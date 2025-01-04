Среди великого множества петербургских особняков дом купцов Брусницыных (надо сказать, не самых известных и богатых) занимает особое место. Здесь можно увидеть подлинные интерьеры, которые ни разу не подвергались реставрации! А ещё внимательно изучить:
архитектурные особенности особняка
сочетание элементов барокко и ренессанса.
роскошные лепные украшения
старинные каминные залы
художественные росписи на потолках и стенах
Несмотря на многочисленные потери и переделки, помещения особняка сохранили оригинальные интерьеры. Большая часть внутренней отделки, кроме обоев, дошла до наших дней практически без изменений — даже оконные рамы, мраморные подоконники и настенные панно из тончайшего шёлка.
Эти и другие детали архитектуры лучше любых слов расскажут о вкусах и представлениях о красоте, бытовавших среди дворян. А гид дополнит картину увлекательными историями о жизни в особняке, его владельцах и событиях, которые происходили в его стенах. Некоторые легенды и слухи, связанные с этим местом, добавят интриги — приготовьтесь удивляться!
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 25% стоимости. Оставшуюся сумму нужно оплатить сразу после эного переводом или по ссылке, которую мы отправим вам в переписке
Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 72 часа до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Возраст строго 12+
В будние дни в основном малые группы (в праздники и выходные строго до 15 человек)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 38288 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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Дмитрий
4 янв 2025
хочется видеть это место отреставрированным
Анна
Ответ организатора:
Ценный комментарий, спасибо)
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Виктория
26 дек 2024
Честно говоря, я еще в детстве мечтала попасть в этот особняк, расположенный не в престижных районах Петербурга, а в самой что ни на есть промзоне (да, в советские времена кожевенное читать дальше
производство там было, и запах был соответствующий). Добралась только сейчас. Ощущения волшебные. Сохранившиеся интерьеры чем-то напоминают особняк Кельха - тут тоже каждое из помещений оформлено в другом стиле, но, естественно, лишены того лоска, которые присуще Дому Юриста - и это придает им некое особое очарование "заброшки". Да, там еще многое надо приводить в порядок. Но чувствуется, что команда, которая сейчас этим особняком занимается, действительно его любит. И эта увлеченность тоже привносит свое очарование. В общем, рекомендую)))