опаздываю, заранее позвонила Алексею предупредить, но трубку никто не брал. В 11.32 была на месте, но группа ушла, а организатора от Алексея на месте не было!! Что делать, не понятно. Звонила, но не дозвонилась, бегала искала хоть кого-то от команды. В итоге, представитель пришел в 11.38, у него ни списка, ни фамилий записавшихся. Я оплатила и только потом присоединилась к группе. Понимаю, что 8 минут не много, и, в целом, вина моя, что опоздала, но в чем тогда суть организации, если никому в случае чего не дозвониться, никто не ждёт и ничего не знает. Это при том, что через Алексея экскурсия в 1,5 раза дороже, чем через официальный сайт (на мою дату мест уже не было, поэтому решила взять здесь).