Побывав на этой экскурсии 🧭, вы сможете узнать о нескольких годах из жизни одного из самых ярких русских поэтов, дерзкого, нежного, каменного, но, вместе с тем и лиричного и Владимира Маяковского - "ангела-тяжелоступа", как называли его современники. И даже узнаете, что связывает Маяковского и американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Вы пройдете путь этих ярких лет по следам той эпохи, по следам времен, когда Маяковский только-только становился известным, и писал главные в своей жизни произведения. Петербург был горячей точкой на пути поэта, этакий пункт назначения, навеки и неразрывно связанный с его именем, жизнью и смертью. Место встречи - станция метро 🚇 Маяковская. Во время экскурсии мы пройдем теми тропами и улицами, которыми любил ходить сам поэт, увидим здание театра, где Владимир выступал на сцене в своей знаменитой желтой блузе, прогуляемся по местам, где он метался от любви к Лиле, и закончим наш поход на Дворцовой площади, которая стала действующим героем в поэме Маяковского "Хорошо!"- посвященной Октябрьской революции. Добро пожаловать в мир Маяковского!