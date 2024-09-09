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Петербург Достоевского с членом Союза писателей

Уникальная экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Достоевского
Экскурсия по Петербургу Федора Достоевского.

Вы узнаете, каков был дух и нрав города 19 века, где писатель искал героев для своих книг, чем вдохновлялся и как жил сам. Вы увидите в новом свете и даже сможете прочувствовать судьбу великого классика.
4.7
299 отзывов
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Петербург Достоевского с членом Союза писателей

Описание экскурсии

Тайны Петербурга Достоевского Вместе с членом Союза писателей мы посетим адреса, где жил Достоевский, места, по которым бродили герои его книг: «Бедные люди», «Идиот», «Униженные и оскорбленные» и, конечно, в первую очередь, «Преступление и наказание». Каков был дух и нрав Петербурга, где искал Достоевский героев своих книг, как жил сам классик и как Федору Михайловичу удалось предсказать детали реального преступления? Находки автора экскурсии - дом, где состоялось убийство, почти копия преступления Раскольникова и дом, где жили Мармеладовы. Вы узнаете, почему домов Раскольникова, Сонечки, Рогожина и, даже, Процентщицы - несколько!!! Где прятал Раскольников награбленное, и отчего Порфирий Петрович работал в одном участке, а Раскольников пришёл сдаваться в другой! Материалы экскурсии послужили основой для ряда статей в "Аргументах и Фактах".

По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Места
  • Где жил и творил Федор Достоевский и герои его произведений
Что включено
  • Услуги гида
  • Театральные элементы в рассказе
Что не входит в цену
  • По желанию в холодное время можно сделать перерыв на чай, чтобы погреться
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Завершение: Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 22 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 299 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
278
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Спасибо огромное Ярославу за столь захватывающее погружение в мир произведений Ф. М. Достоевского! В ходе двухчасовой прогулки по Петербургу нашу группу не покидало ощущение, будто бы наш гид лично знаком
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с Федором Михайловичем, ведь настолько подробным и полным уникальных деталей был рассказ о знаковых местах действия его произведений. Отдельно хочется отметить то, что в экскурсию были включены элементы личных литературоведческих и исторических исследований и наблюдений Ярослава, это невероятно интересно! Гигантская благодарность от нашей небольшой группы за море впечатлений и новых знаний!! ❤️🫶

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И
Замечательная экскурсия со знающим увлеченным человеком! Это было не стандартное изложение выученных фактов, а настоящее исследование с погружением в эпоху, с попыткой дать психологический портрет писателя. Мы привели на экскурсию
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двух 17-летних юношей, имеющих некоторые черты нигилистов, про что и писал Федор Михайлович. Хотелось, чтобы они увидели не школярский подход к русской литературе и проблемам, которые поднимались, а получили "пищу для размышлений". У Ярослава все получилось: ребята оценили глубокие знания, отметили, что это именно рассказ - собственное исследование (сказали, что это и было интересно). Ярослав постоянно задавал вопросы, побуждая думать, словесно нарисовал картинки быта обитателей района, где "жили" литературные персонажи, предлагал свои объяснения происходивших событий, даже инсценировал свой рассказ. Два часа пролетели незаметно даже для далеких от литературы подростков. А это очень важная характеристика экскурсии!

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Е
Экскурсия началась на Сенной площади, напротив гаупвахты, на которой Фёдор Михайлович просидел 2 дня,"премило", по его же словам, проведя время. Ярослав - увлеченный исследователь и влюблённый в свой город человек.
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От него мы узнали не только и не столько о героях и произведениях Достоевского, сколько смогли почувствовать атмосферу ТОГО Петербурга. Чем жили современники писателя, что их интересовало. Вслед за талантливым публицистом Ярослав провел нас по улочкам и дворам, где ступала нога писателя. Потрясла история "Вяземской лавры", а инсценировка эпизода (Раскольников прячет закладку под камушек и присыпает земелькой) особенно впечатлила. Немного запутались в двойных адресах, значит, есть повод покопаться в литературных и исторических источниках и вернуться в Петербург Достоевского… Ярослав, благодарим от души. Елена и 2 Андрея.

