Приглашаем вас в Дом искусств «Особняк Серебрякова» — уникальный памятник петербургской эклектики конца XIX века, в котором удивительным образом сохранилась подлинная атмосфера светской жизни дореволюционного Петербурга.
Описание экскурсииПриглашаем вас в Дом искусств «Особняк Серебрякова» — уникальный памятник петербургской эклектики конца XIX века, в котором удивительным образом сохранилась подлинная атмосфера светской жизни дореволюционного Петербурга. Этот дом строился как частная резиденция статского советника Степана Серебрякова — человека, тесно связанного с миром искусства и благотворительности. Архитектор О. Л. Игнатович создал пространство, где классические формы соседствуют с барочными мотивами, где мраморная парадная лестница плавно ведёт гостей в череду роскошных залов, каждый из которых имеет свой характер и цветовую палитру. Сегодня, перешагивая порог особняка, вы словно переноситесь на сто двадцать лет назад — в эпоху, когда здесь звучала живая музыка, проходили благотворительные концерты и камерные спектакли, собирающая элиту литературного и художественного мира. Парадные интерьеры с их лепными плафонами, расписными потолками, изразцовыми печами и тщательно восстановленными деталями позволяют не просто увидеть историю — они позволяют её почувствовать. Именно поэтому Особняк Серебрякова стал новой жемчужиной культурной карты Петербурга, открытой для всех, кто хочет прикоснуться к подлинной красоте и духу ушедшей эпохи. В ходе экскурсии вы откроете для себя: Путешествие начинается у парадного входа, где гости знакомятся с историей особняка и его владельца — статского советника и мецената Степана Серебрякова. Далее маршрут ведёт по беломраморной парадной лестнице в анфиладу роскошных залов с лепниной, росписями и изразцовыми печами XIX века. Вы увидите парадные гостиные, где проходили благотворительные концерты, музыкальные вечера и светские рауты. Экскурсия продолжается в камерных кабинетах, где Серебряков обсуждал проекты помощи приютам и принимал знаменитых деятелей искусства. Завершится путешествие в большом парадном зале, после чего гостей ждёт бокал игристого и свободная прогулка по интерьерам. Важная информация:
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет и не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Обратите внимание, что требуется полная оплата для записи на экскурсию, мы вышлем вам ссылку после бронирования!
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
В указанные на сайте даты:)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Серебрякова
- Парадная лестница
- Расписные и лепные потолки
- Анфилада разноцветных залов
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в особняк
- Фотосессия в особняке
- Посещение всех залов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 166
Завершение: Набережная канала Грибоедова 166
Когда и сколько длится?
Когда: В указанные на сайте даты:)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет и не подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Обратите внимание, что требуется полная оплата для записи на экскурсию, мы вышлем вам ссылку после бронирования
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии - подробности в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
