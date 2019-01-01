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Петербург Маяковского

Вера И.
Вера И. – Гид из Санкт-Петербурга
Бунтарь, великий поэт и гений русского авангарда, Маяковский любил Петербург и это было взаимно.

Отправляясь на эту прогулку 👣, вы пройдете путь, который ежедневно проходил Владимир Маяковский.

Вы увидите театр, где работал поэт, отметитесь в его многочисленных домах и узнаете, какое кафе посещал поэт со своими друзьями.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Петербург Маяковского
Петербург Маяковского

Что вы увидите

  • Вы увидите одну из самых ярких станций метро
  • театр
  • в котором выступал Маяковский
  • улицы
  • по которым он любил бродить
  • места
  • связанные с его жизнью и творчеством в период проживания в Петербурге.
Побывав на этой экскурсии 🧭, вы сможете узнать о нескольких годах из жизни одного из самых ярких русских поэтов, дерзкого, нежного, каменного, но, вместе с тем и лиричного и Владимира Маяковского - "ангела-тяжелоступа", как называли его современники. И даже узнаете, что связывает Маяковского и американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Вы пройдете путь этих ярких лет по следам той эпохи, по следам времен, когда Маяковский только-только становился известным, и писал главные в своей жизни произведения. Петербург был горячей точкой на пути поэта, этакий пункт назначения, навеки и неразрывно связанный с его именем, жизнью и смертью. Место встречи - станция метро 🚇 Маяковская. Во время экскурсии мы пройдем теми тропами и улицами, которыми любил ходить сам поэт, увидим здание театра, где Владимир выступал на сцене в своей знаменитой желтой блузе, прогуляемся по местам, где он метался от любви к Лиле, и закончим наш поход на Дворцовой площади, которая стала действующим героем в поэме Маяковского "Хорошо!"- посвященной Октябрьской революции. Добро пожаловать в мир Маяковского!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд до места встречи и обратно ( на данный момент до конца 2019 года жетон стоит 45 рублей, с января 55).
Начало
🚩 станция метро Маяковская, после эскалатора
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь
Петербург Маяковского
Петербург Маяковского
Петербург Маяковского
Петербург Маяковского
Петербург Маяковского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вера И.
Вера И.
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