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Петербург Достоевского с членом Союза писателей

4.9
114 отзывов
Yaroslav L.
Yaroslav L. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ по Петербургу Федора Достоевского.

Вы узнаете, каков был дух и нрав города 19 века, где писатель искал героев для своих книг, чем вдохновлялся и как жил сам.

Вы увидите в новом свете и даже сможете прочувствовать судьбу великого классика.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Петербург Достоевского с членом Союза писателей

Что вы увидите

  • Места
  • где жил и творил Федор Достоевский и герои его произведений
Вместе с членом Союза писателей мы посетим адреса, где жил Достоевский, места, по которым бродили герои его книг: «Бедные люди», «Идиот», «Униженные и оскорбленные» и, конечно, в первую очередь, «Преступление и наказание».
Каков был дух и нрав Петербурга, где искал Достоевский героев своих книг, как жил сам классик и как Федору Михайловичу удалось предсказать детали реального преступления?
Находка автора экскурсии 🧭 - дом, где состоялось убийство, почти копия преступления Раскольникова

Место окончания экскурсии:

    Исаакиевская площадь или - по договоренности с гидом
    Во время экскурсии в холодное время можно сделать остановку в одном из кафе по маршруту, погреться и послушать часть рассказа в тепле.
    Экскурсию успешно проводил и в темное время суток, если вы нормально чувствуете себя на вечерних улицах. Конечно, днем заметно больше, но основные детали различимы и при уличном освещении.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • По желанию в холодное время можно сделать перерыв на чай
    • чтобы погреться
    Начало
    🚩 ст. м. Спасская ( на Сенной площади), на выходе
    Место завершения
    🏁 Исаакиевская площадь
    Петербург Достоевского с членом Союза писателей
    Петербург Достоевского с членом Союза писателей
    Петербург Достоевского с членом Союза писателей
    Петербург Достоевского с членом Союза писателей

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Yaroslav L.
    Yaroslav L.
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    114 отзывов оставили туристы

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