Вместе с членом Союза писателей мы посетим адреса, где жил Достоевский, места, по которым бродили герои его книг: «Бедные люди», «Идиот», «Униженные и оскорбленные» и, конечно, в первую очередь, «Преступление и наказание».

Каков был дух и нрав Петербурга, где искал Достоевский героев своих книг, как жил сам классик и как Федору Михайловичу удалось предсказать детали реального преступления?

Находка автора экскурсии 🧭 - дом, где состоялось убийство, почти копия преступления Раскольникова

Место окончания экскурсии:

Исаакиевская площадь или - по договоренности с гидом

Во время экскурсии в холодное время можно сделать остановку в одном из кафе по маршруту, погреться и послушать часть рассказа в тепле.

Экскурсию успешно проводил и в темное время суток, если вы нормально чувствуете себя на вечерних улицах. Конечно, днем заметно больше, но основные детали различимы и при уличном освещении.