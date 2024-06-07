Гениальный писатель оставил нам феномен, который до сих пор разгадывают любители творчества ФМ.
Мы тоже не останемся в стороне! Отправимся в центр Петербурга Достоевского и пройдём маршрутами героев его романа. Поговорим об обитателях трущоб и Сенной площади. Вспомним поворотные моменты в судьбе самого автора и поразмышляем над ключевым вопросом его жизни.
Мы тоже не останемся в стороне! Отправимся в центр Петербурга Достоевского и пройдём маршрутами героев его романа. Поговорим об обитателях трущоб и Сенной площади. Вспомним поворотные моменты в судьбе самого автора и поразмышляем над ключевым вопросом его жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сенная площадь — вспомним, как она появилась, как менялась и почему её называют «брюхом Петербурга». Поговорим о том, что такое Вяземская лавра, кто в ней обитал и сколько стоило снять в лавре угол.
Таиров переулок, где вы точно ощутите атмосферу времени, в котором происходит действие романа «Преступление и наказание». Оценим геометрию петербургских дворов и немного заблудимся в них.
Кокушкин мост — самый литературный мост Петербурга. Здесь вспомним и Пушкина, и Гоголя, из «Шинели» которого мы все вышли.
Дом Достоевского, где был написан самый топографически точный его роман. Вы узнаете историю создания, первоначальное название, а также имя того, кто помог писателю закончить произведение.
Дом Раскольникова и дом Сони Мармеладовой. Поразмышляем, стоит ли искать точные совпадения домов из романа с теми, которые мы видим в реальном Петербурге.
Канал Грибоедова, Вознесенский мост. Определим, какую роль играет эта локация в романе.
Дом старухи-процентщицы. Разберём версии разных исследователей касательно того, является ли этот дом тем самым.
Организационные детали
- Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа.
- Гуляем практически в любую погоду.
- В середине прогулки при желании можем сделать перерыв на 5-10 минут.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 69 туристов
Путешествия — это жизнь! И даже если ты выходишь в соседний район на прогулку, гуляешь по знакомой улице, но никогда не сворачивал в её подворотни, и сегодня вдруг решил этоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 июня 2024
Экскурсию проводила очаровательная Вера, которая очень изобразительно описывала быт и атмосферу, царившую в годы жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Выражаем благодарность за полученные новые знания и приятное общение)
Н
Наиль
23 мая 2024
Спасибо огромное Вере за прекрасно выстроенную экскурсию, отличные иллюстрации к повествованию, доброжелательность, открытость, прекрасный язык.
Вере - слова искренней благодарности, пожелания успехов, приятных экскурсантов.
Читателям отзыва - наилучшие рекомендации
Вере - слова искренней благодарности, пожелания успехов, приятных экскурсантов.
Читателям отзыва - наилучшие рекомендации
Юлия
20 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с Верой по Петербургу Достоевского! Мы прошли маршрутом Раскольникова, узнали, как жил город в это время, что творилось в его закоулках и как это повлияло на героя.
Александра
20 мая 2024
Очень интересная и насыщенная прогулка по местам самого Достоевского, его современников и героев) Зашли в несколько дворов и парадных, почувствовали атмосферу романа, узнали много любопытного. Вера — отличный рассказчик и
Дарья
20 мая 2024
Я была на экскурсии Веры по Маяковскому в том году, поэтому в этот приезд в Питер решила сходить и на Достоевского. Все было отлично! Вера чудесный, душевный рассказчик, благодаря аудиогиду
Елена
18 мая 2024
Замечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы все собрались) А ещё поговорили о Достоевском, его жизни, трудностях и манере писать - было
Михаил
13 мая 2024
Отличная экскурсия в хорошей компании по одному из любимых произведений любимого автора - что может быть лучше?)
Вера приводит обширные цитаты по памяти, сообщает подробности и версии литературоведов об адресах героев Достоевского. При этом рассказ не перегружен деталями, а оставляет гармоничное цельное впечатление.
Рекомендую 👍
Вера приводит обширные цитаты по памяти, сообщает подробности и версии литературоведов об адресах героев Достоевского. При этом рассказ не перегружен деталями, а оставляет гармоничное цельное впечатление.
Рекомендую 👍
А
Алексей
12 мая 2024
Всё понравилось, спасибо! Маршрут, рассказ, внимание к экскурсантам.
Сначала не понятно было, зачем на такую маленькую компанию радио гиды, но оказалось хорошая вещь, речь гида слышно прекрасно даже при значительном шуме вокруг.
Сначала не понятно было, зачем на такую маленькую компанию радио гиды, но оказалось хорошая вещь, речь гида слышно прекрасно даже при значительном шуме вокруг.
Ю
Юлия
5 мая 2024
Вера очень приятная рассказчица с горящими глазами. Слушали её с большим интересом. Будто сходили на лекцию в университет. Всем, кто хочет прочувствовать Федора Михайловича, его жизнь, душу, творчество, очень рекомендую посетить экскурсию. А потом сходите в дом музей к Достоевскому.
А
Анастасия
4 мая 2024
Прогулялись по непарадному Петербургу в приятной компании. Я осталась под впечатлением, буду рекомендовать знакомым. Спасибо, Вера!
Елена
3 мая 2024
Это была увлекательная, познавательная и неутомительная прогулка. Вера- отличный расказчик и приятный позитивный человек. Интересно было и подростку, который недавно прошёл "Преступление и наказание" в школе и взрослым. Вера освежила в нашей памяти роман Достоевского, герои которого как-бы ожили в декорациях города. Огромное спасибо за экскурсию! Рекомендую!
П
Петр
1 мая 2024
Большое спасибо Вере, отличная экскурсия, интересный рассказ! Всем рекомендую!
Е
Елена
30 апр 2024
Большая благодарность Вере за прогулку! Мне очень понравилось, столько нового для себя открыла не только по роману, но и узнала много интересных деталей о городе того времени (браво экскурсоводу - атмосферу передать однозначно удалось).
Большой плюс, что выдаются устройства. Достаточно ветрено сегодня было, но слышно было прекрасно.
Большой плюс, что выдаются устройства. Достаточно ветрено сегодня было, но слышно было прекрасно.
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