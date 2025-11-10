Мои заказы

Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя

Увидеть уникальные интерьеры и узнать, как особняк превратился в Дом учёных
Наша экскурсия — шанс погрузиться в атмосферу императорского Петербурга и услышать о прошлом дворца. Большинство его помещений сохранили своё историческое убранство с конца 19 века. Здесь всё по-настоящему — лепнина, мебель, интерьеры и вид из окон. Это не реконструкция, а подлинная прогулка по времени.
4.9
27 отзывов
Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя© Алексей
Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя© Алексей
Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя© Алексей
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Фасад дворца — гербы, чугунные драконы и изысканный декор встретят вас у парадного входа.
  • Парадную лестницу — белый каррарский мрамор, китайские вазы ростом с человека и ощущение королевского приёма.
  • Малиновую гостиную с панорамным видом на Неву и Петропавловскую крепость.
  • Личные покои великого князя и библиотеку с книгами на разных языках и атмосферой уединённой роскоши.
  • Большую столовую — русский стиль, картины Верещагина и дубовая мебель с ручной резьбой.
  • Зелёную гостиную — опочивальню Марии Павловны, жены владельца дворца.

Вы узнаете:

  • Как жила великокняжеская семья и какие события происходили в этих стенах.
  • Почему дворец стал Домом учёных и как его история продолжила развиваться в 20 веке.
  • Как удалось сохранить фасады и залы практически без изменений со времён Романовых.

Организационные детали

  • Программа подходит взрослым и детям от 5 лет.
  • Участникам экскурсии доступен вход в личные апартаменты великокняжеской семьи и парадные залы.
  • По правилам дворца вести фото- и видеосъёмку можно осуществлять только на телефоны и планшеты.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1797 ₽
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 71209 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Жанна)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Ольга)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Наталья)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Наталья)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Наталья)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Наталья)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Наталья)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Наталья)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Наталья)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Эльвира)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Эльвира)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Эльвира)Владимирский дворец: тайны и роскошь владений великого князя (Эльвира)
Т
Тамара
10 ноя 2025
Мы в восторге от экскурсии
N
Natalia
8 ноя 2025
Очень красивое место! Экскурсовод невероятно интересно рассказывала, приятно было слушать, все время держала внимание слушателей. Большое спасибо!
П
Павел
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия! У нас была замечательная гид Марина. Мы узнали про историю дома и его жителей, интерьеры и артефакты. Здесь избыточная роскошь, даже вид с окон роскошный. Всем рекомендуем!
Е
Екатерина
28 окт 2025
Сразу оговорюсь, что оцениваю лишь организацию данной экскурсии, так как Алексей здесь выступает лишь посредником (саму экскурсию ведут исключительно местные экскурсоводы). Начало экскурсии было заявлено в 11.30, я, чувствуя, что
читать дальше

опаздываю, заранее позвонила Алексею предупредить, но трубку никто не брал. В 11.32 была на месте, но группа ушла, а организатора от Алексея на месте не было!! Что делать, не понятно. Звонила, но не дозвонилась, бегала искала хоть кого-то от команды. В итоге, представитель пришел в 11.38, у него ни списка, ни фамилий записавшихся. Я оплатила и только потом присоединилась к группе. Понимаю, что 8 минут не много, и, в целом, вина моя, что опоздала, но в чем тогда суть организации, если никому в случае чего не дозвониться, никто не ждёт и ничего не знает. Это при том, что через Алексея экскурсия в 1,5 раза дороже, чем через официальный сайт (на мою дату мест уже не было, поэтому решила взять здесь).

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за подробное описание ситуации!

Экскурсия начинается по расписанию, чтобы не задерживать гостей, пришедших вовремя. В случае небольшого опоздания
читать дальше

сопровождающий всегда помогает присоединиться к группе, как это произошло и у вас.

Нас выбирают, поскольку у нас:

- Чёткий регламент: фиксированное время сбора и отправления.
- Местные гиды, которые не пересказывают энциклопедию, а показывают места как есть.
- Продуманная логистика: присоединение опоздавших на первой точке и понятные инструкции в билете.
- Поддержка площадки: безопасная оплата, уведомления, помощь с переносами/доступными слотами - отсюда и возможная разница в цене между разными каналами продажи.

Если есть риск задержки или хочется гибкости по времени, то вам больше подойдет индивидуальный формат. Там будет оптимальный для вас старт, личный темп, дополнительные паузы для фото.

Наша задача - уважать время всех гостей и обеспечивать сильную содержательную часть, ради которой люди и приходят к нам.

Н
Нелли
27 окт 2025
Красивое место и очень интересный рассказ!
Спасибо организаторам!
А
Авхукова
26 окт 2025
Изумительный дворец, сохранились интерьеры, даже и мебель в некоторых комнатах, редкие зеркала и потолки. Смешение стилей: рококо и барокко. Рекомендую!!! Отличный экскурсовод, любит свою работу.
И
Ирина
19 окт 2025
Экскурсия очень интересная. Я многократно бывала в Петербурге и, казалось бы, знала все достопримечательности. В это раз хотелось посмотреть что-то неизвестное. И оказалось, что прямо рядом с Зимним Дворцом расположен Дом ученых, занимающий здание дворца великого князя Владимира Александровича. Дворец компактный. сохранились многие интерьеры. экскурсовод рассказывал очень увлекательно. Спасибо! Рекомендую всем, приехавшим в Санкт-Петербург уже не в первый раз.
Жанна
Жанна
16 окт 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.
Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.
О
Ольга
3 окт 2025
Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом! Чудесные интерьеры, подлинные экспонаты! Спасибо за возможность увидеть такую красоту!
Ольга
Ольга
3 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про сам дворец и про его хозяев.
Сам дворец это, конечно, роскошь, красота.
Всем, кто ещё не был, обязательно советую.
Очень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про самОчень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про сам
Н
Наталья
28 сен 2025
Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.
Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.
Инна
Инна
25 сен 2025
Было здорово, красиво и познавательно. И спасибо М. А. Горькому за то, что в такое неординароное время для России способставовал сохранению истории.
Т
Татьяна
25 сен 2025
Прекрасный экскурсовод и великолепный дворец. Спасибо организаторам!
Э
Эльвира
20 сен 2025
Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!
Очень понравилось и всем знакомым и друзьям рекомендовала 😁
Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!
Е
Евгения
12 сен 2025
Спасибо большое, очень информативно и интересно. Много раз была в Петербурге, а в этом дворце впервые. Экскурсовод любит свою работу, рассказывает захватывающе и с душой, это чувствуется. 👍🌹Дворец великолепный!

