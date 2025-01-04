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Особняк Брусницыных

Побывать в роскошных интерьерах архитектурной жемчужины Санкт-Петербурга
Особняк Брусницыных привлекает не только роскошным интерьером, но и богатейшей историей, связанной с его хозяевами.

В его стенах вы словно погрузитесь в далёкие бурные времена и откроете неизведанные страницы забытых дней.

Услышите знакомые имена и поймёте, каким образом здесь пересекались судьбы нескольких поколений выдающихся дворянских родов.
4.5
2 отзыва
Особняк Брусницыных
Особняк Брусницыных
Особняк Брусницыных
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 11:00, 12:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Среди великого множества петербургских особняков дом купцов Брусницыных (надо сказать, не самых известных и богатых) занимает особое место. Здесь можно увидеть подлинные интерьеры, которые ни разу не подвергались реставрации! А ещё внимательно изучить:

  • архитектурные особенности особняка
  • сочетание элементов барокко и ренессанса.
  • роскошные лепные украшения
  • старинные каминные залы
  • художественные росписи на потолках и стенах

Несмотря на многочисленные потери и переделки, помещения особняка сохранили оригинальные интерьеры. Большая часть внутренней отделки, кроме обоев, дошла до наших дней практически без изменений — даже оконные рамы, мраморные подоконники и настенные панно из тончайшего шёлка.

Эти и другие детали архитектуры лучше любых слов расскажут о вкусах и представлениях о красоте, бытовавших среди дворян. А гид дополнит картину увлекательными историями о жизни в особняке, его владельцах и событиях, которые происходили в его стенах. Некоторые легенды и слухи, связанные с этим местом, добавят интриги — приготовьтесь удивляться!

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости. Оставшуюся сумму нужно оплатить сразу после эного переводом или по ссылке, которую мы отправим вам в переписке
  • Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 72 часа до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Возраст строго 12+
  • В будние дни в основном малые группы (в праздники и выходные строго до 15 человек)
  • Длительность экскурсии примерно 1 час

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Д
4 янв 2025
хочется видеть это место отреставрированным
Анна
Анна
Ответ организатора:
Ценный комментарий, спасибо)
В
26 дек 2024
Честно говоря, я еще в детстве мечтала попасть в этот особняк, расположенный не в престижных районах Петербурга, а в самой что ни на есть промзоне (да, в советские времена кожевенное
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производство там было, и запах был соответствующий). Добралась только сейчас. Ощущения волшебные. Сохранившиеся интерьеры чем-то напоминают особняк Кельха - тут тоже каждое из помещений оформлено в другом стиле, но, естественно, лишены того лоска, которые присуще Дому Юриста - и это придает им некое особое очарование "заброшки". Да, там еще многое надо приводить в порядок. Но чувствуется, что команда, которая сейчас этим особняком занимается, действительно его любит. И эта увлеченность тоже привносит свое очарование. В общем, рекомендую)))

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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