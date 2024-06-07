Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского

Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание»
Гениальный писатель оставил нам феномен, который до сих пор разгадывают любители творчества ФМ.

Мы тоже не останемся в стороне! Отправимся в центр Петербурга Достоевского и пройдём маршрутами героев его романа. Поговорим об обитателях трущоб и Сенной площади. Вспомним поворотные моменты в судьбе самого автора и поразмышляем над ключевым вопросом его жизни.
5
13 отзывов
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сенная площадь — вспомним, как она появилась, как менялась и почему её называют «брюхом Петербурга». Поговорим о том, что такое Вяземская лавра, кто в ней обитал и сколько стоило снять в лавре угол.
Таиров переулок, где вы точно ощутите атмосферу времени, в котором происходит действие романа «Преступление и наказание». Оценим геометрию петербургских дворов и немного заблудимся в них.
Кокушкин мост — самый литературный мост Петербурга. Здесь вспомним и Пушкина, и Гоголя, из «Шинели» которого мы все вышли.
Дом Достоевского, где был написан самый топографически точный его роман. Вы узнаете историю создания, первоначальное название, а также имя того, кто помог писателю закончить произведение.
Дом Раскольникова и дом Сони Мармеладовой. Поразмышляем, стоит ли искать точные совпадения домов из романа с теми, которые мы видим в реальном Петербурге.
Канал Грибоедова, Вознесенский мост. Определим, какую роль играет эта локация в романе.
Дом старухи-процентщицы. Разберём версии разных исследователей касательно того, является ли этот дом тем самым.

Организационные детали

  • Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа.
  • Гуляем практически в любую погоду.
  • В середине прогулки при желании можем сделать перерыв на 5-10 минут.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
7 июня 2024
Экскурсию проводила очаровательная Вера, которая очень изобразительно описывала быт и атмосферу, царившую в годы жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Выражаем благодарность за полученные новые знания и приятное общение)
Н
23 мая 2024
Спасибо огромное Вере за прекрасно выстроенную экскурсию, отличные иллюстрации к повествованию, доброжелательность, открытость, прекрасный язык.
Вере - слова искренней благодарности, пожелания успехов, приятных экскурсантов.
Читателям отзыва - наилучшие рекомендации
Юлия
20 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с Верой по Петербургу Достоевского! Мы прошли маршрутом Раскольникова, узнали, как жил город в это время, что творилось в его закоулках и как это повлияло на героя.
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Вера рассказала нам много интересных фактов не только о романе, но и о самом Достоевском. Было очень интересно, несмотря на то, что я уже подзабыла "Преступление и наказание" 😅 Прекрасное произведение, гениальный автор и чудесная гид Вера - рекомендую всем, не пожалеете:) Прогулка прошла на одном дыхании!

Очень понравилась экскурсия с Верой по Петербургу Достоевского! Мы прошли маршрутом Раскольникова, узнали, как жил городОчень понравилась экскурсия с Верой по Петербургу Достоевского! Мы прошли маршрутом Раскольникова, узнали, как жил городОчень понравилась экскурсия с Верой по Петербургу Достоевского! Мы прошли маршрутом Раскольникова, узнали, как жил городОчень понравилась экскурсия с Верой по Петербургу Достоевского! Мы прошли маршрутом Раскольникова, узнали, как жил городОчень понравилась экскурсия с Верой по Петербургу Достоевского! Мы прошли маршрутом Раскольникова, узнали, как жил город
Александра
20 мая 2024
Очень интересная и насыщенная прогулка по местам самого Достоевского, его современников и героев) Зашли в несколько дворов и парадных, почувствовали атмосферу романа, узнали много любопытного. Вера — отличный рассказчик и
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знаток творчества писателя, было очень приятно и интересно ее слушать. Радиогиды позволяют слышать каждое слово даже на шумных улицах, что очень удобно. Вера, большое спасибо за экскурсию, буду ее рекомендовать знакомым)

Дарья
20 мая 2024
Я была на экскурсии Веры по Маяковскому в том году, поэтому в этот приезд в Питер решила сходить и на Достоевского. Все было отлично! Вера чудесный, душевный рассказчик, благодаря аудиогиду
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все её слышали, не смотря на шум города. Очень понравился маршрут - интересный, структурированный, понятный. Прогулка прошла замечательно, у нас была полная группа 7 человек и все чувствовали себя замечательно.
П. с. да, я уже собираюсь перечитать «Преступление и наказание»!

