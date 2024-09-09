Экскурсия по Петербургу Федора Достоевского.
Вы узнаете, каков был дух и нрав города 19 века, где писатель искал героев для своих книг, чем вдохновлялся и как жил сам. Вы увидите в новом свете и даже сможете прочувствовать судьбу великого классика.
Вы узнаете, каков был дух и нрав города 19 века, где писатель искал героев для своих книг, чем вдохновлялся и как жил сам. Вы увидите в новом свете и даже сможете прочувствовать судьбу великого классика.
Описание экскурсииТайны Петербурга Достоевского Вместе с членом Союза писателей мы посетим адреса, где жил Достоевский, места, по которым бродили герои его книг: «Бедные люди», «Идиот», «Униженные и оскорбленные» и, конечно, в первую очередь, «Преступление и наказание». Каков был дух и нрав Петербурга, где искал Достоевский героев своих книг, как жил сам классик и как Федору Михайловичу удалось предсказать детали реального преступления? Находки автора экскурсии - дом, где состоялось убийство, почти копия преступления Раскольникова и дом, где жили Мармеладовы. Вы узнаете, почему домов Раскольникова, Сонечки, Рогожина и, даже, Процентщицы - несколько!!! Где прятал Раскольников награбленное, и отчего Порфирий Петрович работал в одном участке, а Раскольников пришёл сдаваться в другой! Материалы экскурсии послужили основой для ряда статей в "Аргументах и Фактах".
По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места
- Где жил и творил Федор Достоевский и герои его произведений
Что включено
- Услуги гида
- Театральные элементы в рассказе
Что не входит в цену
- По желанию в холодное время можно сделать перерыв на чай, чтобы погреться
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Завершение: Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 22 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 299 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо огромное Ярославу за столь захватывающее погружение в мир произведений Ф. М. Достоевского! В ходе двухчасовой прогулки по Петербургу нашу группу не покидало ощущение, будто бы наш гид лично знаком
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И
Замечательная экскурсия со знающим увлеченным человеком! Это было не стандартное изложение выученных фактов, а настоящее исследование с погружением в эпоху, с попыткой дать психологический портрет писателя. Мы привели на экскурсию
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Е
Экскурсия началась на Сенной площади, напротив гаупвахты, на которой Фёдор Михайлович просидел 2 дня,"премило", по его же словам, проведя время. Ярослав - увлеченный исследователь и влюблённый в свой город человек.
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Е
Экскурсия началась на Сенной площади, напротив гаупвахты, на которой Фёдор Михайлович просидел 2 дня,"премило", по его же словам, проведя время. Ярослав - увлеченный исследователь и влюблённый в свой город человек.
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c
Вчера 15.09.2019 побывали с мужем на потрясающей экскурсии" Петербург Достоевского" с Ярославом. Экскурсия получилась очень живой и динамичной. Понравилось, что мы не просто прошли банальным маршрутом Раскольникова, по местам" Преступления
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З
Вчера 15.09.2019 побывали с мужем на потрясающей экскурсии" Петербург Достоевского" с Ярославом. Экскурсия получилась очень живой и динамичной. Понравилось, что мы не просто прошли банальным маршрутом Раскольникова, по местам" Преступления
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