Наша экскурсия — шанс погрузиться в атмосферу императорского Петербурга и услышать о прошлом дворца. Большинство его помещений сохранили своё историческое убранство с конца 19 века. Здесь всё по-настоящему — лепнина, мебель, интерьеры и вид из окон. Это не реконструкция, а подлинная прогулка по времени.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Фасад дворца — гербы, чугунные драконы и изысканный декор встретят вас у парадного входа.
- Парадную лестницу — белый каррарский мрамор, китайские вазы ростом с человека и ощущение королевского приёма.
- Малиновую гостиную с панорамным видом на Неву и Петропавловскую крепость.
- Личные покои великого князя и библиотеку с книгами на разных языках и атмосферой уединённой роскоши.
- Большую столовую — русский стиль, картины Верещагина и дубовая мебель с ручной резьбой.
- Зелёную гостиную — опочивальню Марии Павловны, жены владельца дворца.
Вы узнаете:
- Как жила великокняжеская семья и какие события происходили в этих стенах.
- Почему дворец стал Домом учёных и как его история продолжила развиваться в 20 веке.
- Как удалось сохранить фасады и залы практически без изменений со времён Романовых.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям от 5 лет.
- Участникам экскурсии доступен вход в личные апартаменты великокняжеской семьи и парадные залы.
- По правилам дворца вести фото- и видеосъёмку можно осуществлять только на телефоны и планшеты.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1797 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 71209 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Тамара
10 ноя 2025
Мы в восторге от экскурсии
N
Natalia
8 ноя 2025
Очень красивое место! Экскурсовод невероятно интересно рассказывала, приятно было слушать, все время держала внимание слушателей. Большое спасибо!
П
Павел
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия! У нас была замечательная гид Марина. Мы узнали про историю дома и его жителей, интерьеры и артефакты. Здесь избыточная роскошь, даже вид с окон роскошный. Всем рекомендуем!
Е
Екатерина
28 окт 2025
Сразу оговорюсь, что оцениваю лишь организацию данной экскурсии, так как Алексей здесь выступает лишь посредником (саму экскурсию ведут исключительно местные экскурсоводы). Начало экскурсии было заявлено в 11.30, я, чувствуя, что
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за подробное описание ситуации!
Экскурсия начинается по расписанию, чтобы не задерживать гостей, пришедших вовремя. В случае небольшого опоздания
Экскурсия начинается по расписанию, чтобы не задерживать гостей, пришедших вовремя. В случае небольшого опоздания
Н
Нелли
27 окт 2025
Красивое место и очень интересный рассказ!
Спасибо организаторам!
Спасибо организаторам!
А
Авхукова
26 окт 2025
Изумительный дворец, сохранились интерьеры, даже и мебель в некоторых комнатах, редкие зеркала и потолки. Смешение стилей: рококо и барокко. Рекомендую!!! Отличный экскурсовод, любит свою работу.
И
Ирина
19 окт 2025
Экскурсия очень интересная. Я многократно бывала в Петербурге и, казалось бы, знала все достопримечательности. В это раз хотелось посмотреть что-то неизвестное. И оказалось, что прямо рядом с Зимним Дворцом расположен Дом ученых, занимающий здание дворца великого князя Владимира Александровича. Дворец компактный. сохранились многие интерьеры. экскурсовод рассказывал очень увлекательно. Спасибо! Рекомендую всем, приехавшим в Санкт-Петербург уже не в первый раз.
Жанна
16 окт 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Красивый дворец с шикарными интерьерами. Гид работала профессионально. Хорошая локация для фотосессий. Рекомендую.
О
Ольга
3 окт 2025
Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом! Чудесные интерьеры, подлинные экспонаты! Спасибо за возможность увидеть такую красоту!
Ольга
3 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Ирина Эдуардовна замечательно рассказывала. Энтузиаст своего дела. Очень интересно рассказала и про сам дворец и про его хозяев.
Сам дворец это, конечно, роскошь, красота.
Всем, кто ещё не был, обязательно советую.
Сам дворец это, конечно, роскошь, красота.
Всем, кто ещё не был, обязательно советую.
Н
Наталья
28 сен 2025
Замечательная экскурсия в Владимирский дворец. Очень интересно преподнесен материал, легко было слушать. Очень красивый внутри.
Инна
25 сен 2025
Было здорово, красиво и познавательно. И спасибо М. А. Горькому за то, что в такое неординароное время для России способставовал сохранению истории.
Т
Татьяна
25 сен 2025
Прекрасный экскурсовод и великолепный дворец. Спасибо организаторам!
Э
Эльвира
20 сен 2025
Коротко, доступно и увлекательно! Благодарю за экскурсию гида! Донесла до каждого историю дворца, отвечала на каждый вопрос, умничка!
Очень понравилось и всем знакомым и друзьям рекомендовала 😁
Очень понравилось и всем знакомым и друзьям рекомендовала 😁
Е
Евгения
12 сен 2025
Спасибо большое, очень информативно и интересно. Много раз была в Петербурге, а в этом дворце впервые. Экскурсовод любит свою работу, рассказывает захватывающе и с душой, это чувствуется. 👍🌹Дворец великолепный!
