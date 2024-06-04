🚶 Пешая Групповая 2 часа 432 отзыва В тренде Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи? Начало: В районе метро Адмиралтейская Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений Начало: На Сенной площади от 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 232 отзыва По следам «Преступления и наказания» Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны Начало: У метро Спасская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 89 отзывов Петербург Достоевского Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом Начало: Сенная площадь от 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Загадки канала Грибоедова Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами Начало: У Казанского собора Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 1 470 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Петербург Достоевского с членом Союза писателей Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите. от 5 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 72 отзыва Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь» 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 73 отзыва По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30 от 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Открыть для себя Достоевского Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ... 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 10 отзывов Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа) Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством классика русской литературы Начало: На Сенной площади Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 13 отзывов Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание» Начало: На Сенной площади 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы Начало: Набережная канала Грибоедова, 54 Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 171 отзыв По следам героев «Преступления и наказания» Начало: Метро Сенная площадь, у часовни от 1 100 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа 36 секунд 1 отзыв Прогулка на катере по маршруту «Достоевский» Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30. 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Популярное предложение Тайны Адмиралтейского района Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга Начало: У метро Невский проспект 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 144 отзыва Бунтарский Петербург: город против системы Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке Начало: В районе площади Восстания Расписание: в воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 1 отзыв Малая Морская: экскурсия в мини-группе Познакомиться с историей и архитектурой самой литературной улицы Петербурга Начало: В районе метро «Адмиралтейская» 1 300 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Литературный Петербург, Петроград, Ленинград Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России Начало: В районе метро Сенная от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов По страницам истории: Васильевский остров Исследуйте литературное наследие Васильевского острова, вдохновляющее путешествие по миру классической русской литературы Начало: У станции «Василеостровская» 7 788 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование Пройти по маршруту Родиона Раскольникова и разрушить мифы о жизни «самого петербургского» писателя Начало: на Исаакиевской площади 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 2 отзыва Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я» Начало: Казанский собор у памятника Кутузову Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00 от 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя Начало: Казначейская улица, 1 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание» Начало: Кокушкин мост Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей Начало: Набережная реки Фонтанки, 118 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚤 На катере ⛴ На теплоходе 10% скидка Аудиогид 1.5 часа Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом Проплыть по каналу Грибоедова, Фонтанке и Неве и перенестись на страницы «Преступления и наказания» Начало: На набережной реки Фонтанки 17500 15 750 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга Начало: У Александровской колонны, Дворцовая площадь Расписание: суббота, воскресение 10:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка Пройтись по Петербургу как по канве романа Достоевского и обнаружить новые/неожиданные смыслы Начало: На Сенной площади 13900 9 730 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор Представить себя на месте великого писателя и героев его произведения Начало: На Сенной площади 4 550 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа «Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы Погрузиться в мир драматичных событий, происходивших на страницах великого романа Начало: У Сенной площади от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.