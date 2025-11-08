Что вас ожидает: Возведение элегантного, грациозного палаццо на Дворцовой набережной относится к 19 веку. В течение семи лет над проектом резиденции Великого князя трудился архитектор А. И. Резанов.

Строительство дворца официально завершилось ко дню бракосочетания князя Владимира Александровича с герцогиней Марией Павловной. Дом быстро стал центром светской жизни Петербурга. Здесь организовывались светские рауты, музыкальные вечера и тожественные приемы. На авторской экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича мы с вами посетим парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи. А заботливый гид расскажет об истории дворца и его знаменитых обитателях.