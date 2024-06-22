Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию в Особняк Брусницыных — скрытую жемчужину Санкт-Петербурга и памятник архитектуры в стиле эклектики.
Узнайте историю семьи Брусницыных, чье кожевенное производство принесло им богатство и влияние, и исследуйте здание, которое пережило национализацию и было заброшено в наши дни.
Узнайте историю семьи Брусницыных, чье кожевенное производство принесло им богатство и влияние, и исследуйте здание, которое пережило национализацию и было заброшено в наши дни.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 13:00, 14:30
Описание экскурсии
Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию в Особняк Брусницыных — скрытую жемчужину Санкт-Петербурга, памятник архитектуры в стиле эклектики! Мало кто знает, что в самом центре города находится с виду ничем не примечательное здание, которое внутри является настоящим историческим сокровищем. Этот особняк был домом для элиты времен Царской России и хранит множество интересных историй. В 1844 году в Петербург приехал Николай Мокеевич Брусницын, неграмотный, но предприимчивый крестьянин, который приобрел небольшое кожевенное производство и быстро разбогател. Позже его сыновья построили здесь богадельню, где жили старики и дети, обучавшиеся и работавшие на кожевенном заводе по достижению 14 лет. Во время революции завод был национализирован, а особняк передан заводу для административных нужд. В наши дни это здание заброшено и редко открыто для посетителей. Наша экскурсия — уникальная возможность проникнуть в историю этого места. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше об эпохе, людях и событиях, связанных с Особняком Брусницыных. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте для себя малоизвестные страницы истории Санкт-Петербурга! Важная информация: Для того чтобы посетить особняк, требуется соблюдать ряд мер безопасности:
- Вход в здание ограничен для лиц, имеющих ограниченные возможности и не достигших 12-летнего возраста.
- В процессе экскурсии каждому участнику предоставляется защитный шлем, который обязательно необходимо надеть. Также рекомендуется выбрать комфортную одежду и обувь.
- Необходимо иметь в виду, что в здании отсутствуют уборные.
согласно календарю:суббота или воскресенье
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия д. 27
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю:суббота или воскресенье
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Для того чтобы посетить особняк, требуется соблюдать ряд мер безопасности. Вход в здание ограничен для лиц, имеющих ограниченные возможности и не достигших 12-летнего возраста. В процессе экскурсии каждому участнику предоставляется защитный шлем, который обязательно необходимо надеть. Также рекомендуется выбрать комфортную одежду и обувь. Несчастные случаи возможны, поэтому организаторы несут ответственность только в рамках разумного. Однако, не следует слишком серьезно относиться к нашим предупреждениям - мы просто хотим привлечь ваше внимание и сделать экскурсию более увлекательной. Приглашаем Вас в гости на познавательную экскурсию, которая обязательно заинтригует и удивит Вас
- Необходимо иметь в виду, что в здании отсутствуют уборные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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