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Е
Экскурсия началась на Сенной площади, напротив гаупвахты, на которой Фёдор Михайлович просидел 2 дня,"премило", по его же словам, проведя время. Ярослав - увлеченный исследователь и влюблённый в свой город человек.
читать дальшеуменьшить

От него мы узнали не только и не столько о героях и произведениях Достоевского, сколько смогли почувствовать атмосферу ТОГО Петербурга. Чем жили современники писателя, что их интересовало. Вслед за талантливым публицистом Ярослав провел нас по улочкам и дворам, где ступала нога писателя. Потрясла история "Вяземской лавры", а инсценировка эпизода (Раскольников прячет закладку под камушек и присыпает земелькой) особенно впечатлила. Немного запутались в двойных адресах, значит, есть повод покопаться в литературных и исторических источниках и вернуться в Петербург Достоевского… Ярослав, благодарим от души. Елена и 2 Андрея.

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c
Вчера 15.09.2019 побывали с мужем на потрясающей экскурсии" Петербург Достоевского" с Ярославом. Экскурсия получилась очень живой и динамичной. Понравилось, что мы не просто прошли банальным маршрутом Раскольникова, по местам" Преступления
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и наказания". Ярослав восоздал для нас атмосферу тогдашних бедных кварталов Петербурга от Сенной площади до ночлежек,познакомил с самыми типовыми его обитателями, показал дом Рогожина, поведал историю семейной жизни Федора Михайловича. Ну и конечно же мы побывали и у дома Раскольникова и Алены Ивановны. И тут рассказ терял свою сухую экскурсионную конву и становился настоящим спектаклем, вновь погружающим слушателей в строки великого романа. Что еще хочется отметить это большая работа Ярослава над литературными изысканиями по топологии романа. Мы узнали, что у каждого знакового дома ' Преступления и наказания" как минимум 2 возможных адреса, а у Родиона Раскольникова-3 возможных прототипа. Было очень интересно послушать собственные гипотезы экскурсовода по поводу некоторых спорных вопросов. 2 часа экскурсии пролетели незаметно, и оставили только самые положительные впечетления. Несмотря на нескончаемый дождь в 1-ю половину экскурсии не хотелось совершенно никуда заходить и греться(хотя такая возможность предусмотрена), хотелось нестись вслед за рассказом Ярослава по этим улицам прекрасного вечернего Петербурга и по строкам не менее прекрасных романов Федора Михайловича.

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З
Вчера 15.09.2019 побывали с мужем на потрясающей экскурсии" Петербург Достоевского" с Ярославом. Экскурсия получилась очень живой и динамичной. Понравилось, что мы не просто прошли банальным маршрутом Раскольникова, по местам" Преступления
читать дальшеуменьшить

и наказания". Ярослав восоздал для нас атмосферу тогдашних бедных кварталов Петербурга от Сенной площади до ночлежек,познакомил с самыми типовыми его обитателями, показал дом Рогожина, поведал историю семейной жизни Федора Михайловича. Ну и конечно же мы побывали и у дома Раскольникова и Алены Ивановны. И тут рассказ терял свою сухую экскурсионную конву и становился настоящим спектаклем, вновь погружающим слушателей в строки великого романа. Что еще хочется отметить это большая работа Ярослава над литературными изысканиями по топологии романа. Мы узнали, что у каждого знакового дома ' Преступления и наказания" как минимум 2 возможных адреса, а у Родиона Раскольникова-3 возможных прототипа. Было очень интересно послушать собственные гипотезы экскурсовода по поводу некоторых спорных вопросов. 2 часа экскурсии пролетели незаметно, и оставили только самые положительные впечетления. Несмотря на нескончаемый дождь в 1-ю половину экскурсии не хотелось совершенно никуда заходить и греться(хотя такая возможность предусмотрена), хотелось нестись вслед за рассказом Ярослава по этим улицам прекрасного вечернего Петербурга и по строкам не менее прекрасных романов Федора Михайловича.

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