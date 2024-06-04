Экскурсии по Санкт-Петербургу Достоевского

Найдено 30 экскурсий в категории «Достоевский» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
432 отзыва
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850 за человека
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 7 чел.
По следам «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
232 отзыва
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
Загадки канала Грибоедова
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
13 июня в 12:00
17 июня в 12:00
1 470 за человека
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 250 за всё до 4 чел.
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600 за всё до 5 чел.
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
73 отзыва
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800 за человека
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством классика русской литературы
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 200 за человека
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание»
Начало: На Сенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 100 за человека
Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы
Начало: Набережная канала Грибоедова, 54
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 200 за всё до 7 чел.
По следам героев «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
171 отзыв
По следам героев «Преступления и наказания»
Начало: Метро Сенная площадь, у часовни
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
от 1 100 за человека
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Тайны Адмиралтейского района
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Тайны Адмиралтейского района
Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Бунтарский Петербург: город против системы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
144 отзыва
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
4 авг в 15:00
800 за человека
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с историей и архитектурой самой литературной улицы Петербурга
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
13 июня в 13:00
21 июня в 12:00
1 300 за человека
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Литературные тропы Васильевского острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По страницам истории: Васильевский остров
Исследуйте литературное наследие Васильевского острова, вдохновляющее путешествие по миру классической русской литературы
Начало: У станции «Василеостровская»
11 июня в 11:00
14 июня в 17:00
7 788 за всё до 2 чел.
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Пройти по маршруту Родиона Раскольникова и разрушить мифы о жизни «самого петербургского» писателя
Начало: на Исаакиевской площади
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
9 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Начало: Казначейская улица, 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
Начало: Кокушкин мост
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом
Проплыть по каналу Грибоедова, Фонтанке и Неве и перенестись на страницы «Преступления и наказания»
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1750015 750 за всё до 11 чел.
История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга
Начало: У Александровской колонны, Дворцовая площадь
Расписание: суббота, воскресение 10:00
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
800 за человека
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
Пройтись по Петербургу как по канве романа Достоевского и обнаружить новые/неожиданные смыслы
Начало: На Сенной площади
10 июня в 12:00
11 июня в 13:30
139009 730 за всё до 10 чел.
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
Представить себя на месте великого писателя и героев его произведения
Начало: На Сенной площади
16 июня в 11:00
17 июня в 10:00
4 550 за всё до 7 чел.
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
Погрузиться в мир драматичных событий, происходивших на страницах великого романа
Начало: У Сенной площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Квест без гида «В поисках дьявола»
🚶 Пешая
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    4 июня 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
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    больше. Интересно будет всем, кто более менее почитывал что-то как-то. . И даже если нет, то после экскурсии захочется восполнить пробелы. Узнаете небанальные литературно-исторические факты, погуляете в историческом центре, глядя на дома другими глазами.

    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
    Очень приятный гид, легкая подача, интересные факты)
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    По следам «Преступления и наказания»
    Это потрясающая экскурсия! Очень много нового и интересного, полное погружение в атмосферу романа и жизнь Федора Михайловича, нетрадиционный взгляд. Такая живая, атмосферная, динамичная, захватывающая прогулка! Рекомендую всем!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    28 мая 2024 года посетила экскурсию Литературный Петербург. Ожившая классика. Экскурсовод Анна с первых минут заинтересовала необычной подачей материала, мы
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    узнали много интересных фактов, которые самостоятельно вряд ли найдёшь, манера подачи очень мягкая и интеллигентная, богатый словарный запас, чтение классиков без запинки и с выражением, маршрут логистически выстроен и насыщен,Анна щедро делилась информацией не только о местах проживания писателей, но и рассказывала малоизвестные факты о достопримечательностях на пути следования. После экскурсии захотелось перечитать русских классиков и взглянуть на их творчество с учётом полученной информации.

  • L
    Lyudmila
    29 мая 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Классика действительно ожила! Спасибо, было очень интересно!
  • Б
    Бирюкова
    27 мая 2024
    Открыть для себя Достоевского
    Спасибо Анне за содержательный рассказ о жизни и творчестве Достоевского. Прошли маршрутами романа "Преступление и наказание", открыли для себя неизвестные уголки старого Петербурга, новые грани русской литературы. Чувствуется, что экскурсовод погружен в тему. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
    Очень рекомендую! Приятная интересная прогулка, много познавательных фактов из жизни Достоевского и его литературных героев с привязкой к зданиям, дворам и улицам. Очень образный рассказ, экскурсия прошла на одном дыхании!
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
    Прошлись по всем знаковым местам из романа + посмотрели на дом Екатерины второй. Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Приятнейший экскурсовод Ульяна!
  • Р
    Раиса
    24 мая 2024
    Малая Морская: экскурсия в мини-группе
    Андрей замечательный экскурсовод. Своеобразная подача материала, иллюстрированная старинными фотографиями, выдержками из газет. Профессионал, с любовью повествующий о своем городе. Такая маленькая улица, а так много интересного. Рекомендую.
  • Н
    Наиль
    23 мая 2024
    Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
    Спасибо огромное Вере за прекрасно выстроенную экскурсию, отличные иллюстрации к повествованию, доброжелательность, открытость, прекрасный язык. Вере - слова искренней благодарности, пожелания успехов, приятных экскурсантов. Читателям отзыва - наилучшие рекомендации

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Достоевский»

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