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Елена
18 мая 2024
Замечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы все собрались) А ещё поговорили о Достоевском, его жизни, трудностях и манере писать - было
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весьма познавательно. А ещё! Нам удалось зайти даже в тот двор и парадную с каморкой Раскольникова, которые обычно закрыты. Отличная получилась прогулка - очень насыщенная и интересная. Спасибо за неё большое!

Замечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы всеЗамечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы всеЗамечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы всеЗамечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы всеЗамечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы всеЗамечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы всеЗамечательная экскурсия, замечательная Вера! Удивило, как много и легко она цитировала роман, ради которого мы все
Михаил
13 мая 2024
Отличная экскурсия в хорошей компании по одному из любимых произведений любимого автора - что может быть лучше?)
Вера приводит обширные цитаты по памяти, сообщает подробности и версии литературоведов об адресах героев Достоевского. При этом рассказ не перегружен деталями, а оставляет гармоничное цельное впечатление.
Рекомендую 👍
А
12 мая 2024
Всё понравилось, спасибо! Маршрут, рассказ, внимание к экскурсантам.
Сначала не понятно было, зачем на такую маленькую компанию радио гиды, но оказалось хорошая вещь, речь гида слышно прекрасно даже при значительном шуме вокруг.
Ю
5 мая 2024
Вера очень приятная рассказчица с горящими глазами. Слушали её с большим интересом. Будто сходили на лекцию в университет. Всем, кто хочет прочувствовать Федора Михайловича, его жизнь, душу, творчество, очень рекомендую посетить экскурсию. А потом сходите в дом музей к Достоевскому.
А
4 мая 2024
Прогулялись по непарадному Петербургу в приятной компании. Я осталась под впечатлением, буду рекомендовать знакомым. Спасибо, Вера!
Прогулялись по непарадному Петербургу в приятной компании. Я осталась под впечатлением, буду рекомендовать знакомым. Спасибо, Вера!Прогулялись по непарадному Петербургу в приятной компании. Я осталась под впечатлением, буду рекомендовать знакомым. Спасибо, Вера!
Елена
3 мая 2024
Это была увлекательная, познавательная и неутомительная прогулка. Вера- отличный расказчик и приятный позитивный человек. Интересно было и подростку, который недавно прошёл "Преступление и наказание" в школе и взрослым. Вера освежила в нашей памяти роман Достоевского, герои которого как-бы ожили в декорациях города. Огромное спасибо за экскурсию! Рекомендую!
Это была увлекательная, познавательная и неутомительная прогулка. Вера- отличный расказчик и приятный позитивный человек. Интересно былоЭто была увлекательная, познавательная и неутомительная прогулка. Вера- отличный расказчик и приятный позитивный человек. Интересно былоЭто была увлекательная, познавательная и неутомительная прогулка. Вера- отличный расказчик и приятный позитивный человек. Интересно былоЭто была увлекательная, познавательная и неутомительная прогулка. Вера- отличный расказчик и приятный позитивный человек. Интересно былоЭто была увлекательная, познавательная и неутомительная прогулка. Вера- отличный расказчик и приятный позитивный человек. Интересно было
П
1 мая 2024
Большое спасибо Вере, отличная экскурсия, интересный рассказ! Всем рекомендую!
Е
30 апр 2024
Большая благодарность Вере за прогулку! Мне очень понравилось, столько нового для себя открыла не только по роману, но и узнала много интересных деталей о городе того времени (браво экскурсоводу - атмосферу передать однозначно удалось).
Большой плюс, что выдаются устройства. Достаточно ветрено сегодня было, но слышно было прекрасно.

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