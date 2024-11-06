Особняк на Кожевенной линии перешёл в руки династии Брусницыных в 1844 году, когда его приобрёл предприимчивый крестьянин из Тверской губернии. Спустя 40 лет архитектор Анатолий Ковшаров создаст здесь причудливые интерьеры в стиле эклектика. Они сохранились до наших дней.
Именно их вы и рассмотрите на экскурсии под рассказы гида об интересной судьбе особняка и его владельцев.
Именно их вы и рассмотрите на экскурсии под рассказы гида об интересной судьбе особняка и его владельцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Великолепный Белый танцевальный зал с богато украшенным потолком
- Парадную столовую, оформленную в стиле Позднего Возрождения
- Курительную комнату в мавританском стиле
- Гостиную в стиле рококо с уцелевшим штофом конца 19 века
- Роскошную парадную лестницу
- Воздушный Зимний сад
- Раритетную английскую фаянсовую раковину в санузле 18 века, чудом сохранившуюся в особняке
- Старинный встроенный сейф фирмы Сан-Галли, который до 2017 года был спрятан в стенах здания
Гид познакомит с историей особняка и расскажет подробнее об одном из его хозяев — Николае Николаевиче Брусницыне, купце первой гильдии, статском советнике и владельце крупнейшего в стране кожевенного завода.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Всем участникам экскурсии в обязательном порядке будут выдаваться каски
- Экскурсия не подходит для детей младше 12 лет и людей с ограниченными возможностями
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 16:00, 17:30 и 19:00, в среду в 12:00, 13:30 и 15:00, в пятницу в 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30, в субботу в 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 12:30, 14:00, 16:00 и 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, 17:30 и 19:00, в среду в 12:00, 13:30 и 15:00, в пятницу в 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30, в субботу в 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 12:30, 14:00, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 5059 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.Задать вопрос
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