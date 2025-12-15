Во время экскурсии вы посетите уникальный особняк Барятинских — единственную в этом районе резиденцию, принадлежавшую царской семье и ставшую свадебным подарком великой княгине Ольге Александровне.
Вы узнаете историю смены владельцев: от Апрелевых до князей Барятинских, разберётесь в судьбе Ольги и её браке с принцем. Наш гид проведет вас через великолепные залы дворца и раскроет его тайны.
Описание экскурсии
Экскурсия во дворец сестры Николая второго Редкая возможность заглянуть в закрытое историческое пространство и почувствовать атмосферу дореволюционной роскоши! Одно из самых необычных зданий Литейной части известно, как особняк князей Барятинских, а также как Дворец великой княгини Ольги Александровны. Он уникален тем, что в этом районе Санкт-Петербурга является единственной резиденцией, принадлежавшей царской семье. С 1837 года особняк принадлежал княжеской семье Барятинских – представителям старейшего аристократического рода России, который корнями уходил к легендарным Рюриковичам. Несколько поколений Барятинских успело смениться за 60 лет владения особняком. И в конце 19 века дворец стал свадебным подарком императора Николая II сестре Ольге и принцу Петру Ольденбургскому. Вы узнаете ответы на вопросы:
почему родственница Барятинских не стала супругой Александра III?
почему Великая княгиня Ольга Александровна не считала себя женой принца Ольденбургского? Экскурсанты смогут заглянуть в дом, который с улицы Чайковского кажется не таким большим, но внутри занимает не один десяток метров. И уже в самом особняке услышать от экскурсовода и увидеть сами, как менялась архитектура и ее стиль при смене хозяев. Важная информация:.
- В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.
- При входе на объект необходимо надеть бахилы (выдаются сопровождающим).
- Продолжительность 1 час 15-30 мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Интерьеры, которые вы увидите в особняке:
- Парадная лестница с оригинальным торшером
- Дубовая гостиная: резьба по дереву, камин, люстры XIX века
- Готическая гостиная и Парадная столовая с озорными грифончиками
- Театральный зал в стиле необарокко, где играла сама княгиня
Что включено
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Чайковского, 46
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
- При входе на объект необходимо надеть бахилы (выдаются сопровождающим)
- Продолжительность 1 час 15-30 мин
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
