Пески Петербурга

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по району Песков в Санкт-Петербурге.

Здесь вы увидите, как урбанизация начала XX века превратила некогда зелёные окраины в современный городской район с десятками кварталов, наполненных памятниками архитектуры.

Вы полюбуетесь роскошными модерновыми фасадами, парадными и мрачными каморками, а также узнаете много нового об истории этого места и города в целом.
Пески Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Пески Петербурга: Уникальный уголок города

Пески Петербурга — это не просто название альбома группы «Аквариум», а целый район, расположенный в центре города, за Московским вокзалом. Этот удивительный уголок может быть не так просто найти на городской карте без подсказки, но он определенно стоит вашего внимания.

История и трансформация района

Урбанизация начала XX века кардинально изменила облик Петербурга. Сады и огороды, которые когда-то занимали задворки города, уступили место современным «бесконечным этажкам». Это преобразование привело к появлению десятков кварталов, полных архитектурных памятников.

Архитектурное разнообразие

Район Пески — это настоящий калейдоскоп топонимических метаморфоз. Здесь можно увидеть:

  • Роскошные модерновые фасады;
  • Невероятные парадные;
  • Мрачные каморки, которые хранят в себе множество историй.

Каждый поворот в этом районе открывает новую страницу истории — истории людей, города и страны. Пески Петербурга — это место, где прошлое и настоящее переплетаются, создавая уникальную атмосферу, которая вдохновляет и привлекает. Не упустите возможность исследовать этот удивительный район и погрузиться в его богатую историю!

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 190
Завершение: Лиговский проспект, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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