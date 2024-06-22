Вход в здание ограничен для лиц, имеющих ограниченные возможности и не достигших 12-летнего возраста.

В процессе экскурсии каждому участнику предоставляется защитный шлем, который обязательно необходимо надеть. Также рекомендуется выбрать комфортную одежду и обувь.

Необходимо иметь в виду, что в здании отсутствуют уборные.

Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию в Особняк Брусницыных — скрытую жемчужину Санкт-Петербурга, памятник архитектуры в стиле эклектики! Мало кто знает, что в самом центре города находится с виду ничем не примечательное здание, которое внутри является настоящим историческим сокровищем. Этот особняк был домом для элиты времен Царской России и хранит множество интересных историй. В 1844 году в Петербург приехал Николай Мокеевич Брусницын, неграмотный, но предприимчивый крестьянин, который приобрел небольшое кожевенное производство и быстро разбогател. Позже его сыновья построили здесь богадельню, где жили старики и дети, обучавшиеся и работавшие на кожевенном заводе по достижению 14 лет. Во время революции завод был национализирован, а особняк передан заводу для административных нужд. В наши дни это здание заброшено и редко открыто для посетителей. Наша экскурсия — уникальная возможность проникнуть в историю этого места. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше об эпохе, людях и событиях, связанных с Особняком Брусницыных. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте для себя малоизвестные страницы истории Санкт-Петербурга! Важная информация: Для того чтобы посетить особняк, требуется соблюдать ряд мер безопасности: