Всего в шаге от Эрмитажа, но вдали от туристических толп, располагается Владимирский дворец — шедевр архитектора Резанова, созданный для великого князя Владимира Александровича, сына Александра II.
Дворец напоминает флорентийское палаццо, где смешались стили Ренессанса, готики и мавританской экзотики. И самое главное — здание пережило революции и войны, сохранив интерьеры практически нетронутыми.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Возведение элегантного, грациозного палаццо на Дворцовой набережной относится к 19 веку. В течение семи лет над проектом резиденции Великого князя трудился архитектор А. И. Резанов.
Строительство дворца официально завершилось ко дню бракосочетания князя Владимира Александровича с герцогиней Марией Павловной. Дом быстро стал центром светской жизни Петербурга. Здесь организовывались светские рауты, музыкальные вечера и тожественные приемы. На авторской экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича мы с вами посетим парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи. А заботливый гид расскажет об истории дворца и его знаменитых обитателях.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мраморная парадная лестница
- Малиновая гостиная
- Золотая гостиная с роялем
- Банкетный зал с картинами Верещагина
Что включено
- Посещение дворца Великого князя Владимира Александровича
- Сопровождение группы доброжелательным гидом
- Рассказ гида об истории дворца
- Возможность сделать крутые снимки или записать видео
- Незабываемые эмоции и впечатления
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая набережная, 26
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 441 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Савельева
8 ноя 2025
Замечательная экскурсия, шикарные виды, подлинные интерьеры! Очень интересный рассказ экскурсовода Анастасии, хорошо и профессионально, с приятным голосом. Всем советую посетить Владимирский дворец!
Е
Екатерина
8 ноя 2025
Удивительной красоты дворец! Сохраненный до наших времён в первозданном виде!
Очень понравился рассказ экскурсовода!
Было достаточно времени для фотографирования
И
Инна
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась, очень информативно, много исторических фактов, которых не знал
Рекомендую
Н
Наталия
6 ноя 2025
Дворец очень красивый! Интерьеры просто потрясающие!
Но количество экскурсий зашкаливает. Бесконечный людской поток. Поэтому просят скорее переходить из зала в зал и огромная очередь в гардеробе
И
Ирина
6 ноя 2025
Интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, интересный,живой рассказ о жизни обитателей дворца. Всё очень понравилось
В
Виктория
6 ноя 2025
Все понравилось, экскурсия даже дольше часа была. Интересно экскурсовод рассказывал, отвечал на вопросы. Хорошо, что была возможность сидеть на коврах
О
Оксана
6 ноя 2025
Впечатление от экскурсии замечательное! Экскурсовод Марина - выше всяких похвал! Сотрудники музея очень предупредительные, помогают сориентироваться по месту и по времени! Вспоминаем с большим удовольствием! Спасибо! Некрасова Оксана Васильевна
Н
Наталья
5 ноя 2025
Прекрасный дворец! Экскурсия очень понравилась.
Н
Наталья
4 ноя 2025
Прекрасная познавательная экскурсия. Великолепные интерьеры. Отдельное спасибо экскурсоводу Полине за интересный рассказ и профессионализм
Е
Елена
3 ноя 2025
Увидели такое великолепие! Очень интересный и познавательный рассказ гида. сохранены уникальные вещи и воспоминания о хозяевах этого "дома для двоих" советую заглянуть сюда на огонек. Маленький плюс во многих залах можно присесть. Только цены высоковаты, можно было бы детям и пенсионерам увеличить скидку.
Л
Людмила
3 ноя 2025
Н
Наталия
2 ноя 2025
Отличная экскурсия.
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Интересная,познавательная экскурсия! удивительно,что удалось сохранить красоту! непременно порекомендую знакомым посетить Владимирский дворец. в студенческие годы иногда обедали в столовой Дома учёных. и не подозревали,что рядом такое чудо!
О
Ольга
2 ноя 2025
О
Ольга
1 ноя 2025
Очень интересно было окунуться в ту эпоху, нам очень повезло с экскурсоводом
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
