Санкт-Петербурга является единственной резиденцией, принадлежавшей царской семье. С 1837 года особняк принадлежал княжеской семье Барятинских – представителям старейшего аристократического рода России, который корнями уходил к легендарным Рюриковичам. Несколько поколений Барятинских успело смениться за 60 лет владения особняком. И в конце 19 века дворец стал свадебным подарком императора Николая II сестре Ольге и принцу Петру Ольденбургскому. Вы узнаете ответы на вопросы:

почему родственница Барятинских не стала супругой Александра III?

почему Великая княгиня Ольга Александровна не считала себя женой принца Ольденбургского? Экскурсанты смогут заглянуть в дом, который с улицы Чайковского кажется не таким большим, но внутри занимает не один десяток метров. И уже в самом особняке услышать от экскурсовода и увидеть сами, как менялась архитектура и ее стиль при смене хозяев. Важная информация:.

почему Великая княгиня Ольга Александровна не считала себя женой принца Ольденбургского? Экскурсанты смогут заглянуть в дом, который с улицы Чайковского кажется не таким большим, но внутри занимает не один десяток метров. И уже в самом особняке услышать от экскурсовода и увидеть сами, как менялась архитектура и ее стиль при смене хозяев. Важная информация:.

• почему Великая княгиня Ольга Александровна не считала себя женой принца Ольденбургского? Экскурсанты смогут заглянуть в дом, который с улицы Чайковского кажется не таким большим, но внутри занимает не один десяток метров. И уже в самом особняке услышать от экскурсовода и увидеть сами, как менялась архитектура и ее стиль при смене хозяев. Важная информация: