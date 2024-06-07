Что вас ожидает

Сенная площадь — вспомним, как она появилась, как менялась и почему её называют «брюхом Петербурга». Поговорим о том, что такое Вяземская лавра, кто в ней обитал и сколько стоило снять в лавре угол.

Таиров переулок, где вы точно ощутите атмосферу времени, в котором происходит действие романа «Преступление и наказание». Оценим геометрию петербургских дворов и немного заблудимся в них.

Кокушкин мост — самый литературный мост Петербурга. Здесь вспомним и Пушкина, и Гоголя, из «Шинели» которого мы все вышли.

Дом Достоевского, где был написан самый топографически точный его роман. Вы узнаете историю создания, первоначальное название, а также имя того, кто помог писателю закончить произведение.

Дом Раскольникова и дом Сони Мармеладовой. Поразмышляем, стоит ли искать точные совпадения домов из романа с теми, которые мы видим в реальном Петербурге.

Канал Грибоедова, Вознесенский мост. Определим, какую роль играет эта локация в романе.

Дом старухи-процентщицы. Разберём версии разных исследователей касательно того, является ли этот дом тем самым.

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