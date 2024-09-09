читать дальше уменьшить

и наказания". Ярослав восоздал для нас атмосферу тогдашних бедных кварталов Петербурга от Сенной площади до ночлежек,познакомил с самыми типовыми его обитателями, показал дом Рогожина, поведал историю семейной жизни Федора Михайловича. Ну и конечно же мы побывали и у дома Раскольникова и Алены Ивановны. И тут рассказ терял свою сухую экскурсионную конву и становился настоящим спектаклем, вновь погружающим слушателей в строки великого романа. Что еще хочется отметить это большая работа Ярослава над литературными изысканиями по топологии романа. Мы узнали, что у каждого знакового дома ' Преступления и наказания" как минимум 2 возможных адреса, а у Родиона Раскольникова-3 возможных прототипа. Было очень интересно послушать собственные гипотезы экскурсовода по поводу некоторых спорных вопросов. 2 часа экскурсии пролетели незаметно, и оставили только самые положительные впечетления. Несмотря на нескончаемый дождь в 1-ю половину экскурсии не хотелось совершенно никуда заходить и греться(хотя такая возможность предусмотрена), хотелось нестись вслед за рассказом Ярослава по этим улицам прекрасного вечернего Петербурга и по строкам не менее прекрасных романов Федора Михайловича.