За строгим фасадом особняка на Большой Морской, 52 скрывается настоящий дворец — некогда центр светской и деловой жизни.
Здесь принимались судьбоносные финансовые решения, а интерьеры впечатляют размахом и художественным совершенством.
Вы почувствуете себя частью петербургской аристократии и восхититесь гармоничным сплетением истории и архитектуры.
Описание экскурсии
Вы увидите
- творение великого зодчего — ансамбль Максимилиана Месмахера, объединившего разрозненные строения в единое произведение, ставшее эталоном петербургской эклектики.
- парадные залы для приёмов — Белый зал в стиле Людовика XV и уникальный Бронзовый зал с одними из первых в городе приборами электрического освещения.
- шедевры разных эпох — Дубовый зал с подлинным камином 16 века и резными деревянными панелями, создающими атмосферу средневекового замка.
- центр современной культуры — Зелёная гостиная и Эркер, где сегодня проходят выставки живописи, графики и фотографии.
Вы узнаете
- Как мастерство Месмахера сочетало функциональность и изысканную эстетику.
- Историю хозяина дома, влиятельного сенатора Александра Половцова, и его роль в золотом веке петербургской аристократии.
- Как в резиденции переплелись деловая строгость и утончённый вкус ценителя искусств.
- Интересные факты о светских приёмах и культурных событиях в этих стенах.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем в течение 24 часов. Это необходимо для бронирования мест в особняке.
- Возврат части стоимости, оплаченной по ссылке, возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии.
- Экскурсию проводит лицензированный гид по особняку Половцова.
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
- Возможны небольшие изменения во времени начала экскурсии.
в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Морской улице, 52
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2871 туриста
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вероника
17 ноя 2025
Отличная экскурсия, снаружи здание не сильно впечатляет, но внутри - это просто восторг! Экскурсовод хорошо провела экскурсию, при этом отвечала на вопросы.
Однозначно советую.
Мне показалась эта усадьба следующая по убранствам после Юсуповых.
Однозначно советую.
Мне показалась эта усадьба следующая по убранствам после Юсуповых.
Татьяна
14 ноя 2025
На мой взгляд мало помещений открыто к посещению. Но, по разъяснениям экскурсовода, их занимают действующие архитекторы. Особняк безусловно великолепен.
С
Сергей
8 ноя 2025
Экскурсия очень интересная и содержательная. Очень интересно посмотреть особняк богатой семьи Российской империи. Лучше заказывать экскурсию в самом особняке будет значительно дешевле. Экскурсию ведет сотрудник, который работает в особняке.
Л
Лариса
22 окт 2025
Превосходная экскурсия! И особняк потрясающий и экскурсовод замечательная! Всем рекомендую!
